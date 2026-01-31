Jefe de seguridad de Hidrandina desató balacera y se quitó la vida tras ser despedido: habría sufrido acoso laboral

Imágenes captan el momento exacto en que agentes de la policía, fuertemente armados, ingresan a las instalaciones de Hidrandina. | Redes Sociales

Una balacera se registró la tarde del jueves en la sede central de Hidrandina, ubicada en la cuadra ocho del jirón San Martín, en el centro histórico de Trujillo, dejó como saldo un fallecido y tres heridos, según reportes oficiales. El autor de los disparos fue Miguel Ángel Alva Cárdenas, de 55 años, quien hasta ese día se desempeñaba como jefe de seguridad de la compañía eléctrica.

Según las primeras informaciones, el incidente se produjo minutos después de que Alva Cárdenas recibiera su carta de despido. De acuerdo con declaraciones de un familiar de una de las trabajadoras, el hombre habría sido víctima de acoso y maltrato laboral, al igual que otros empleados de la empresa.

Tras el ataque, la Policía Nacional del Perú (PNP) acudió a las instalaciones de Hidrandina y constató que el agresor se había quitado la vida antes de que pudiera ser reducido. La rápida intervención de los efectivos permitió controlar la situación y evitar daños adicionales, según confirmó la empresa a través de un comunicado oficial.

Jefe de seguridad de Hidrandina desata balacera tras despido. (Foto composición: Infobae Perú/Difusión)

Desarrollo del ataque y víctimas

El hecho se inició cuando Alva Cárdenas, armado con la pistola que utilizaba en sus funciones, subió al segundo piso de la sede para disparar contra el jefe de Administración de la empresa. Posteriormente, se dirigió al tercer piso y atacó al gerente regional de Hidrandina. El saldo de la agresión fue de una persona fallecida, el propio agresor, y tres trabajadores heridos.

De acuerdo con información publicada por el portal de noticias Radio Victoria-Huaral, entre los heridos se encuentra Juan Farías Lachira, gerente de la empresa, quien fue trasladado a la clínica SANNA debido a la gravedad de sus lesiones. Los otros dos trabajadores afectados, Roberto Pineda Martínez y Richard Ramos, recibieron atención en el Hospital Belén y el Hospital Regional de Trujillo, respectivamente.

Intervención de la Policía

La intervención policial se realizó en coordinación con el personal de seguridad de la empresa. Según Hidrandina, los efectivos ingresaron rápidamente a las instalaciones para controlar la situación, aunque el agresor ya se había quitado la vida antes de que pudiera ser detenido. La acción rápida de la PNP permitió evitar más víctimas y garantizar la seguridad de los demás trabajadores.

El operativo también incluyó la atención inmediata a los heridos y la coordinación con los centros de salud de la ciudad. La empresa agradeció la rápida respuesta de los efectivos policiales y destacó la eficacia con la que se controló el incidente. Asimismo, las autoridades policiales y judiciales iniciaron las investigaciones correspondientes para determinar los factores que desencadenaron el ataque.

Pronunciamiento de Hidrandina

En un comunicado oficial, Hidrandina lamentó profundamente el suceso y expresó su solidaridad con las víctimas y sus familias. La empresa reiteró su compromiso de brindar acompañamiento a los trabajadores afectados y de colaborar con las autoridades competentes en el esclarecimiento de los hechos.

Asimismo, Hidrandina rechazó cualquier acto de violencia que atente contra la integridad de las personas y pidió a la población mantener la calma, informarse únicamente a través de los canales oficiales de la compañía y reforzar la seguridad ciudadana. La empresa señaló que espera los informes médicos y oficiales para tomar decisiones adicionales sobre protocolos internos y prevención de incidentes similares.

Jefe de seguridad de Hidrandina dispara contra trabajadores y se quita la vida en Trujillo. (Foto: Hidrandina)

Supuesto acoso laboral

Un familiar de una de las trabajadoras de Hidrandina afirmó que varios empleados de la empresa han sufrido acoso laboral por parte del áerea de recursos huamnos. Además, señaló que el tirador también fue victima de dichos maltratos. “No solamente es la única persona que ha sido, que está siendo maltratada, hostigada y que ha terminado colapsada. Hay muchas personas que están siendo maltratadas acá por el área de Recursos Humanos, lamentablemente”, expresó la mujer.

En ese sentido, indicó que la persona fallecida tenía muchos años en la empresa y criticó la forma en la que fue retirada. “Es una pena que se vean las consecuencias en lo que ha pasado con esta persona. Quien ha fallecido tenía muchos años de experiencia y no era una persona cualquiera. Por eso considero que quien esté al frente del área de Recursos Humanos no puede ser cualquiera; debe ser alguien que sepa tratar a los trabajadores, que esté finalizando su ciclo laboral y que esté próximo a retirarse, a quien se le debe brindar un trato especial.”

Familiar de una de las trabajadora de Hidrandina denuncia que jefe de seguridad habría recibido trato abusivo por parte del área de Recursos Humanos. (Crédito: FB/@causajusta.portal)

La familiar señaló que este tipo de abusos no era un caso aislado y afectaba a varios empleados de la empresa: “A varios trabajadores, sí. Por mi familiar, tengo entendido que no solamente es ella, sino que son varios trabajadores los que vienen siendo maltratados por el área de Recursos Humanos.” Además, indicó que estas situaciones tenían consecuencias graves en la salud de los trabajadores, llegando incluso al colapso: “Yo pongo a manifestar que no solamente es la única persona que ha sido, que está siendo maltratada, hostigada y que ha terminado colapsada”, denunció la mujer que evitó identificarse.