Wall Street cerró con pérdidas un mes positivo para los mercados

Los precios del oro y la plata se desplomaron

Operadores trabajan en el parqué
Operadores trabajan en el parqué de la Bolsa de Valores de Nueva York. REUTERS/Brendan McDermid

Las acciones estadounidenses registraron una caída el viernes tras la nominación de Donald Trump del exgobernador de la Reserva Federal, Kevin Warsh, como candidato para liderar el banco central. Muchos inversores consideran a Warsh una figura de línea dura frente a la inflación, lo que generó inquietudes sobre el rumbo de la política monetaria. Aunque se espera que Warsh apoye una reducción en las tasas de interés, el mercado no anticipa que promueva una política significativamente más expansiva respecto a otros posibles candidatos. Su nombramiento aún requiere la aprobación del Senado.

Durante la jornada, se conoció que los precios al productor en Estados Unidos aumentaron más de lo previsto en diciembre, sugiriendo un posible repunte de la inflación en los próximos meses. En este contexto, los inversores mantuvieron sus apuestas sobre al menos dos recortes de tasas de interés de 25 puntos básicos antes de que finalice 2026. El banco central había mantenido los tipos sin cambios a comienzos de la semana, interrumpiendo así el ciclo de rebajas que había favorecido el desempeño de las acciones estadounidenses.

La sesión estuvo marcada también por el seguimiento de riesgos geopolíticos, como la tensión entre Estados Unidos e Irán, y la preocupación por un eventual cierre del Gobierno federal. Nuevos obstáculos en el Senado dificultaron la posibilidad de un acuerdo para asegurar la financiación de las agencias gubernamentales.

Según los datos preliminares de cierre, el S&P 500 perdió 30,03 puntos, equivalente a un 0,43%, para ubicarse en 6.938,98 puntos. El Nasdaq Composite retrocedió 223,59 puntos o 0,94%, alcanzando 23.461,53 unidades, mientras que el Dow Jones cayó 185,12 puntos o 0,38% hasta los 48.886,44 puntos.

En el balance semanal, el S&P 500 logró un incremento de 0,3%, el Nasdaq descendió 0,2% y el Dow Jones perdió 0,4%. A nivel mensual, el S&P 500 avanzó 1,4%, el Nasdaq subió 0,9% y el Dow Jones sumó 1,7%. El índice Russell 2000 de pequeña capitalización presentó un desempeño inferior al S&P 500 durante la jornada, reflejando su mayor sensibilidad a las tasas de interés.

Acciones europeas cerraron un sólido enero

Una pantalla muestra información del
Una pantalla muestra información del mercado financiero en la Bolsa de Londres, Gran Bretaña. REUTERS/Jack Taylor

El principal índice bursátil europeo cerró el viernes con ganancias, consolidando su racha mensual alcista más extensa desde 2021. El índice avanzó un 0,6% hasta 611 puntos y concluyó enero con un incremento del 3%, lo que significó su séptimo mes consecutivo al alza.

El sector financiero lideró las subidas, con los bancos europeos registrando un ascenso del 1,7%. Destacó Caixabank, que experimentó un aumento del 6,7% en su cotización tras comunicar que espera un crecimiento en los ingresos por préstamos y beneficios tanto para este año como para el próximo. El índice español .IBEX, con fuerte peso bancario, encabezó las ganancias entre los principales mercados del continente al avanzar 1,7%.

En el ámbito empresarial, la temporada de resultados continuó en Europa. El fabricante suizo de relojes Swatch registró un incremento del 13,4% en sus acciones tras anunciar que sus ventas crecieron un 4,7% a tipos de cambio constantes en la segunda mitad del año pasado. Por su parte, el productor alemán de ropa deportiva Adidas subió un 4% luego de comunicar una recompra de acciones por valor de 1.000 millones de euros (1.200 millones de dólares) y anticipar ventas récord para 2025.

A pesar de estos resultados positivos puntuales, se prevé que las empresas incluidas en el STOXX 600 reporten una disminución interanual del 3,9% en sus beneficios trimestrales, en un entorno impactado por barreras arancelarias y un fortalecimiento desfavorable del euro frente al dólar.

(Con información de Reuters)

