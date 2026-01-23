Perú

Nueva jefa en el INPE tras renuncia de Iván Paredes: Shadia Valdez asume el cargo

Paredes renunció ante las denuncias de irregularidades y cuestionamientos a su gestión, abriendo una nueva etapa para la administración penitenciaria en el país

Shadia Valdez es la nueva
Shadia Valdez es la nueva jefa del INPE tras renuncia de Iván Paredes.

El Gobierno peruano oficializó la designación de Shadia Valdez como nueva jefa del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), luego de la dimisión de Iván Paredes, quien dejó el puesto tras verse involucrado en denuncias por sobornos y contrataciones irregulares. El nombramiento se formalizó el 23 de enero mediante la Resolución Suprema N° 032-2026-JUS.

Perfil profesional y experiencia

Shadia Elizabeth Valdez Tejada es abogada por la Universidad Jorge Basadre Grohmann y titulada en Derecho y Ciencias Políticas por la Universidad Inca Garcilaso de la Vega.

Su formación incluye una Maestría en Gobierno y Políticas Públicas por la Universidad San Martín de Porres, así como un Máster en Gobierno, Liderazgo y Gestión Pública por el Instituto Atlántico de Gobierno de España.

Además, cuenta con estudios de posgrado en Gestión y Políticas Públicas por la Universidad de Castilla-La Mancha y formación en Gobernabilidad y Gerencia Política por la Pontificia Universidad Católica del Perú.

Valdez ha ocupado cargos de alta dirección en el sector público durante más de diez años. Su trayectoria incluye funciones como directora ejecutiva del Programa Nacional para la Empleabilidad del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), jefa de la Oficina de Desarrollo Social del Gobierno Regional del Callao, gerente de Desarrollo Humano en la Municipalidad de La Victoria y jefa del Área de Servicios de Información en el Congreso de la República. Además, ejerció como asesora en el MTPE, asesora congresal, representante ante el Consejo Directivo de FONDOEMPLEO y regidora metropolitana de Lima.

Desde noviembre de 2025, Valdez se desempeña como viceministra de Justicia en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUSDH). Su actual designación en el INPE es temporal, en adición a sus funciones en la cartera de Justicia, y se mantendrá hasta que el Ejecutivo designe un titular definitivo.

La designación de Shadia Valdez como jefa encargada del INPE busca asegurar la continuidad operativa de la institución penitenciaria. Según el Gobierno, la abogada reúne los requisitos exigidos por la normativa y su gestión en el sector público respalda su nombramiento.

El Ejecutivo subrayó su intención de fortalecer la transparencia y la conducción institucional del sistema penitenciario mientras se define la jefatura definitiva.

Ivan Paredes Yataco. | INPE

La salida de Iván Paredes

La renuncia de Iván Paredes Yataco se produjo el 20 de enero, luego de varios cuestionamientos en torno a su gestión. Paredes había sido implicado en presuntos actos de soborno y señalada su participación en contrataciones irregulares dentro del INPE.

Trascendió que dio un paso al costado tras un intento de fuga en el penal de Piura, donde un interno intentó escapar por el techo de un pabellón, hecho que generó críticas adicionales a la gestión.

Paredes también enfrentó denuncias relacionadas con la devolución de dinero a un exagente policial, sanciones de Indecopi y la contratación de personal sin los requisitos legales.

El Ministerio de Justicia, a cargo de Walter Martínez, había iniciado acciones disciplinarias y el presidente interino José Jerí reconoció que los cuestionamientos a Paredes existían desde antes de su designación.

