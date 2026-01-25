Perú

Laura Huarcayo se pronuncia por su ingreso a ‘Mande quien mande’ cuando Rebeca Escribens era voceada: “Yo no tenía idea”

La conductora de televisión se refirió a los comentarios sobre su paso por América TV y afirmó que la producción la convocó

El estreno de la nueva temporada de ‘Mande quien mande’ en América TV generó amplias reacciones luego de que Laura Huarcayo asumiera el liderazgo del programa el miércoles 21 de enero. El ingreso de la conductora se produjo en un contexto de rumores y expectativa, ya que en meses previos se había mencionado a Rebeca Escribens como la principal candidata para tomar la conducción del espacio tras la salida de María Pía Copello.

Laura Huarcayo se refirió por primera vez a su llegada al programa durante una conversación con Trome, donde abordó los comentarios vinculados a la supuesta ‘reemplazada’ de Escribens.

“No (serruché a nadie). A mí me convocó la producción, y yo encantada de trabajar, sobre todo con una producción tan creativa, y que ya he trabajado antes con algunos de ellos”, afirmó la presentadora.
Laura Huarcayo fue presentada como la nueva conductora de Mande quien mande.

Según destacó el mismo medio, la conductora remarcó que su participación respondió a una invitación formal del equipo encargado de ‘Mande quien mande’, descartando cualquier maniobra interna o conocimiento previo sobre cambios en la elección del elenco.

A finales de 2025, América TV realizó su tradicional preventa, ocasión en la que Rebeca Escribens fue presentada oficialmente como la próxima conductora del programa para el siguiente año.

La propia Escribens se pronunció en ese momento sobre la noticia: “Me habían pedido que me calle, dejo América Espectáculos para migrar a MQM. Contenta pero emocionada y triste a la vez porque dejo a mi Lucho después de 10 años”. Pese a ese anuncio, los planes de la televisora cambiaron y se oficializó el ingreso de Huarcayo, hecho que generó sorpresa y especulaciones en la opinión pública.

La ausencia de Escribens en la conducción y su posterior saludo a Huarcayo reavivaron especulaciones sobre decisiones internas del espacio televisivo.

Rebeca Escribens felicitó a Laura Huarcayo

El estreno de Laura Huarcayo en el horario del mediodía motivó una respuesta pública de Rebeca Escribens, quien optó por enviar un mensaje de felicitación a través de sus redes sociales.

Al no contar con una fotografía reciente junto a la nueva conductora, Escribens compartió una imagen generada mediante inteligencia artificial, un detalle que ella misma explicó en el mensaje. “Querida Laura, no tenemos una foto juntas, así que la IA hizo lo que pudo. Nunca perfecto”, expresó al inicio de su publicación.

El saludo de Rebeca Escribens a Laura Huarcayo combinó afecto, frases enfáticas y una imagen creada con IA que llamó la atención tras el debut televisivo.

La comunicadora agregó un saludo cargado de buenos deseos hacia la nueva etapa profesional de su colega. “Quisiera desearte todo el éxito que te mereces”, escribió, antes de resaltar el significado del regreso de Huarcayo al horario que marcó su trayectoria. En el mismo mensaje, Escribens apuntó: “No hay nada que hacer, que lo que es de uno, ES DE UNO, así pasen mil años”, una afirmación que algunos seguidores interpretaron como una reflexión sobre el desenlace de las negociaciones previas para la conducción de ‘Mande quien mande’.

El mensaje concluyó con una dedicatoria afectuosa: “Disfruta ese regreso hermoso al lugar que tanto disfrutas y recuerda que este año es nuestro como buenas Géminis que somos”, reforzando la cercanía entre ambas figuras televisivas.

Ante ese pronunciamiento, Laura Huarcayo también ofreció su respuesta, enfatizando el vínculo de amistad que mantiene con Escribens y su desconocimiento respecto a los cambios previos en la programación del canal. “Con Rebeca tenemos una linda amistad. Yo la estimo mucho, la quiero mucho, pero yo no tenía idea de nada respecto a eso”, declaró Huarcayo en declaraciones recogidas por Trome.

