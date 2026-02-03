Perú

Augusto Peñaloza, el ‘Tío Rockefeller’, y la sentencia por S/ 100 mil que no declaró en su hoja de vida

JEE Lima Centro 2 inició un procedimiento sancionador contra el candidato al Senado por Avanza País por presuntamente haber declarado información falsa

Guardar
Augusto Peñaloza buscó que la
Augusto Peñaloza buscó que la Corte Suprema y el Tribunal Constitucional revierta el fallo, pero no lo logró. Foto: composición Infobae/captura José Olivera Negocios

El candidato al Senado por Avanza País, Augusto Peñaloza, quien se hizo conocido como el ‘Tío Rockefeller’ en el exitoso canal de streaming La Roro Network, omitió consignar una sentencia laboral en su contra, según un informe de Fiscalización del Jurado Electoral Especial de Lima Centro 2.

Se trata de una sentencia laboral en donde se resolvió que Peñaloza tenía que cumplir con pagar, de manera solidaria junto a 3 empresas que dirigió, una suma de 104.052,39 soles al extrabajador Jaime Anselmo Magallanes Colan. Esto por conceptos de reintegro de remuneraciones, pago de compensación por tiempo de servicios, gratificaciones, vacaciones, comisiones y utilidades.

Este fallo fue dictado por el Cuarto Juzgado Especializado de Trabajo Permanente de Lima en noviembre de 2016, que fue ratificado por la Cuarta Sala Laboral Permanente de Lima en octubre de 2017. Con ello la decisión quedó firme, por lo tanto, según el JEE, el ‘Tío Rockefeller’ estaba en la obligación de consignarlo en su hoja de vida.

Sentencia laboral contra Augusto Peñaloza.
Sentencia laboral contra Augusto Peñaloza.

Infobae pudo conocer que Augusto Peñaloza recurrió vía casación a la Corte Suprema en busca de revertir la sentencia. Sin embargo, la Segunda Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria declaró improcedente el recurso en setiembre de 2019.

Corte Suprema rechazó casación de
Corte Suprema rechazó casación de Augusto Peñaloza.

Incluso, luego de esa derrota en la vía ordinaria laboral, el ‘Tío Rockefeller’ recurrió a la vía constitucional; sin embargo, el Tribunal Constitucional terminó declarando improcedente su amparo en 2021.

TC rechazó demanda de Augusto
TC rechazó demanda de Augusto Peñaloza para anular la sentencia laboral de 100 mil soles.

Presunta información falsa

Fue justamente el extrabajador Jaime Anselmo Magallanes Colan quien advirtió al JEE Lima Centro 2 que Augusto Peñaloza no consignó la sentencia laboral en la hoja de vida que presentó ante el JNE.

“Habría información falsa declarada por parte del candidato“, advierte Fiscalización del JEE ya que no declaró la sentencia a pesar de que esta se encuentra firme.

Si bien por omitir una sentencia laboral el ‘Tio Rockefeller’ no será excluido de la lista al Senado por Avanza País, sí podría enfrentar una multa de hasta 10 UIT y una investigación en el Ministerio Público.

El Pleno del JEE Lima Centro 2 dispuso iniciar un procedimiento sancionador contra el candidato Augusto Peñaloza por presunta infracción a las normas sobre declaración de hoja de vida y le dio un día al personero de Avanza País para que dé sus descargos.

La resolución del JEE fue notificada el 29 de enero y, hasta el momento, el partido del tren no presentó sus descargos ante el Jurado.

Infobae intentó contactarse con el área de prensa de Avanza País, pero, al cierre del presente informe, no obtuvimos respuesta a nuestros mensajes.

¿Por qué fue sentenciado el ‘Tío Rockefeller’?

El caso por el que fue sentenciado Augusto Peñaloza es laboral. Un extrabajador lo demandó a él y 3 empresas que dirigió el hoy candidato para que se le reconozcan distintos beneficios durante su vínculo laboral.

Conceptos que el PJ determinó
Conceptos que el PJ determinó Augusto Peñaloza tenía que pagar a un extrabajador.

