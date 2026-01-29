Alejandro Cavero respalda cobros de José Williams de más de S/ 46 mil: “No me parece incorrecto que reciba doble pensión y bonos”

Alejandro Cavero responde a los cuestionamientos sobre los ingresos del compañero de su bancada, José Williams, quien cobra sueldo, pensión y dos bonificaciones vitalicias tras una ley aprobada en el parlamento. Tendría ingresos de 46 mil soles.

El congresista de Avanza País, Alejandro Cavero, salió en defensa de la millonaria remuneración que percibe su colega de bancada y actual candidato a la presidencia, José Williams Zapata. Según una investigación periodística de La Contra, Williams declara ingresos anuales que ascienden a los S/ 610 mil, lo que se traduce en un cobro mensual superior a los S/ 46 mil. En entrevista con Canal N, Cavero justificó que el legislador reciba simultáneamente su sueldo parlamentario, su pensión como exmilitar y bonos especiales, argumentando que se trata de derechos “ganados legítimamente” por su servicio al país.

Para Cavero, el cuestionamiento sobre el monto acumulado responde a una visión “mezquina” hacia quienes combatieron por la pacificación nacional en conflictos como el del Cenepa o la operación Chavín de Huántar. “Es su dinero, fruto de descuentos durante años de su trabajo. El país no puede ser mezquino con aquellas personas que han puesto el pecho para defender al Perú”, sostuvo el legislador. No obstante, la controversia no radica solo en el monto, sino en cómo se gestaron los marcos legales que hoy permiten este nivel de ingresos para un funcionario público en ejercicio.

Bonos gestionados por Adriana Tudela

La investigación periodística apunta directamente a la participación de Adriana Tudela, quien hoy comparte la plancha presidencial con Williams. En el año 2024, mientras Tudela presidía la Comisión de Defensa, se tramitó un proyecto de ley enviado originalmente por el Ministerio de Defensa para otorgar un bono vitalicio de S/ 2.500 a los comandos Chavín de Huántar. El proyecto original reestringía a aquellos militares que ya recibían un bono por haber combatido en el Alto Cenepa, los cuales no podían recibir este nuevo beneficio para, textualmente, “no abusar de la gratificación”.

El congresista de Avanza País y candidato presidencial, José Williams cobra mensualmente sueldo, pensión y dos bonificaciones vitalicias. Foto: Composición Infobae

Sin embargo, al llegar a la comisión liderada por Tudela, esta limitación fue eliminada bajo el argumento de que representaba una “discriminación” entre militares. Esta modificación permitió que José Williams, quien ya cobraba el bono del Cenepa desde el año 2000, sumara otros S/ 2.500 mensuales a sus ingresos actuales.

Al ser consultado por este presunto favoritismo hacia su aliado electoral, Cavero evitó pronunciarse por su compañera y señaló que la medida fue aprobada por el pleno del Congreso y no por una sola persona. “La deuda que tiene el país con esos ciudadanos es infinita”, insistió el parlamentario de Avanza País.

El “doble sueldo” parlamentario

La posibilidad de que Williams perciba casi 24 sueldos mínimos vitales al mes es producto de una serie de reformas normativas que se iniciaron apenas dos meses después de asumir el cargo. En julio de 2021, Williams y otros tres congresistas exmilitares debieron renunciar al cobro de sus pensiones para cumplir con la ley que prohibía la doble percepción de ingresos del Estado. Sin embargo, a los pocos meses de asumir, el propio Williams pasó a presidir la Comisión de Defensa, desde donde se empezó a gestar el cambio en las reglas.

El bono vitalicio otorgado a los comandos Chavín de Huántar, beneficia al congresista de Avanza País, José Williams. Alejandro Cavero justifica la decisión del Congreso, en medio de cuestionamientos del proceso y el rol de la Comisión de Defensa presidido por su compañera de bancada, Adriana Tudela. VIDEO: Canal N

El dictamen que permitió a los militares y policías en retiro cobrar sueldo y pensión simultáneamente fue elaborado bajo la conducción de Williams y contó con el impulso de legisladores como José Cueto y Jorge Montoya. Durante el proceso, se ignoraron las advertencias del Ministerio de Trabajo, que sugería consultar el impacto económico con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Pese a que instituciones como la Caja de Pensiones Militar-Policial alegaron no tener elementos para determinar el costo fiscal, la comisión aceleró la aprobación de la norma tomando como base únicamente el proyecto de la entonces presidenta del Congreso, María del Carmen Alva.