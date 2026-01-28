Carabayllo: chofer es baleado mientras cargaba gasolina en grifo Torre Blanca

Las imágenes difundidas en redes sociales revelan el caos, los gritos y la tensión luego del violento atentado. Infobae Perú / Captura: X.

La violencia vuelve a sacudir Lima Norte. La noche de este martes, un chofer fue baleado mientras cargaba gasolina en el grifo Torre Blanca, ubicado en el distrito de Carabayllo, generando escenas de desesperación, gritos y confusión entre las personas que se encontraban en el lugar. El hecho ocurrió en cuestión de segundos y dejó al conductor gravemente herido, aunque con signos vitales, según se escucha en un clip que circula en la red social X y que viene siendo clave para reconstruir lo sucedido.

De acuerdo con los primeros reportes, el conductor se encontraba realizando una actividad cotidiana cuando fue atacado a balazos. La tranquilidad del grifo se rompió abruptamente tras las detonaciones, lo que provocó pánico entre los presentes. E

n las imágenes difundidas en redes sociales se observa cómo varios jóvenes rodean el vehículo, intentan moverlo y discuten acaloradamente mientras el herido permanece dentro del auto, aún con vida.

Las voces captadas en el video reflejan el dramatismo del momento. Una persona, visiblemente alterada, insiste en que el chofer sigue con vida: “Está vivo”, se escucha decir de forma reiterada. Otra voz pregunta con desesperación: “¿Qué fue? ¿Está vivo?”, a lo que la primera responde con urgencia: “Está vivo, muévanse, pues, está vivo. Está vivo. Que no venga la madre, que lo lleve. Llévense el chico, está vivo”, mientras de fondo se oyen gritos y el caos propio de una situación límite.

La discusión entre los testigos gira en torno a qué hacer en ese momento crítico. Algunos piden actuar de inmediato, mientras otros reclaman la presencia de las autoridades. “Pero ¿por qué no llaman?”, cuestiona otra voz, reflejando la confusión generalizada. La respuesta llega con tono desesperado: “Es nuestro hermano. ¡Llámense los carros!”, mientras continúan los gritos.

El intercambio se vuelve cada vez más tenso. Una persona intenta frenar cualquier acción precipitada y exclama: “No, que no lo hagan. No, no, eso no”, mientras otra añade: “Pero el gringo tiene contacto con la policía”. Se escucha sobre posibles intentos de ayuda externa o contactos previos, aunque hasta el momento no existe confirmación oficial al respecto.

Hasta el momento, la Policía Nacional no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre las circunstancias del ataque ni sobre el estado de salud actualizado del conductor. Tampoco se ha confirmado si el hecho estaría vinculado a extorsión, cobro de cupos u otro móvil criminal, una hipótesis recurrente en ataques contra choferes en Lima Norte.

Lo que sí se sabe es que el caso se encuentra en investigación y que el material audiovisual difundido en redes sociales podría convertirse en una pieza clave para esclarecer lo ocurrido.

La noticia continúa en desarrollo, mientras familiares, vecinos y testigos esperan respuestas en medio de una creciente preocupación por la inseguridad que golpea a conductores y trabajadores del transporte en esta zona de la capital.

