INPE se defiende de críticas por fuga de secuestrador y genera mayor indignación: “Escapó de un hospital, no del penal”

La madrugada del 31 de enero, el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) confirmó la fuga de Jesús Rolando Romero Baldoceda, recluso condenado por secuestro y alojado en el penal Ancón I. El escape ocurrió a las 03:20 horas mientras el interno recibía atención médica en el hospital LAN Franco La Hoz, ubicado en Puente Piedra. El hecho generó un intenso debate público, no solo por los protocolos de custodia, sino por la defensa pública del sistema penitenciario peruano, presidido por Shadia Valdez Tejada.

De acuerdo con la información oficial, Romero Baldoceda permanecía internado desde el 2 de enero por un cuadro de pancreatitis y colangitis. Durante casi un mes, estuvo bajo vigilancia del personal penitenciario asignado al control hospitalario. A pesar de ello, logró evadir la custodia y abandonar el hospital en circunstancias que hasta el momento no han sido debidamente esclarecidas.

En ese contexto, el periodista Beto Ortiz escribió: “Un peligroso secuestrador se fugó ayer del penal de máxima seguridad de Ancón 1 durante una atención médica. Felicidades a la guapa podemista Shadia Valdez y al presidente más canero por su primera gran fuga”; mientras que Alonso Ramos expuso: “Se escapa un preso en penal Ancón 1, una semana después de la visita del presidente José Jerí a ese centro penitenciario donde pateó una puerta que se abre para afuera".

La reacción oficial no tardó en llegar. En un intento por acallar las críticas, el INPE no solo respondió a la publicación del conductor de televisión, también publicó un comunicado donde enfatizó que la fuga no sucedió dentro del penal, sino en un centro hospitalario, pese a que el resguardo está a su cargo también.

El texto institucional recalca: “La evasión del interno Jesús Rolando Romero Baldoceda, quien cumplía condena en el establecimiento penitenciario Ancón I, se produjo mientras se encontraba internado en un centro hospitalario del distrito de Puente Piedra, donde recibía atención médica, bajo custodia del personal de seguridad penitenciaria”.

“De manera inmediata, las autoridades penitenciarias comunicaron el hecho a la Policía Nacional del Perú, a fin de que se activen las acciones de búsqueda y recaptura correspondientes. Asimismo, se informó oportunamente al Ministerio Público para el inicio de las diligencias e investigaciones conforme a ley. El Instituto Nacional Penitenciario reafirma su firme compromiso con la seguridad ciudadana, la transparencia institucional y el estricto cumplimiento de los protocolos de control y custodia, con el objetivo de realizar las investigaciones correspondientes y determinar responsabilidades administrativas y penales”, escribieron.

INPE reporta evasión de recluso por secuestro mientras recibía atención médica. (Foto: INPE)

Este matiz, lejos de aclarar los hechos, aumentó las críticas. “‘El preso no se nos escapó del penal, se nos escapó del hospital’. Ah, ya. ¿y quién lo estaba cuidando?, ¿los Húsares de Junín? ¡Vaya sinvergüenzas!”, escribió Ortiz en respuesta.

Los usuarios en redes sociales opinaron en el mismo sentido. “No justifiquen que quedan peor”; “Ah, ¿entonces a quién se le escapó? ¿A los médicos del centro? Payasos”; “Si el personal de seguridad era penitenciario, es su responsabilidad”; “Pero se escapó, es lo relevante”; “Ah, ok, ¿y quién tenía la responsabilidad de la custodia?”; “Wow, qué gran noticia, se escapó del establecimiento de salud, no del penal… ¿Y quién estaba a cargo de su custodia?“; “Ineptos, lo importante de la noticia es que se escapó”, son algunos de los comentarios en la publicación del INPE.