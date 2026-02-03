Hidrandina asegura que trabajador que desató balacera no fue despedido y niega acoso laboral: usuarios critican a la empresa

Hidrandina niega acoso laboral y asegura que trabajador no fue despedido antes de balacera en su sede de Trujillo. (Foto composición: Infobae Perú/Difusión)

La empresa Hidrandina emitió un comunicado tras la balacera registrada el 30 de enero en su sede central de Trujillo, donde el jefe de seguridad disparó contra otros funcionarios antes de quitarse la vida. En el pronunciamiento, la compañía respondió a los cuestionamientos y críticas del público por presunto acoso y maltrato laboral hacia sus trabajadores y aclaró la situación de Miguel Alva antes del incidente.

A través de sus redes sociales, Hidrandina expresó su solidaridad con las personas afectas en el indice, y negó cualquiera irregularidad laboral. “Hidrandina rechaza de manera categórica las afirmaciones relacionadas con presuntos actos de hostigamiento y/o abuso atribuidos a nuestros principales funcionarios”. Añadió que la normativa interna de la empresa no permite ni tolera este tipo de conductas.

“No fue despedido”

En relación con Miguel Alva Cárdenas, supervisor de seguridad señalado como el autor de balacera, la empresa aclaró que no fue despedido, sino que se encontraba sometido a un procedimiento administrativo interno que “garantiza los plazos y derechos correspondientes para la presentación de descargos”.

Según el comunicado: “El citado colaborador se encontraba sujeto a un procedimiento administrativo interno, conforme a lo establecido en el artículo 31 del Decreto Legislativo N.° 728- Ley de Productividad y Competitividad Laboral”. Esta precisión surge tras diversas versiones difundidas en redes sociales y medios que señalaban el despido inmediato del trabajador antes de la balacera.

Política institucional y entorno laboral

Hidrandina reafirmó su política institucional de considerar a los colaboradores como el activo más valioso de la organización. En su comunicado, la empresa señaló: “Promovemos un entorno laboral basado en el respeto profesional, la integridad y la convivencia adecuada en todos los niveles, desde la alta dirección hasta el personal técnico y operativo”.

La compañía también informó que mantiene una colaboración plena y transparente con las autoridades encargadas de investigar el caso, brindando toda la información necesaria para el esclarecimiento de los hechos. Además, informó que cualquier actualización sobre el caso será comunicada exclusivamente a través de sus canales institucionales, con el objetivo de preservar el respeto hacia las personas involucradas y sus familias.

Usuarios critican a Hidrandina

La postura de la empresa no evitó las críticas de usuarios en redes sociales, donde persisten los cuestionamientos sobre el clima laboral y la gestión previa al incidente. Tras la publicación del comunicado, varios usuarios expresaron su descontento y cuestionaron el mensaje de Hidrandina.

Tras la publicación del comunicado, numerosos usuarios en redes sociales expresaron su rechazo y escepticismo ante la respuesta de Hidrandina. Los comentarios reflejaron un fuerte descontento por lo que consideran una falta de autocrítica y transparencia de la empresa frente a la muerte del trabajador. Entre las opiniones más recurrentes, algunos señalaron: “Un comunicado no dice nada ante una muerte injusta de un trabajador y lo que buscan es deslindar su responsabilidad para no pagarle sus beneficios laborales”, mientras que otros destacaron frases como “El papel aguanta cualquier escrito” y “Es la versión de ustedes con la realidad”. Además, muchos usuarios mencionaron sus propias experiencias como clientes, cuestionando el trato recibido y sugiriendo que la situación del personal interno podría ser aún más compleja.

Las críticas también apuntaron a la presunta falta de intervención de las autoridades laborales y a la eficacia de los mecanismos de control. Varios usuarios exigieron la participación de organismos como la Defensoría del Pueblo y Sunafil, con mensajes como: “SUNAFIL siempre la empresa fantasma. Que a pesar de muchas denuncias no investigan” y “La Defensoría del Pueblo debería pronunciarse en este caso porque no creo que Sunafil haga su trabajo eficientemente”. Otros comentarios acusaron a la empresa de intentar “limpiar su imagen” y reclamaron mayor claridad sobre el proceso de investigación: “Tanto demora la investigación? Queremos informe de los investigadores hasta el momento”. También hubo pedidos para que se escuche la versión del personal sobre el clima laboral y que se esclarezcan las causas que llevaron al accionar del trabajador fallecido.