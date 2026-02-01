Tragedia en Cercado de Lima: derrumbe en obra de construcción sepulta y mata a carpintero en avenida Argentina

El derrumbe de una obra de construcción en Cercado de Lima sepultó a un carpintero.

Un carpintero perdió la vida tras quedar sepultado por un derrumbe en una obra de construcción ubicada en la avenida Argentina, en el Cercado de Lima.

El accidente, que ocurrió la tarde de este sábado 31 de enero, deja en evidencia los riesgos a los que se exponen los trabajadores del sector construcción y la importancia de la seguridad laboral en el país.

El incidente se produjo en la cuadra 22 de la avenida Argentina, donde se construía un laboratorio. Según los primeros reportes, el trabajador identificado como Pablo Jean Carlos Yescas Panaifo, de 39 años, se encontraba realizando labores de carpintería cuando un muro de concreto colapsó y lo sepultó.

Cinco unidades del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú (CGBVP) y efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) llegaron al lugar para participar en las labores de rescate.

Pese a los esfuerzos desplegados, el carpintero no sobrevivió al derrumbe. Familiares de la víctima, que llegaron al punto de la tragedia, señalaron que Yescas llevaba solo tres días trabajando en la obra y reclamaron que se investiguen los hechos.

El accidente generó conmoción entre los trabajadores y vecinos de la zona, quienes observaron cómo las autoridades acordonaron el área para permitir el acceso de los equipos de emergencia y facilitar las diligencias correspondientes.

Investigación en curso

La víctima deja tres hijos en la orfandad, dos de ellos menores de edad. Su esposa y familiares solicitaron apoyo para la familia, ya que Yescas era el principal sustento del hogar. “Él es el apoyo para mis hijas y ahora me voy a quedar sola”, manifestó su esposa, mientras la suegra del trabajador pidió esclarecer las causas del accidente y la responsabilidad de la empresa a cargo de la obra.

Al lugar acudieron también agentes de la Unidad de Rescate y personal de Gestión de Riesgos de la Municipalidad de Lima, así como representantes de Serenazgo y un fiscal de turno.

Las autoridades iniciaron las diligencias para determinar si la construcción contaba con la licencia municipal y si se cumplían las condiciones de seguridad laboral exigidas por ley.

Hasta el cierre de este informe, el cuerpo del trabajador permanecía dentro de la obra, mientras se esperaba la llegada del Ministerio Público para el levantamiento del cadáver y la continuación de las investigaciones. Las causas del derrumbe y la identificación de la persona jurídica responsable siguen bajo evaluación.

Un trabajador muere tras derrumbe mientras reforzaba un muro de contención en Pachacámac. (Foto: Captura video: Canal N)

Derrumbe en Pachacamác

Hace unas semanas, un derrumbe de arena en una obra de construcción en Pachacámac dejó un trabajador fallecido y dos heridos.

El accidente sucedió en la Asociación de Producción Agropecuaria Los Lúcumos, cerca de la avenida Los Incas, cuando tres obreros reforzaban un muro de contención.

El colapso, causado por la inestabilidad del terreno y recientes lluvias, sepultó a los trabajadores; solo dos pudieron ser rescatados con vida y trasladados a un hospital.

La víctima fue identificada como José Bernardo Aquije Muñoz, maestro de obra. Vecinos advirtieron que otras viviendas cercanas estarían en riesgo por las condiciones del suelo.