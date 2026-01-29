Pamela Franco responde a críticas tras mensaje de Pamela López: “cada sol que gano es fruto de mi trabajo”

La cantante y contadora pública remarcó su esfuerzo y formación para dejar claro que su éxito es fruto de su propio trabajo, alejándose de rumores y comparaciones que circulan en los medios últimamente (Amor y Fuego)

La polémica en torno a la vida personal de Christian Cueva sumó un nuevo pronunciamiento público. Esta vez fue Pamela Franco quien decidió responder a las críticas y comparaciones surgidas en redes sociales, luego de los mensajes difundidos por Pamela López en defensa de su imagen.

La cantante rechazó cualquier insinuación sobre supuestos beneficios económicos ajenos a su esfuerzo personal y aseguró que cada ingreso que percibe tiene origen en su trabajo profesional.

Sus declaraciones se produjeron en medio de un escenario mediático marcado por acusaciones cruzadas, denuncias legales y reflexiones públicas sobre infidelidad, maternidad y responsabilidades económicas, elementos que mantienen el tema en el centro del debate público.

Pamela Franco reivindica su independencia y formación profesional

Pamela Franco responde a cuestionamientos y asegura que su sustento proviene de su trabajo, respaldado por estudios profesionales y una carrera construida con esfuerzo propio. (Amor y Fuego)

Pamela Franco abordó directamente los comentarios que ponen en duda su autonomía económica. La artista sostuvo que no depende de terceros para solventar sus gastos y recordó que cuenta con formación académica que respalda su actividad laboral. “Soy contadora pública, también colegiada, gracias a Dios, para que se entere”, expresó para Amor y Fuego, al precisar que además cursó estudios en marketing.

La cantante explicó que a lo largo de su vida adulta ha asumido sus propias obligaciones financieras, incluso en situaciones complejas. Al referirse a procesos legales previos, indicó que los honorarios profesionales los ha cubierto con recursos propios. “Yo he pagado en efectivo, no de otra manera. Cada uno debe hablar por experiencia propia”, señaló, marcando distancia de versiones que la retratan como dependiente económicamente.

Franco también enfatizó que su carrera artística no constituye su único sustento. Remarcó que su trabajo responde a años de preparación y esfuerzo constante. “Yo trabajo, hermano. Y cada céntimo que me llevo al bolsillo es fruto de mi trabajo. Ni Cristian ni nadie en mis casi treinta y ocho años me ha mantenido”, afirmó, en una de las frases más contundentes de su pronunciamiento.

El contexto del conflicto entre Pamela López y Christian Cueva

El pronunciamiento de Pamela Franco surge en medio del enfrentamiento público entre Pamela López y Christian Cueva, marcado por acusaciones, denuncias y mensajes cruzados. (Facebook)

Las declaraciones de Pamela Franco se producen tras el mensaje difundido por Pamela López, quien salió a rechazar insinuaciones de infidelidad atribuidas a Christian Cueva. La empresaria defendió su honor y negó haber mantenido relaciones sentimentales con personas mencionadas indirectamente por el futbolista. “No me siento aludida por dichas afirmaciones, ya que nunca he estado involucrada en escándalos amorosos”, manifestó en su comunicado.

López también subrayó que jamás ha actuado de forma clandestina ni ha destruido un hogar. Sus palabras fueron interpretadas por muchos como una referencia indirecta a la actual pareja de su aún esposo. En su pronunciamiento, la empresaria sugirió incluso una posible confusión de identidad en la información difundida. “Probablemente se trate de información atribuida a un homónimo u otra persona que no soy yo”, sostuvo.

El enfrentamiento escaló más allá de las redes sociales. Pamela López formalizó una denuncia por presunto maltrato psicológico contra Christian Cueva, episodio que, según relató, se originó tras una llamada telefónica en una fecha familiar sensible. “Acabo de formalizar mi denuncia por maltrato psicológico. Yo siempre voy a velar por los derechos de mis hijos”, declaró ante cámaras, visiblemente afectada.

La controversia también incluyó cuestionamientos sobre la manutención y la participación paterna en la crianza. López afirmó que asume sola los gastos y el acompañamiento diario de sus hijos, lo que ha derivado en deudas y desgaste emocional. Estas declaraciones reforzaron el debate público sobre responsabilidades familiares y exposición mediática.

La respuesta de Pamela Franco ante comparaciones y críticas

Pamela Franco rechaza comparaciones y aclara que su relación sentimental no define su independencia ni el origen de sus ingresos económicos. (Facebook)

Frente a este escenario, Pamela Franco optó por deslindar de manera directa con cualquier lectura que la vincule a beneficios económicos derivados de su relación sentimental. La cantante señaló que, si su pareja decide apoyarla, ello responde a una dinámica personal que no debería generar cuestionamientos externos. “Si Cristian me quiere dar algo, ¿por qué no? Ahora es mi pareja”, comentó, al tiempo que restó importancia a las reacciones adversas.

La artista también cuestionó la facilidad con la que se construyen relatos en redes sociales. A su juicio, muchas críticas carecen de sustento real y responden más a percepciones que a hechos comprobables. “No sé por qué lo digan. Acá yo lo tengo superclaro todo”, afirmó, dejando en claro que no siente la necesidad de justificar su vida ante terceros.

Franco cerró su intervención con una reflexión sobre el clima de confrontación digital. Reconoció que las opiniones ajenas forman parte de la exposición pública, aunque consideró que cada persona proyecta lo que tiene. “La gente a veces se va de mambo, pero es parte de esto. Cada quien da lo que tiene aquí y aquí”, expresó, aludiendo a la dimensión emocional e intelectual de los comentarios.