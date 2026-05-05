Perú

Clima en Tarapoto: el pronóstico del clima y las temperaturas de mañana

Esta ciudad se caracteriza por tener un clima tropical de la selva alta amazónica, con temperaturas cálidas y lluvias frecuentes gran parte del año

Guardar
El clima en Tarapoto se divide en temporada de lluvia de octubre a mayo y la seca de junio a septiembre. (Wikimedia)
El clima en Tarapoto se divide en temporada de lluvia de octubre a mayo y la seca de junio a septiembre. (Wikimedia)

Conocer el pronóstico del clima de Tarapoto permite a sus residentes y visitantes planificar sus actividades diarias con mayor eficiencia. Las condiciones meteorológicas influyen directamente en sectores como la agricultura, el comercio y el turismo, por lo que anticipar lluvias, temperaturas extremas o cambios bruscos ayuda a tomar decisiones informadas y evitar contratiempos.

En este contexto, el pronóstico del clima de Tarapoto para este miércoles, 06 de mayo es:

PUBLICIDAD

Cielo nublado entre cielo nublado parcial hacia el mediodía con lluvia.

Además se espera que la temperatura máxima sea de 32ºC mientras que la mínima de 21ºC.

PUBLICIDAD

La información sobre el clima también resulta relevante para la prevención de riesgos y la seguridad ciudadana. En zonas amazónicas como Tarapoto, donde pueden presentarse lluvias constantes y humedad alta, un pronóstico actualizado contribuye a que las autoridades y la población tomen medidas preventivas ante posibles emergencias. Esto reduce el impacto de eventos adversos, mejora la preparación ante desastres y protege la salud y los bienes de la comunidad.

El tipo de clima de la ciudad amazónica

El clima en la ciudad de las palmeras (Wikimedia)
El clima en la ciudad de las palmeras (Wikimedia)

El mejor momento para visitar Tarapoto es durante la temporada seca, que se extiende de junio a septiembre. En estos meses, las lluvias disminuyen considerablemente y el clima se mantiene cálido, lo que facilita traslados y visitas a los principales atractivos turísticos de la región. Los caminos y rutas de acceso suelen permanecer en buen estado, lo que ayuda a programar excursiones y actividades al aire libre con mayor seguridad.

Durante la temporada seca, las temperaturas permanecen elevadas, alcanzando entre los 28 y 33 grados Celsius. A pesar del calor, la menor frecuencia de precipitaciones reduce la humedad ambiental, lo que hace más llevaderas las jornadas de excursión o aventura. Este periodo resulta ideal para conocer cataratas, reservas naturales y comunidades cercanas, así como para disfrutar de la gastronomía regional en espacios abiertos.

La reducción de lluvias limita el riesgo de contratiempos asociados a crecidas de ríos o dificultades en el transporte local. Por esta razón, los servicios turísticos, como guías, hospedajes y actividades recreativas, suelen operar a plena capacidad y ofrecer una experiencia más completa. Estos factores convierten a la temporada seca en el periodo más recomendable para descubrir Tarapoto y sus alrededores.

Los sitios turísticos más visitados de Tarapoto

Terapoto cuenta con algunos de los sitios turísticos más visitados de San Martín (wikimedia)
Terapoto cuenta con algunos de los sitios turísticos más visitados de San Martín (wikimedia)

Las Cataratas de Ahuashiyacu figuran entre los destinos más visitados de Tarapoto. Este salto de agua, ubicado a unos 14 kilómetros de la ciudad, ofrece un entorno natural rodeado de selva, ideal para caminatas y baños refrescantes. El acceso es sencillo y permite apreciar la biodiversidad de la zona a lo largo del trayecto.

Por su parte, la Laguna Azul, situada en el distrito de Sauce, es otro sitio emblemático. Se trata de un extenso espejo de agua rodeado de vegetación, donde se puede disfrutar de paseos en bote, deportes acuáticos y áreas para el descanso. La ruta hacia la laguna atraviesa paisajes amazónicos y ofrece una experiencia escénica apreciada por turistas nacionales e internacionales.

El Castillo de Lamas, en el pueblo de Lamas a unos 20 kilómetros de Tarapoto, destaca por su arquitectura y valor cultural. El castillo se emplaza sobre una colina y ofrece vistas panorámicas de la selva. Además, el pueblo de Lamas es reconocido por su herencia indígena quechua, lo que lo convierte en un atractivo único tanto por su historia como por sus tradiciones vivas.

