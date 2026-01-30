La demanda minorista en China dispara el precio de la plata y el oro: el mercado vive su mayor volatilidad desde 1979

Los metales preciosos han registrado avances sin precedentes en enero, con la plata subiendo un 60% y el oro un 24%, superando temores a la volatilidad y generando alerta en los mercados. REUTERS/ Angelika Warmuth

El vertiginoso inicio de año de los metales preciosos ha llevado a oro y plata a superar máximos históricos, sorprendiendo incluso a operadores y analistas experimentados. Tras cerrar sus mejores años desde 1979, el oro ha avanzado otro 24% en enero, superando los USD 5.500 por onza, mientras la plata se disparó un 60% hasta ubicarse por encima de USD 120 por onza, extendiendo una histórica presión sobre los vendedores en corto. Los inversores acudieron a estos refugios tradicionales en medio de temores por la devaluación de las monedas, la independencia de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed), guerras comerciales y tensiones geopolíticas.

El ritmo de la subida ha generado inquietud sobre la posibilidad de una fuerte corrección. La volatilidad quedó evidenciada el jueves, cuando ambos metales fluctuaron de manera pronunciada. El apetito especulativo de inversores chinos —reflejado en las primas locales respecto a los precios globales— fue un factor clave que impulsó las cotizaciones internacionales. El único fondo chino dedicado exclusivamente a la plata debió suspender sus operaciones temporalmente y rechazó nuevos clientes, advirtiendo que la prima sobre los contratos de la Bolsa de Futuros de Shanghái es “insostenible”.

Citigroup señaló que los inversores minoristas chinos suelen seguir las tendencias, al igual que los operadores de futuros y derivados en Estados Unidos. El banco anticipó que la demanda continuará sólida por el impulso de corto plazo, pronosticando que la plata alcanzará USD 150 por onza en tres meses.

Mientras la demanda de fondos cotizados en bolsa (ETF) respaldados en oro creció junto con el precio, la plata vivió un fenómeno inverso: sus recientes alzas ocurrieron pese a salidas de capital de los ETF. Desde enero, se retiraron casi 30 millones de onzas —valoradas en más de USD 3.000 millones— de estos fondos, aliviando parcialmente la escasez en el principal mercado al contado de Londres. Esta divergencia sugiere que otras fuentes, como la compra física de lingotes y monedas y el interés de compradores en China, han sostenido los precios.

El comercio con ETF de plata se intensificó. El fondo iShares Silver Trust, el mayor vehículo respaldado en plata, registró casi USD 40.000 millones en operaciones en una sola jornada, igualando el volumen del principal ETF sobre el S&P 500 y superando el de acciones como Nvidia o Tesla. Hace pocos meses, el volumen diario era de unos USD 2.000 millones; en diciembre subió a USD 10.000 millones.

La actividad especulativa también se reflejó en el mercado de opciones. El volumen total de opciones de compra sobre el iShares Silver Trust alcanzó un récord, mientras que el costo de adquirir opciones de compra sobre futuros de plata frente a las de venta subió a máximos históricos en enero, lo que indica una ola de apuestas alcistas. Por su parte, Goldman Sachs Group Inc. informó que los intermediarios han debido cubrir su exposición comprando futuros de metales preciosos a medida que los precios subían, lo que ha reforzado mecánicamente la tendencia alcista.

En cambio, los fondos de cobertura han mostrado actitudes dispares. Los gestores aumentaron sus posiciones alcistas en futuros de oro en Estados Unidos hasta el nivel más alto en casi cuatro meses, en medio de inquietudes por posibles medidas estadounidenses sobre Groenlandia. Por el contrario, las apuestas alcistas sobre la plata cayeron al nivel más bajo en casi dos años, lo que, sumado a la salida de fondos de los ETF, sugiere que la subida responde sobre todo a la demanda minorista y de compradores en China e India.

Ciertos indicadores técnicos han advertido sobre el riesgo de una corrección. El índice de fuerza relativa (RSI) del oro alcanzó su nivel más alto en décadas, señalando posibles excesos. El jueves, el oro retrocedió hasta un 5,7%, la mayor caída desde octubre, mientras la plata perdió un 8,4%. Dada la menor dimensión del mercado de la plata en comparación con el oro, una caída amplia en los metales preciosos podría tener un impacto desproporcionado sobre el metal blanco, conocido por su volatilidad y apodado a veces “el metal del diablo”.

(Con información de Bloomberg)