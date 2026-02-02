Perú

Qué se celebra el 2 de febrero en el Perú: identidad, memoria y transformaciones urbanas

La fecha reúne aniversarios fundacionales, acuerdos históricos y festividades que reflejan la complejidad de la identidad nacional y los procesos de cambio en el entramado social y cultural del país

Las conmemoraciones en diferentes regiones
Las conmemoraciones en diferentes regiones involucran acontecimientos fundacionales, acuerdos políticos, así como rituales y fiestas que resaltan la multiplicidad de identidades peruanas (Composición)

¿Qué pasó un día como hoy? El 2 de febrero reúne hechos históricos y celebraciones clave en el Perú. En 1920 se fundaron los distritos limeños del Rímac y La Victoria, territorios con fuerte identidad urbana, valor patrimonial y tradición social, comercial y obrera.

Ese mismo día, en 1981, Perú y Ecuador acordaron un alto el fuego tras los enfrentamientos del Conflicto del Falso Paquisha, episodio que marcó la defensa territorial en la Cordillera del Cóndor.

La fecha también coincide con manifestaciones culturales vigentes, como las Luchas de Toqto en Cusco y la Festividad de la Virgen de la Candelaria en Puno, que articulan fe, tradición andina y memoria colectiva.

2 de febrero de 1920 – se funda el distrito del Rímac, declarado patrimonio cultural en Lima

El Rímac nació como distrito
El Rímac nació como distrito en 1920 y conserva hasta hoy un legado urbano marcado por historia colonial y valor patrimonial limeño (Andina)

El distrito de Rímac, creado el 2 de febrero de 1920, es una de las divisiones urbanas más antiguas e históricas de la provincia de Lima. Su nombre proviene del quechua rimaq, que significa “el que habla”, y se refiere al río que separa esta jurisdicción del centro de Lima.

Limitado por Independencia, San Juan de Lurigancho, Lima y San Martín de Porres, Rímac alberga gran parte del centro histórico de la capital y conserva vestigios coloniales, como plazas, alamedas y conventos.

Sus calles tradicionales y su arquitectura reflejan influencias españolas, y varias de sus áreas forman parte del patrimonio cultural de la ciudad.

2 de febrero de 1920 – fundación de La Victoria, distrito emblemático del corazón de Lima con tradición obrera y comercial

Creado hace más de un
Creado hace más de un siglo, La Victoria creció como núcleo urbano ligado a mercados, talleres y migración laboral. (Andina)

El distrito de La Victoria, ubicado en la provincia y departamento de Lima, fue instaurado el 2 de febrero de 1920 como una jurisdicción autónoma dentro de la capital peruana.

Su territorio, que surgió de la segregación de zonas pertenecientes a otros distritos como Miraflores, Lima y Ate, se consolidó rápidamente como un núcleo urbano de gran densidad poblacional y actividad económica.

La primera autoridad municipal fue Juan Carbone, mientras que el crecimiento del distrito se vinculó desde sus orígenes con la presencia de mercados, talleres y la migración de trabajadores.

Limita con Cercado de Lima, Lince, San Borja, San Isidro, El Agustino y San Luis, y alberga sectores comerciales de alto tránsito, además de ser sede de espacios culturales y deportivos que forman parte del tejido urbano de la capital peruana.

2 de febrero de 1981 - Perú y Ecuador acuerdan alto el fuego tras combates por el conflicto del Falso Paquisha

Perú y Ecuador anunciaron un
Perú y Ecuador anunciaron un alto el fuego en 1981 tras enfrentamientos en la Cordillera del Cóndor por el Falso Paquisha. (Andina)

El 2 de febrero de 1981, Perú y Ecuador acordaron un alto el fuego en un intento por frenar los enfrentamientos derivados del Conflicto del Falso Paquisha, ocurrido en la zona de la Cordillera del Cóndor.

La crisis se originó tras el descubrimiento de puestos ecuatorianos instalados en territorio peruano a fines de enero.

El Gobierno peruano ordenó su inmediato desalojo, acción que permitió recuperar el control del área. Aunque el cese de hostilidades fue anunciado, la tensión no se disipó por completo y se registraron nuevas acciones militares semanas después.

2 de febrero – Luchas de Toqto: enfrentamiento ancestral andino que revive tradiciones comunales

Las Luchas de Toqto reúnen
Las Luchas de Toqto reúnen a pobladores a caballo en combates rituales que simbolizan augurios y cohesión comunal. (yochumbivilcas)

Las Luchas de Toqto son una festividad tradicional que se celebra cada 2 de febrero en el distrito de Livitaca, provincia de Chumbivilcas, en la región de Cusco, Perú.

Esta expresión ancestral enfrenta a pobladores de las comunidades de Canas y Chumbivilcas en combates rituales montados a caballo, utilizando armas tradicionales como la honda y el zurriago, tras un pago simbólico a la tierra y un brindis ritual.

La práctica no busca la violencia, sino interpretar augurios de la naturaleza y reafirmar la conexión con la Pachamama, con victorias y derrotas cargadas de significado espiritual y social.

2 de febrero – Fiesta de la Virgen de la Candelaria: fe, danza y tradición andina que convierten a Puno en epicentro cultural

Cada 2 de febrero, Puno
Cada 2 de febrero, Puno se transforma en escenario de fe y cultura con la celebración de la Virgen de la Candelaria. (Andina)

La Festividad de la Virgen de la Candelaria en Puno constituye una de las celebraciones religiosas y culturales más multitudinarias de América. Reconocida como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, integra la devoción católica con la cosmovisión andina quechua y aimara.

El 2 de febrero marca el día central, con procesiones y ceremonias en honor a la Mamacha Candelaria. Durante la primera quincena del mes, más de 180 conjuntos participan en concursos y desfiles que reúnen a miles de danzantes y músicos.

Danzas como la Diablada, Morenada y Caporales expresan identidad, fe y memoria colectiva, mientras Puno recibe a visitantes atraídos por una tradición viva que combina música, color y fervor popular.

