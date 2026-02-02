Pamela López responde a Pamela Franco, afirma que sí trabaja y lanza advertencia por sus hijos: “Ten mucho cuidado”

Entre reclamos por deudas y comentarios sobre su vida privada, la empresaria dejó claro que su familia es intocable, marcando así un nuevo capítulo de esta mediática confrontación (América Hoy)

La confrontación mediática entre Pamela López y Pamela Franco sumó un nuevo capítulo, esta vez con declaraciones directas y un tono marcadamente firme. López decidió responder a los recientes pronunciamientos de Franco, quien había defendido públicamente su independencia económica y su trayectoria laboral.

En ‘América Hoy’, la empresaria rechazó cualquier insinuación sobre una supuesta inactividad de su parte y remarcó que su trabajo no se limita a lo visible.

Sus palabras estuvieron atravesadas por referencias a la maternidad, las responsabilidades económicas y la protección de sus hijos. El intercambio ocurre en un contexto de tensiones previas, denuncias formales y mensajes públicos que mantienen el tema bajo permanente atención.

Defensa de su trabajo y su rol como madre

Pamela López rechazó versiones que cuestionan su actividad laboral y defendió su rol como madre, al sostener que su esfuerzo diario no se limita al ámbito visible. (América Hoy)

Pamela López fue enfática al referirse a las afirmaciones que cuestionan su dedicación laboral. Señaló que su jornada no se reduce a actividades fuera del hogar y subrayó que el trabajo doméstico y el acompañamiento emocional también constituyen una labor constante. “Yo trabajo mucho y no solamente fuera de casa, también trabajo dentro de casa”, expresó, marcando distancia de los comentarios que la colocan en una posición pasiva.

En su intervención, detalló que es madre de cuatro hijos y que, más allá de la edad de la mayor, sigue asumiendo responsabilidades cotidianas. Recalcó que el esfuerzo no se mide solo en ingresos visibles, sino en el soporte emocional que brinda. En ese sentido, sostuvo que cumple un rol que, según afirmó, no recibe el mismo respaldo de parte del padre de sus hijos.

López también cuestionó la coherencia entre los discursos públicos y las acciones privadas. Al referirse a la situación económica vinculada a su entorno familiar, mencionó una deuda pendiente que, de acuerdo con sus palabras, aún no ha sido saldada. Indicó que se trata de un monto significativo y que la obligación involucra a una persona mayor, aspecto que consideró especialmente delicado. Para ella, la congruencia entre lo que se afirma y lo que se hace resulta fundamental en un escenario de alta exposición.

Cruces mediáticos y advertencias directas

Pamela López reaccionó a declaraciones difundidas en televisión y lanzó una advertencia directa al señalar que sus hijos no deben ser parte del debate. (Instagram)

El intercambio se produjo en medio de comentarios de terceros que avivaron la polémica. Durante la conversación televisiva, se mencionó que Pamela Franco había manifestado su cansancio frente a las críticas y su decisión de responder de ahora en adelante. Esta afirmación abrió paso a una reacción inmediata de Pamela López, quien expresó su rechazo a lo que consideró actitudes inapropiadas.

“Eso me parece muy mal”, dijo al ser consultada sobre el respaldo público a mensajes que, según se presume, estarían dirigidos hacia ella. López cuestionó que se utilicen plataformas abiertas para deslizar acusaciones o insinuaciones que puedan afectar su entorno familiar.

En ese contexto, lanzó una advertencia directa. Señaló que no permitirá que sus hijos sean mencionados o involucrados en disputas mediáticas. “Conmigo todo lo que tú quieras, pero con mis hijos no te vas a meter jamás”, afirmó, dejando en claro el límite que establece frente a cualquier comentario que los aluda.

La empresaria también sostuvo que mantiene cercanía física con personas del entorno de su aún esposo, dato que utilizó para reforzar su pedido de cautela. “Los tengo cerquita”, comentó, antes de advertir: “Ten mucho cuidado lo que dices”. La frase se convirtió en uno de los ejes del nuevo episodio de la controversia.

Para López, la exposición pública no justifica el cruce de líneas vinculadas a la vida privada de los menores. Enfatizó que siempre saldrá a defenderlos y que no está dispuesta a tolerar insinuaciones que los afecten directa o indirectamente.

El trasfondo del enfrentamiento público

La respuesta de Pamela López se da tras declaraciones de Pamela Franco sobre su autonomía económica, en un contexto marcado por denuncias y tensión pública. (Amor y Fuego)

Las declaraciones de Pamela López se producen luego de que Pamela Franco defendiera su autonomía económica frente a cuestionamientos surgidos en redes sociales. La cantante había afirmado que cada ingreso que percibe es resultado de su propio esfuerzo y recordó su formación académica y profesional. “Cada céntimo que me llevo al bolsillo es fruto de mi trabajo”, sostuvo en su momento.

Franco también señaló que no depende económicamente de su pareja y que ha asumido sus obligaciones financieras a lo largo de su vida adulta. Sus palabras fueron interpretadas como una respuesta directa a mensajes previos difundidos por López, quien había defendido su imagen y negado insinuaciones relacionadas con infidelidades.

El conflicto escaló en paralelo a denuncias formales y a un debate público sobre responsabilidades familiares, manutención y crianza. López, por su parte, ha señalado en distintas ocasiones que asume sola los gastos y el acompañamiento diario de sus hijos, situación que, según relató, ha generado desgaste emocional y económico.

En este escenario, la respuesta de López no solo apuntó a las afirmaciones de Franco, sino también al clima general de confrontación. Reiteró que su prioridad absoluta son sus hijos y que cualquier decisión pública o privada está guiada por ese criterio. Sus palabras buscaron marcar un límite claro entre el conflicto adulto y la protección del ámbito familiar.

Mientras tanto, la controversia continúa desarrollándose bajo la mirada constante de la opinión pública. Las declaraciones cruzadas, las advertencias y los mensajes con doble lectura mantienen el tema en agenda, con dos figuras que defienden posiciones opuestas sobre trabajo, maternidad y exposición mediática, sin señales de distensión inmediata.