Transportistas de Carabayllo detienen operaciones por temor a atentados de ‘Los Talibanes’

Un reportaje que expone la grave situación de los choferes de transporte público en Lima, quienes han paralizado sus labores tras recibir amenazas de muerte de bandas extorsionadoras. Vea los testimonios y el impacto en los pasajeros.

Decenas de unidades de la línea JC permanecieron estacionadas en Carabayllo el último viernes. La mayoría de los conductores optó por no salir a trabajar debido al temor provocado por mensajes amenazadores enviados la noche anterior.

La habitual presencia de los vehículos rojos en las principales avenidas del distrito se vio reducida de manera drástica, generando largas colas y malestar entre los usuarios que dependen de este servicio para movilizarse, según se observa en el reporte del programa Buenos días Perú de Panamericana TV.

El origen de la paralización fue un mensaje de WhatsApp atribuido a ‘Los Talibanes’. En el texto, este grupo criminal advirtió con violencia a quienes se atrevieran a circular sin antes someterse a sus condiciones.

El clima de miedo llevó a muchos transportistas a resguardar sus unidades en la cochera principal, mientras otros debatían si era seguro retomar sus actividades - Créditos: Captura de pantallade Panamericana TV.

“Me dirijo a todos esos chóferes para que no sean carne de cañón para nosotros. A todos de la empresa JC, que salgan a partir de mañana, sin antes haberse alineado con nuestra organización, va para homicidio. Si vemos un carro de ustedes en la calle, los dejaremos con la cara echando candela. Atentamente, ‘Los Talibanes’”, señala el mensaje recibido por los trabajadores.

Las amenazas causaron pánico entre los transportistas. Muchos decidieron resguardar sus unidades en la cochera principal, ubicada en el corazón de Carabayllo. Al recorrer el lugar, se observan buses detenidos y choferes conversando en grupos, evaluando la situación y debatiendo si es seguro retomar sus labores.

“No, no hemos salido todos”, contó uno de los trabajadores que sí decidió prestar el servicio. Al consultarle si consideraba guardar la unidad, respondió: “Depende, como esté la situación”.

El temor se propagó hacia otros distritos de Lima Norte, donde las intimidaciones y el clima de inseguridad forzaron la suspensión de más rutas. Los habitantes manifestaron inquietud por la ausencia de alternativas para movilizarse, ya que el transporte público representa su principal medio de desplazamiento hacia puntos clave como Plaza Norte.

Decenas de unidades de la línea JC permanecieron fuera de circulación en Carabayllo, tras una ola de amenazas dirigidas a los conductores - Créditos: Captura de pantalla de Panamericana TV.

Canales de emergencia

El Gobierno ha implementado la Central 111 de la Policía Nacional del Perú, una línea telefónica gratuita, confidencial y disponible las 24 horas. A través de este servicio, la ciudadanía puede reportar situaciones de extorsión y acceder a respuesta inmediata. El sistema se encuentra conectado con la Central de Emergencias 105, lo que permite remitir de manera ágil evidencias como grabaciones o videos.

Existen otros mecanismos para denunciar estos delitos:

Línea 1818: Canal exclusivo para alertar sobre casos de extorsión.

Celular 942 841 978: Número destinado a reportes urgentes.

Comisarías: Dependencias policiales distribuidas en cada distrito para realizar denuncias de forma presencial.

Depincri: Unidades especializadas encargadas de investigar delitos vinculados a la extorsión.

Además, se sugiere tener a disposición los siguientes contactos para situaciones de emergencia:

Bomberos Voluntarios del Perú : 116

Centro de Emergencia Mujer : 100

SAMU (Atención Médica de Urgencia) : 106

Hospital Nacional de Emergencias: 113