Augusto Peñaloza, el ‘Tío Rockefeller’, y la sentencia por S/ 100 mil que no declaró en su hoja de vida

Augusto Peñaloza buscó que la Corte Suprema y el Tribunal Constitucional revierta el fallo, pero no lo logró. Foto: composición Infobae/captura José Olivera Negocios

El candidato al Senado por Avanza País, Augusto Peñaloza, quien se hizo conocido como el ‘Tío Rockefeller’ en el exitoso canal de streaming La Roro Network, omitió consignar una sentencia laboral en su contra, según un informe de Fiscalización del Jurado Electoral Especial de Lima Centro 2.

Se trata de una sentencia laboral en donde se resolvió que Peñaloza tenía que cumplir con pagar, de manera solidaria junto a 3 empresas que dirigió, una suma de 104.052,39 soles al extrabajador Jaime Anselmo Magallanes Colan. Esto por conceptos de reintegro de remuneraciones, pago de compensación por tiempo de servicios, gratificaciones, vacaciones, comisiones y utilidades.

Este fallo fue dictado por el Cuarto Juzgado Especializado de Trabajo Permanente de Lima en noviembre de 2016, que fue ratificado por la Cuarta Sala Laboral Permanente de Lima en octubre de 2017. Con ello la decisión quedó firme, por lo tanto, según el JEE, el ‘Tío Rockefeller’ estaba en la obligación de consignarlo en su hoja de vida.

Sentencia laboral contra Augusto Peñaloza.

Infobae pudo conocer que Augusto Peñaloza recurrió vía casación a la Corte Suprema en busca de revertir la sentencia. Sin embargo, la Segunda Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria declaró improcedente el recurso en setiembre de 2019.

Corte Suprema rechazó casación de Augusto Peñaloza.

Incluso, luego de esa derrota en la vía ordinaria laboral, el ‘Tío Rockefeller’ recurrió a la vía constitucional; sin embargo, el Tribunal Constitucional terminó declarando improcedente su amparo en 2021.

TC rechazó demanda de Augusto Peñaloza para anular la sentencia laboral de 100 mil soles.

Presunta información falsa

Fue justamente el extrabajador Jaime Anselmo Magallanes Colan quien advirtió al JEE Lima Centro 2 que Augusto Peñaloza no consignó la sentencia laboral en la hoja de vida que presentó ante el JNE.

“Habría información falsa declarada por parte del candidato“, advierte Fiscalización del JEE ya que no declaró la sentencia a pesar de que esta se encuentra firme.

Si bien por omitir una sentencia laboral el ‘Tio Rockefeller’ no será excluido de la lista al Senado por Avanza País, sí podría enfrentar una multa de hasta 10 UIT y una investigación en el Ministerio Público.

El Pleno del JEE Lima Centro 2 dispuso iniciar un procedimiento sancionador contra el candidato Augusto Peñaloza por presunta infracción a las normas sobre declaración de hoja de vida y le dio un día al personero de Avanza País para que dé sus descargos.

La resolución del JEE fue notificada el 29 de enero y, hasta el momento, el partido del tren no presentó sus descargos ante el Jurado.

Infobae intentó contactarse con el área de prensa de Avanza País, pero, al cierre del presente informe, no obtuvimos respuesta a nuestros mensajes.

¿Por qué fue sentenciado el ‘Tío Rockefeller’?

El caso por el que fue sentenciado Augusto Peñaloza es laboral. Un extrabajador lo demandó a él y 3 empresas que dirigió el hoy candidato para que se le reconozcan distintos beneficios durante su vínculo laboral.

Conceptos que el PJ determinó Augusto Peñaloza tenía que pagar a un extrabajador.

El Juzgado de primera instancia confirmó que hubo “existencia de fraude con el objeto de burlar los derechos laborales del trabajador demandante“. Ello porque nunca fue registrado en planilla, se negó la existencia de contrato, fue trasladado a otra empresa para hacer las mismas labores en el mismo lugar en el mismo cargo en las mismas condiciones.

Cabe precisar que el extrabajador también denunció un supuesto despido arbitrario; sin embargo, no adjuntó prueba alguna de ello. La Sala Laboral confirmó la sentencia en todos sus extremos.