El Juzgado de primera instancia confirmó que hubo “existencia de fraude con el objeto de burlar los derechos laborales del trabajador demandante“. Ello porque nunca fue registrado en planilla, se negó la existencia de contrato, fue trasladado a otra empresa para hacer las mismas labores en el mismo lugar en el mismo cargo en las mismas condiciones.

Cabe precisar que el extrabajador también denunció un supuesto despido arbitrario; sin embargo, no adjuntó prueba alguna de ello. La Sala Laboral confirmó la sentencia en todos sus extremos.

Temas Relacionados

Augusto PeñalozaTío RockefellerAvanza PaísElecciones PerúElecciones 2026peru-politica

Más Noticias

‘Los Pulpos’ planean venganza por captura de Keysi Salvatierra Vigo, pareja de alias ‘Jhonsson Pulpo’, reveló la PNP

Además de atentados en diversos puntos de la ciudad de Trujillo, planean atentar conta la vida de los generales Víctor Revoredo y Franco Moreno Panta

‘Los Pulpos’ planean venganza por

Nuevo atentado contra discoteca de Toño Centella en Carabayllo: delincuentes dejan explosivo en local

Esta explosión causó destrozos en la fachada de un local ubicado en la avenida Micaela Bastidas, urbanización Santa Isabel. La PNP investiga quién estaría detrás del ataque

Nuevo atentado contra discoteca de

SBS disuelve a cooperativa de ahorro y crédito Integraperú: Esta es la razón

La Superintendencia continúa fiscalizando las coopac a nivel nacional. Esta vez le tocó a una de La Libertad

SBS disuelve a cooperativa de

Campaña veterinaria gratis para este 14 de febrero: conoce dónde y qué servicios son los disponibles

Esta iniciativa facilita la detección temprana de afecciones, promueve la educación sobre tenencia responsable y refuerza la importancia de la prevención en la salud animal

Campaña veterinaria gratis para este

El tráfico en Lima y Callao obliga a trabajadores de estos distritos a perder más de tres años de vida

Los vecinos que residen en distritos periféricos de la ciudad dedican casi cuatro horas al día para movilizarse hacia sus empleos, según un informe académico respaldado por instituciones oficiales y organismos de transporte

El tráfico en Lima y
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Empresarios chinos deberán responder ante

Empresarios chinos deberán responder ante la Comisión de Fiscalización por reuniones clandestinas con José Jerí

César Acuña lanza nueva frase: “No es mi interés ser presidente, mi interés son los 34 millones de peruanos”

Acción Popular busca mantener su inscripción: presentan recurso de nulidad contra decisión del JNE que excluyó al partido de elecciones

“La culpa es del secretario”: La insólita defensa del juez condenado por favorecer a Vladimir Cerrón y el dato falso que dio

Fiscalía denuncia falsificación de comunicado y niega solicitud de detención domiciliaria para Ciro Castillo, gobernador del Callao

ENTRETENIMIENTO

Abogado de Melissa Klug desmiente

Abogado de Melissa Klug desmiente a Samahara Lobatón y advierte que está alejada de su mamá: “No se comunica”

Monserrat Seminario niega ser ‘mantenida’ por Melcochita y afirma que estudió varias carreras: “Él no quería que trabaje”

Hija de Melcochita amenaza a Monserrat Seminario: “Si algo le pasa a mi padre, la culpable es ella”

Jorge Benavides vuelve con JB Noticias en Panamericana TV: estos son sus horarios, elenco y todos los detalles

Leonidas Yufra, hijo del ‘Chino Yufra’ denuncia intervención policial irregular en Villa María del Triunfo

DEPORTES

Alianza Lima vs 2 de

Alianza Lima vs 2 de Mayo EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por fase 1 ida de la Copa Libertadores 2026

Dónde ver Alianza Lima vs 2 de Mayo HOY: canal tv online del partido por fase 1 ida de la Copa Libertadores 2026

Alineaciones de Alianza Lima vs 2 de Mayo HOY: posibles titulares en Paraguay por fase 1 ida de la Copa Libertadores 2026

A qué hora juega Alianza Lima vs 2 de Mayo HOY: partido en Paraguay por fase 1 ida de la Copa Libertadores 2026

Hernán Barcos seguirá con atención el recorrido de Alianza Lima en la Copa Libertadores 2026: “Es favorito en esta fase, tiene todas las de ganar”