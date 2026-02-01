Perú

INPE se defiende de críticas por fuga de secuestrador y genera mayor indignación: “Escapó de un hospital, no del penal”

La aclaración de la institución dirigida por Shadia Valdez Tejada fue altamente cuestionada. “Ah, ¿entonces a quién se le escapó? ¿A los médicos del centro?”, se lee en uno de los comentarios en la publicación

Guardar
Institución se pronunció sobre fuga
Institución se pronunció sobre fuga de interno. | INPE

La madrugada del 31 de enero, el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) confirmó la fuga de Jesús Rolando Romero Baldoceda, recluso condenado por secuestro y alojado en el penal Ancón I. El escape ocurrió a las 03:20 horas mientras el interno recibía atención médica en el hospital LAN Franco La Hoz, ubicado en Puente Piedra. El hecho generó un intenso debate público, no solo por los protocolos de custodia, sino por la defensa pública del sistema penitenciario peruano, presidido por Shadia Valdez Tejada.

De acuerdo con la información oficial, Romero Baldoceda permanecía internado desde el 2 de enero por un cuadro de pancreatitis y colangitis. Durante casi un mes, estuvo bajo vigilancia del personal penitenciario asignado al control hospitalario. A pesar de ello, logró evadir la custodia y abandonar el hospital en circunstancias que hasta el momento no han sido debidamente esclarecidas.

En ese contexto, el periodista Beto Ortiz escribió: “Un peligroso secuestrador se fugó ayer del penal de máxima seguridad de Ancón 1 durante una atención médica. Felicidades a la guapa podemista Shadia Valdez y al presidente más canero por su primera gran fuga”; mientras que Alonso Ramos expuso: “Se escapa un preso en penal Ancón 1, una semana después de la visita del presidente José Jerí a ese centro penitenciario donde pateó una puerta que se abre para afuera".

La reacción oficial no tardó en llegar. En un intento por acallar las críticas, el INPE no solo respondió a la publicación del conductor de televisión, también publicó un comunicado donde enfatizó que la fuga no sucedió dentro del penal, sino en un centro hospitalario, pese a que el resguardo está a su cargo también.

Publicación del INPE.
Publicación del INPE.

El texto institucional recalca: “La evasión del interno Jesús Rolando Romero Baldoceda, quien cumplía condena en el establecimiento penitenciario Ancón I, se produjo mientras se encontraba internado en un centro hospitalario del distrito de Puente Piedra, donde recibía atención médica, bajo custodia del personal de seguridad penitenciaria”.

“De manera inmediata, las autoridades penitenciarias comunicaron el hecho a la Policía Nacional del Perú, a fin de que se activen las acciones de búsqueda y recaptura correspondientes. Asimismo, se informó oportunamente al Ministerio Público para el inicio de las diligencias e investigaciones conforme a ley. El Instituto Nacional Penitenciario reafirma su firme compromiso con la seguridad ciudadana, la transparencia institucional y el estricto cumplimiento de los protocolos de control y custodia, con el objetivo de realizar las investigaciones correspondientes y determinar responsabilidades administrativas y penales”, escribieron.

INPE reporta evasión de recluso
INPE reporta evasión de recluso por secuestro mientras recibía atención médica. (Foto: INPE)

Este matiz, lejos de aclarar los hechos, aumentó las críticas. “‘El preso no se nos escapó del penal, se nos escapó del hospital’. Ah, ya. ¿y quién lo estaba cuidando?, ¿los Húsares de Junín? ¡Vaya sinvergüenzas!”, escribió Ortiz en respuesta.

Los usuarios en redes sociales opinaron en el mismo sentido. “No justifiquen que quedan peor”; “Ah, ¿entonces a quién se le escapó? ¿A los médicos del centro? Payasos”; “Si el personal de seguridad era penitenciario, es su responsabilidad”; “Pero se escapó, es lo relevante”; “Ah, ok, ¿y quién tenía la responsabilidad de la custodia?”; “Wow, qué gran noticia, se escapó del establecimiento de salud, no del penal… ¿Y quién estaba a cargo de su custodia?“; “Ineptos, lo importante de la noticia es que se escapó”, son algunos de los comentarios en la publicación del INPE.

