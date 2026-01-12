Incendio afectó quinta histórica del Cercado de Lima: 13 familias damnificadas y severos daños a un monumento de 1925

El edificio fue construido en 1925, declarado Monumento en 1989 e integrado al Patrimonio Cultural de la Nación. (MML)

Un incendio de gran magnitud alteró la tranquilidad nocturna del Centro Histórico de Lima durante la madrugada de este domingo 11 de enero. El fuego avanzó con rapidez dentro de una antigua quinta del Cercado, ubicada en la cuadra 6 del jirón Ica, un predio residencial que albergó durante décadas a familias enteras y que formaba parte del patrimonio cultural protegido de la ciudad. Las llamas, visibles desde varias cuadras a la redonda, despertaron a vecinos y movilizaron a decenas de unidades de emergencia.

El siniestro ocurrió en un inmueble multifamiliar de construcción tradicional, levantado con quincha y adobe, materiales propios de la arquitectura limeña de inicios del siglo XX. La estructura, levantada en 1925, resistió el paso del tiempo, pero no la intensidad del fuego que se desató pasada la medianoche. En pocos minutos, los ambientes interiores quedaron envueltos en llamas, mientras los residentes buscaban salir del lugar y alertar a los servicios de emergencia.

El impacto social resultó inmediato. Según los primeros reportes oficiales, al menos 13 familias perdieron sus viviendas. En total, 43 personas quedaron afectadas, entre ellas niños y adultos mayores. A pesar de la gravedad del incendio, los reportes oficiales descartaron personas heridas o fallecidas, un dato que trajo alivio en medio de la emergencia.

La escena posterior mostró restos calcinados, paredes debilitadas y techos colapsados. Para muchos de los vecinos, la madrugada marcó un antes y un después. “Nos quedamos sin nada. Solo pudimos salir con la ropa que teníamos puesta y sacar a los animales. Todo lo que trabajamos por años se volvió ceniza en minutos”, relató uno de los damnificados ante los medios de comunicación.

Un incendio de gran complejidad en el Cercado de Lima

De acuerdo con la información del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional del INDECI, el fuego inició alrededor de las 12:30 a. m. Las causas aún permanecen bajo investigación, aunque los primeros indicios apuntan a una mala maniobra con fuego dentro del inmueble. Las autoridades tampoco descartan un cortocircuito, una posibilidad frecuente en edificaciones antiguas con instalaciones eléctricas deterioradas.

El Cuerpo General de Bomberos clasificó la emergencia como un incendio código 3, debido a la magnitud del fuego y al riesgo de propagación hacia predios cercanos. Las llamas consumieron rápidamente las estructuras internas de la quinta, pero la intervención oportuna evitó que el fuego alcanzara una cochera colindante y otras viviendas del sector.

Para controlar la emergencia, los bomberos desplegaron 21 unidades, entre motobombas, cisternas, ambulancias, unidades eléctricas y equipos de rescate. Las labores se extendieron durante varias horas y culminaron cerca de las 8:00 a. m., cuando el incendio quedó completamente extinguido.

La intensidad del fuego y la presión del agua utilizada durante las labores de emergencia provocaron el colapso del segundo piso del inmueble. Parte del techo del primer nivel también cedió, lo que incrementó los daños estructurales en una edificación ya vulnerable por su antigüedad.

El predio afectado contaba con un reconocimiento especial. Se trataba de un edificio construido en 1925 y declarado Monumento mediante la Resolución Jefatural N.º 515 de 1989. Además, integraba el Patrimonio Cultural de la Nación y lucía en su fachada el escudo que identifica a los bienes de protección cultural. Durante el año 2024, la fachada recibió trabajos de restauración a cargo del Programa Municipal para la Recuperación del Centro Histórico de Lima (Prolima).

El incendio también alcanzó a inmuebles vecinos. La quinta San Sebastián y una cochera registraron afectaciones parciales, según la verificación preliminar realizada por especialistas.

Atención a las familias damnificadas

La estructura de quincha y adobe facilitó la rápida propagación del fuego y el colapso de pisos y techos.

Tras el control del siniestro, la Municipalidad Metropolitana de Lima activó sus protocolos de atención. En un comunicado oficial, la comuna informó que, “por encargo de nuestro alcalde, Renzo Reggiardo, quien monitoreó la emergencia y dispuso diversas medidas”, se logró controlar el fuego, evitar su expansión y trasladar a las familias afectadas a un albergue temporal.

Las 13 familias, integradas por 43 personas, fueron reubicadas en el Hogar de Paso N.º 2 de la Municipalidad de Lima, ubicado en el jirón Cañete 100. En ese espacio, el personal municipal brinda alojamiento y alimentación, mientras se completa el empadronamiento y la Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades (EDAN).

Durante la madrugada, el Centro de Operaciones de Emergencia Regional de la Municipalidad de Lima coordinó el abastecimiento de agua mediante cisternas municipales y unidades de Sedapal, lo que permitió sostener el trabajo de los bomberos en una zona con alta demanda durante la emergencia.

Evaluación del patrimonio afectado

El Ministerio de Cultura y Prolima realizan inspecciones técnicas para determinar el nivel de afectación y definir la recuperación del monumento.

El Ministerio de Cultura también intervino tras el incendio. A través de sus canales oficiales, la entidad informó que especialistas realizaron una verificación externa de los inmuebles comprometidos. El objetivo consiste en determinar el nivel de afectación del monumento histórico y de las edificaciones colindantes.

La institución precisó que realizará una inspección técnica detallada, conforme a los protocolos establecidos, y coordinará las acciones necesarias con los propietarios, la Municipalidad Metropolitana de Lima y otras entidades competentes. Por su parte, Prolima evaluará el predio para elaborar un diagnóstico que permita definir los trabajos posteriores de recuperación del monumento histórico, una tarea que demandará análisis técnico y coordinación interinstitucional.