Chorrillos en alerta: sicario en moto dispara contra conductor de combi de la empresa San Juanito en pleno día

Transportista y pasajeros fueron atacados a metros de su terminal.

Un conductor de transporte público de la empresa San Juanito fue atacado a balazos por sicarios en motocicleta en el distrito de Chorrillos, en un hecho que generó conmoción en la zona.

El ataque ocurrió cerca del mediodía, cuando una combi circulaba por la Asociación de Vivienda Villa Nicolasa, a espaldas del mercado El Progreso. Según las imágenes captadas por cámaras de seguridad, un sujeto en moto esperó el paso del vehículo y disparó varias veces contra la ventana delantera, alcanzando al conductor identificado como Edgar Contreras Velázquez.

Testigos del hecho auxiliaron al herido y solicitaron ayuda de los bomberos y el serenazgo del distrito, quienes acudieron rápidamente. El conductor fue trasladado de emergencia al Hospital de Emergencia Casimiro Ulloa, donde permanece bajo observación médica. El diagnóstico sobre su estado de salud se mantiene en reserva, aunque fuentes policiales indicaron que se encuentra fuera de peligro.

La reacción de la Policía Nacional del Perú (PNP) fue inmediata. Personal de la comisaría de San Genaro, junto a la Dirección de Inteligencia, activó el Plan Cerco en la zona para dar con los responsables.

Durante la tarde, la policía capturó a dos sospechosos identificados como José Miguel Maneiro Rondón y José Alejandro Guzmán Romero, ambos de nacionalidad venezolana.

Al momento de su intervención, los sujetos portaban una pistola Glock con la serie erradicada, municiones, 90 envoltorios de pasta básica de cocaína y 200 gramos de cannabis prensado.

Transportista y pasajeros fueron atacados a metros de su terminal.

Investigación y medidas de seguridad

El caso ha sido asumido por la unidad especializada de la PNP, que ya revisa las grabaciones de videovigilancia para establecer la secuencia del ataque y confirmar la participación de los capturados.

Las autoridades han señalado que la declaración del conductor será clave para determinar si existían amenazas previas o algún tipo de extorsión, modalidad que se ha incrementado en el sector de transporte público.

La intervención policial incluyó el cierre de vías aledañas y la presencia de equipos de investigación criminal. El mayor Condori y otros efectivos coordinaron las primeras diligencias e inspección técnica, mientras que la Dirincri evalúa los indicios hallados en el lugar y en el registro de los detenidos.

El ataque no solo generó alarma entre los transportistas de la ruta San Juanito, sino que puso en evidencia la necesidad de fortalecer las estrategias de seguridad en Chorrillos y en otros distritos de Lima.

La policía continúa con la investigación para determinar si los detenidos están vinculados a una red criminal más amplia y si existen antecedentes de amenazas o extorsiones dirigidas a trabajadores del transporte público en la zona. El caso se suma a otros hechos recientes que mantienen en alerta a los operadores y usuarios de estos servicios.

El incidente ha motivado que la PNP y el municipio de Chorrillos coordinen acciones para intensificar la vigilancia en puntos críticos y brindar mayor seguridad a los transportistas y pasajeros. Mientras tanto, la comunidad permanece a la espera de avances en la investigación y medidas efectivas para enfrentar la problemática de la violencia urbana.