Temas Relacionados

INPEAncón IJesús Rolando Romeroperu-noticias

Más Noticias

Universitario vs Regatas Lima EN VIVO HOY: punto a punto del partidazo por la fecha 4 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026 - Fase 2

El conjunto estudiantil saldrá por un triunfo que las mantenga en la cima, mientras que el cuadro chorrillano necesita los tres puntos para reducir la brecha frente a las punteras. No te pierdas ni un detalle del partido

Universitario vs Regatas Lima EN

Melgar vs Cienciano EN VIVO HOY: minuto a minuto del ‘clásico del sur’ por el Torneo Apertura de la Liga 1 2026

Los ‘rojinegros’ y el ‘papá’ disputarán el encuentro central en Arequipa, con el objetivo de sumar su primera victoria, en un contexto marcado por la incertidumbre sobre la transmisión televisiva. Sigue aquí todas las incidencias

Melgar vs Cienciano EN VIVO

Chorrillos en alerta: sicario en moto dispara contra conductor de combi de la empresa San Juanito en pleno día

Los dos sospechosos, detenidos tras un operativo en la zona, portaban un arma de fuego y envoltorios de droga. La Policía Nacional investiga si el ataque está vinculado a amenazas o extorsiones contra trabajadores del transporte público en Lima Sur

Chorrillos en alerta: sicario en

Primera semana de febrero llega con más calor: Lima y estas regiones de la costa superarían los 30 °C, advierte Senamhi

La baja nubosidad, junto con ráfagas de viento y cielos despejados, favorecerá un aumento sostenido en las temperaturas y en la sensación térmica, lo que obliga a extremar precauciones según las recomendaciones oficiales

Primera semana de febrero llega

Golpes de calor pueden afectar la salud mental de adultos mayores, advierten especialistas del INSM

Cambios de conducta, alteraciones del sueño y deshidratación figuran entre las principales señales de alerta identificadas por especialistas, quienes piden a cuidadores y familiares aplicar medidas preventivas

Golpes de calor pueden afectar
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

EMAPE defiende gestión de Rafael

EMAPE defiende gestión de Rafael López Aliaga: rechaza acusaciones de Podemos Perú y respalda adjudicación de Vía Expresa Norte

Podemos Perú denuncia a Rafael López Aliaga por entregar construcción de Vía Expresa Norte a empresa china incluida en lista negra de corrupción

Tomás Gálvez no apeló sentencia que rechazó declarar ilegal a Fuerza Popular

María Aguayo defiende propuesta que elimina el delito de feminicidio: “No se habla de la violencia contra el hombre”

Caso Cayara: Jueces sí aplicaron la Ley que prescribe delitos de lesa humanidad y el fallo del TC que la ratifica

ENTRETENIMIENTO

Monserrat Seminario aparece llorando y

Monserrat Seminario aparece llorando y afirma que ‘Melcochita’ terminó con ella luego de 17 años

Mamá de Sergio Peña se pronuncia tras filtración de testimonio de abuso: “Qué fácil es escribir con odio”

Laura Spoya llama en vivo a su expareja Brian Rullan y lo invita a ‘La Manada’: “Ya nos llevamos bien”

María Pía Copello y los programas streaming con los que competirá en YouTube: ‘La Manada’, ‘La Roro Network’ y otros

Concierto de Hombre G en Perú: ¿cuándo es la preventa para su show en el Estado Nacional?

DEPORTES

Universitario vs Regatas Lima EN

Universitario vs Regatas Lima EN VIVO HOY: punto a punto del partidazo por la fecha 4 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026 - Fase 2

Melgar vs Cienciano EN VIVO HOY: minuto a minuto del ‘clásico del sur’ por el Torneo Apertura de la Liga 1 2026

Tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley, fecha 4 - Fase 2: así van los equipos

Gol y doblete de Hernán Barcos para empate agónico de FC Cajamarca vs Juan Pablo II por Liga 1 2026

Tabla de posiciones de la Liga 1 Perú 2026 EN VIVO HOY: así van los equipos en la primera fecha del Torneo Apertura