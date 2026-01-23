Perú

Sedapal anuncia inversión histórica: megaproyecto de agua beneficiará a un millón de personas en SJL

La inversión busca ampliar la cobertura de agua potable y alcantarillado en los distritos de San Juan de Lurigancho y San Antonio, con participación activa de la comunidad

San Juan de Lurigancho y San Martín de Porres son los dos distritos más poblados de Lima Metropolitana. Con el corte de agua de Sedapal, miles de personas se verán afectadas. (Composición: Infobae Perú)

La empresa estatal Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) informó la puesta en marcha de un megaproyecto de agua en San Juan de Lurigancho (SJL) que beneficiará a más de un millón de personas en coordinación con el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS).

La inversión inicial supera los S/32 millones y permitirá la elaboración del expediente técnico necesario para la ejecución de obras de saneamiento en cinco sectores de SJL y el distrito de San Antonio, en la provincia de Huarochirí.

El megaproyecto contempla la ampliación y mejora de los servicios de agua potable y alcantarillado, garantizando el acceso a servicios básicos de calidad para 1′129.000 habitantes.

Esta iniciativa tiene como objetivo cerrar brechas históricas en el acceso al agua, con énfasis en sectores que demandan soluciones urgentes. El titular del MVCS, Wilder Sifuentes Quilcate, subrayó que la intervención prioriza la participación ciudadana y la vigilancia social, elementos señalados por la institución como esenciales para asegurar la sostenibilidad del proyecto.

Participación ciudadana y vigilancia social

El avance del expediente técnico será comunicado periódicamente a la población beneficiaria a través de dirigentes acreditados.

En la reunión sostenida en la sede del MVCS, representantes de organizaciones sociales recibieron información detallada sobre los alcances del proyecto y los sectores involucrados, que incluyen los sectores 400 al 425 de San Juan de Lurigancho y los anexos 2, 21, 24 y Minas de Pedregal en San Antonio.

De acuerdo con el comunicado oficial recogido por Infobae, la primera etapa del plan será financiada con recursos propios de Sedapal y se enfocará en garantizar la continuidad del servicio de agua potable.

La estrategia incluye un enfoque de diálogo permanente entre la entidad estatal y la comunidad, con el objetivo de mantener informados a los vecinos y potenciar la vigilancia social en cada fase del proceso.

Sedapal. (Foto Andina)

Corte de agua

De otro lado, Sedapal suspenderá temporalmente el servicio de agua potable por hasta 12 horas este viernes 23 y sábado 24 de enero en sectores de Lurigancho, Comas y San Miguel de Lima Metropolitana.

La interrupción se debe a trabajos programados de limpieza de reservorios y mantenimiento de la red; San Miguel también tendrá labores de empalme y cambio de válvula. Los cortes se han planificado en horarios diferenciados para minimizar el impacto. A continuación, se detallan las áreas afectadas por día y distrito.

Viernes 23 de enero

Comas (Sector 345)

La suspensión, motivada por limpieza de reservorio, comprende desde las 12:00 m. hasta las 8:00 p.m. en las siguientes áreas:

  • Asoc. Viv. Las Casuarinas del Norte
  • Asoc. Viv. Las Gardenias de Tungasuca
  • Asoc. Viv. Los Huertos
  • Asoc. Viv. La Floresta
  • Asoc. Urb. Resid. Zaragoza
  • C.P.R. Chacra Cerro
  • Urb. Alameda del Pinar I, II y III Etapa
  • Urb. Bello Horizonte
  • Urb. El Carabayllo
  • Urb. Resid. Los Jardines
  • Urb. Terrazas Parcela B4-UC-10517

Una segunda interrupción, también en Comas y por el mismo motivo y sector, afecta de 12:00 m. a 8:00 p.m. a:

  • APV Las Brisas de Tungasuca
  • APV Las Margaritas del Norte I Etapa
  • APV Los Huertos de Tungasuca
  • Asoc. Prop. Viv. El Cedro
  • Asoc. Prop. Villa Juanita
  • Asoc. Viv. Dionisia Huamán
  • Asoc. Viv. El Trébol de Chacra Cerro
  • Asoc. Viv. Las Casuarinas de Tungasuca

San Miguel (Sector 44)

Por trabajos de empalme y cambio de válvula, el corte será de 10:00 a.m. a 10:00 p.m. en:

  • Urb. Las Leyendas
  • Urb. Maranga 5ta. y 7ma. etapa
  • Urb. Resid. Callao

Cuadrante afectado:

  • Av. Faucett
  • Av. Venezuela
  • Parque de las Leyendas
  • Ca. Fortunato Quezada
  • Av. Los Precursores
  • Av. Parque de las Leyendas
  • Ca. Carlos González
  • Ca. Intisuyo
  • Av. Escardó

Lurigancho (Sector 137)

La urbanización Las Terrazas de Caraponguillo, 3ra y 4ta etapa (Mz. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L) tendrá interrupción de 8:00 a.m. a 8:00 p.m. debido a limpieza de reservorio.

Sábado 24 de enero

Lurigancho (Sector 137)

Durante el sábado, la suspensión se llevará a cabo en tres franjas horarias y abarca varias urbanizaciones:

  • De 7:00 a.m. a 7:00 p.m.:

- Urb. El Mirasol de Huampaní 1ra etapa, Calle 1 y Calle 2

- Urb. El Haras Calle 1 y Calle 2

  • De 11:00 a.m. a 11:00 p.m.:

- Urb. El Mirasol de Huampaní 3ra etapa

  • De 3:00 p.m. a 11:50 p.m.:

- Urb. El Mirasol de Huampaní 5ta etapa

- Urb. El Mirasol de Huampaní 3ra etapa, Calle 11 hasta la Calle 14

