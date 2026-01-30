Perú

Pamela López es confundida con Pamela Franco delante de su hija durante concurso de baile

El comentario se dio en plena transmisión de ‘Mande quien Mande’, cuando Laura Huarcayo tomó la palabra, y terminó opacando la alegría que madre e hija habían mostrado por el alto puntaje alcanzado en la competencia

Una confusión con el nombre generó un tenso momento que se viralizó rápidamente en redes sociales. Infobae Perú / Captura TV - América Televisión.

Lo que debía ser un momento de celebración y orgullo terminó convirtiéndose en una escena incómoda y ampliamente comentada en redes sociales. Pamela López, acompañada de su hija Briana Cueva, participó en un concurso de baile en ‘Mande quien Mande’ donde ambas destacaron por su desempeño y obtuvieron un alto puntaje, sin imaginar que un error al aire opacaría por completo la emoción que habían mostrado minutos antes.

Madre e hija se habían presentado con entusiasmo, disfrutando cada paso de la coreografía y recibiendo comentarios positivos por parte del jurado. Las cámaras captaban sonrisas, abrazos y complicidad, reflejo del esfuerzo compartido y del orgullo mutuo.

Sin embargo, ese clima de alegría cambió abruptamente cuando la conductora del programa, Laura Huarcayo, cometió un lapsus en vivo que no pasó desapercibido ni para el público ni, mucho menos, para las protagonistas.

Mientras se disponía a leer las calificaciones del concurso, la conductora anunció sin titubeos: “Hasta el momento, en primer lugar va Pamela Franco y Briana con 18 puntos…”. La frase, pronunciada de manera natural, cayó como un balde de agua fría.

La confusión entre Pamela López y Pamela Franco —dos figuras vinculadas indirectamente por el complejo contexto sentimental que rodea a Christian Cueva— generó un silencio incómodo en el set.

Lejos de percatarse de inmediato del error, la presentadora continuó con la dinámica del programa como si nada hubiese ocurrido. Las cámaras, sin embargo, no dejaron pasar el momento y enfocaron a Pamela López, quien reaccionó intentando mantener la compostura.

Con una sonrisa diplomática, la mirada fija al frente y una actitud contenida, la aún esposa de Christian Cueva optó por no corregir públicamente a la conductora ni generar una situación más tensa en vivo.

La reacción más evidente, no obstante, fue la de Briana Cueva. La menor, que segundos antes se mostraba emocionada por el puntaje obtenido, cambió por completo su expresión. Su rostro pasó de la alegría a la seriedad absoluta, evidenciando incomodidad y desconcierto. Sin pronunciar palabra alguna, su lenguaje corporal reflejó que la confusión no le había causado ninguna gracia.

El contraste fue notorio. Mientras el programa intentaba retomar el tono ligero con comentarios festivos y música, el gesto de la menor quedó registrado y fue rápidamente interpretado por los televidentes como una reacción genuina ante un error que, dadas las circunstancias familiares, no podía tomarse a la ligera.

Usuarios lamentaron confusión

En redes sociales, el clip del momento no tardó en viralizarse. Usuarios de distintas plataformas cuestionaron la ligereza del error, recordando que el apellido Cueva y el nombre Pamela están directamente asociados a un contexto mediático sensible, marcado por polémicas sentimentales, exposición pública y un entorno familiar complejo. Para muchos, la confusión no fue simplemente un lapsus, sino una falta de cuidado en un espacio donde también participan menores de edad.

Los comentarios no apuntaron únicamente al error en sí, sino al impacto emocional que este pudo haber tenido en Briana Cueva. Varios usuarios destacaron que, más allá del rating o el espectáculo, se trata de una niña expuesta a situaciones que no eligió y que merecen un trato especialmente cuidadoso. “Se notó que a la niña no le gustó nada”, “No era el momento ni la persona para confundirse” y “Hay errores que pesan más cuando hay menores involucrados” fueron algunas de las reacciones más repetidas.

Aunque Pamela López no emitió un pronunciamiento público tras el incidente, su actitud durante el programa fue interpretada como un intento de proteger a su hija y evitar una escena incómoda frente a cámaras.