Temas Relacionados

Últimas actualizacionesClima en PerúClima en Tarapoto

Más Noticias

Pronóstico del estado del tiempo en Chiclayo para el martes 5 de mayo

La ciudad de la amistad suele ser árida y cálida debido a su posición en la costa norte del país, cerca del desierto costero y el océano Pacífico

Pronóstico del estado del tiempo en Chiclayo para el martes 5 de mayo

Clima en Trujillo: el pronóstico del tiempo y las temperaturas de mañana

Trujillo se encuentra en la costa norte de Perú, a nivel del mar, lo que modera las temperaturas y mantiene una humedad relativa moderada

Clima en Trujillo: el pronóstico del tiempo y las temperaturas de mañana

Ignacio Buse dio espectáculo junto a Novak Djokovic en Roma: entrenamiento de alto nivel desató la ovación del público

El peruano compartió nuevamente cancha con la leyenda serbia en el Foro Itálico y dejó una grata impresión en la previa de su debut en el Masters 1000 de Roma

Ignacio Buse dio espectáculo junto a Novak Djokovic en Roma: entrenamiento de alto nivel desató la ovación del público

Habla la ahijada piurana del Papa León XIV en el primer año de su pontificado: “Me estoy preparando para recibirlo”

La joven Mildred Camacho compartió recuerdos de su vínculo familiar con el pontífice y las expectativas ante una posible visita al Perú, en el marco de un año marcado por la búsqueda de unidad y una agenda internacional activa

Habla la ahijada piurana del Papa León XIV en el primer año de su pontificado: “Me estoy preparando para recibirlo”

Colegio Médico inicia proceso ético por presuntos conflictos de interés en compra de fármacos oncológicos de alto costo

La institución considera grave que posibles omisiones comprometan terapias contra el cáncer y remitirá el caso a instancias competentes

Colegio Médico inicia proceso ético por presuntos conflictos de interés en compra de fármacos oncológicos de alto costo
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Renovación Popular despotrica contra el cardenal Carlos Castillo y lo acusa de vetarles misa: “Es más rojo y zurdo que muchos”

Renovación Popular despotrica contra el cardenal Carlos Castillo y lo acusa de vetarles misa: “Es más rojo y zurdo que muchos”

¿Fernando Rospigliosi a prisión?: Delia Espinoza pide al PJ que condena por difamación sea efectiva

JNE desmiente noticia falsa sobre supuestas vacaciones de Roberto Burneo en pleno proceso electoral

MML vs JNE: Estos son los argumentos de la demanda competencial presentada por Renzo Reggiardo ante el TC

Presidente del Consejo Fiscal advierte recortes en Beca 18 y programas del Estado: “a estudiantes los dejan sin útiles ni desayunos”

ENTRETENIMIENTO

Captan a Francho Sierralta junto a su esposa y desatan rumores de reconciliación tras escándalo en Argentina

Captan a Francho Sierralta junto a su esposa y desatan rumores de reconciliación tras escándalo en Argentina

Nathalie Kelley, actriz australiana-peruana de Rápidos y Furiosos, arremete contra el Met Gala y exige cambios en la moda

Adolfo Aguilar causó revuelo al decir que Pati Lorena, participante de La Granja VIP, lo convocó como conductor

Erick Elera habla de su futuro en ‘Al Fondo Hay Sitio’ y su deseo de seguir cantando

¿Quién es Raiza Martínez, ‘La Chocolatita’, la mujer con la que Pedro Aquino fue infiel a su esposa?

DEPORTES

Ignacio Buse dio espectáculo junto a Novak Djokovic en Roma: entrenamiento de alto nivel desató la ovación del público

Ignacio Buse dio espectáculo junto a Novak Djokovic en Roma: entrenamiento de alto nivel desató la ovación del público

Sporting Cristal vs Palmeiras EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por fecha 4 de la Copa Libertadores 2026

Fabio Gruber se asoma a la Bundesliga tras excepcional rendimiento con FC Nürnberg: tres clubes históricos monitorean su situación

“Soy yo quien levanta la copa”: El firme mensaje de Esmeralda Sánchez tras premiación de Mirian Patiño como mejor líbero

Cienciano vs Puerto Cabello EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por fecha 4 de la Copa Sudamericana 2026