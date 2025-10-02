Recap BVL 2025: Las acciones con mayor potencial para invertir en bolsa con hasta 139%

Cientos de peruanos invierten dinero en acciones en la Bolsa de Valores de Lima, una opción que puede ser muy rentable, pero que conlleva riesgos. - Crédito Composición Infobae/Edwin Montesinos/Infobae/Paula Elizalde/Andina/Renato Pajuelo

¿Inviertes o quieres invertir en acciones en la Bolsa de Valores de Lima (BVL)? Uno de los reportes más útiles para esto es el Recap de Recomendaciones Research, el cual es un resumen informativo de los precios objetivo y las recomendaciones de los analistas sobre acciones peruanas en la BVL.

Este se basa en el consenso de mercado y reportes de los equipos de ‘research’ locales, con el objetivo de ofrecer una visión referencial sobre la valoración de los activos. Se debe resaltar que esta información no constituye una oferta de compra o venta, sino una herramienta referencial para inversionistas.

Como se sabe, estas inversiones conllevan riesgos y no aseguran una ganancia, sino que depende de cómo se maneje cada una de estas empresas que cotiza en la bolsa. Sin embargo, la apuesta por invertir en acciones puede llevar a crecer tu dinero en hasta 139%.

Recap BVL 2025 del 29 de septiembre. - Crédito Bolsa de Valores de Lima

Recap BVL 2025 del 29 de septiembre

A la fecha del 29 de septiembre, el último recap de recomendaciones de la BVL señala estas acciones con mayor potencial, incluído el último precio de la acción y el precio objetivo:

AENZAC1: Crecimiento de hasta 139% , de S/0,22 a S/0,55 por acción

AUNA: Crecimiento de hasta 108%, de S/6,63 a S/13,25 por acción

NEXAPEC1: Crecimiento de hasta 71%, de S/1,68 a S/2,70 por acción

INRETC1: Crecimiento de hasta 49%, de S/26,27 a S/39,96 por acción

ENGIEC1: Crecimiento de hasta 41%, de S/3,65 a S/5,15 por acción

ALICORC1: Crecimiento de hasta 29%, de S/8,78 a S/11,07 por acción

MINSURI1: Crecimiento de hasta 26%, de S/4,01 a S/5,04 por acción

ORYGENC1: Crecimiento de hasta 25%, de S/2,48 a S/3,14 por acción

PLUZENC1: Crecimiento de hasta 21%, de S/1,20 a S/1,45 por acción

UNACEMC1: Crecimiento de hasta 20%, de S/1,62 a S/1,97 por acción

BBVAC1: Crecimiento de hasta 14%, de S/1,45 a S/1,67 por acción

FERREYC1: Crecimiento de hasta 13%, de S/3,32 a S/3,81 por acción

IFS: Crecimiento de hasta 7%, de S/40,01 a S/42,24 por acción

CPACASC1: Crecimiento de hasta 6%, de S/4,73 a S/5,01 por acción.

Sin embargo, se debe considerar que según las Sociedades de Agentes de Bolsas, estas pueden recomendar comprar acciones, venderlas o mantenerlas. Esto se ve en los detalles de colores: a más color verde, más agencias que recomiendan comprar, lo mismo el rojo (vender) y el ámbar (mantener).

La Bolsa de Valores de Lima (BVL) es una empresa privada. Foto: composición Infobae/BVL/Andina

Información a considerar

“La información contenida en esta publicación es estrictamente informativa y referencial. Ninguna de la información constituye una oferta de venta o una solicitud de compra por parte de la Bolsa de Valores de Lima”, señala la BVL.

Como se sabe, el precio objetivo es el consenso a 12 meses de analistas de research recabado por Bloomberg e informes de equipos Research SAB Locales. Se tomaron los Precios Objetivos con una antigüedad máxima de 3 meses.

Asimismo, “los precios objetivo se basan en una valuación de flujo de efectivo descontado. El resultado de esta valoración fundamental se ajusta para reflejar las opiniones del analista sobre el curso probable del sentimiento de los inversores. Existe un riesgo significativo de que el precio objetivo no se alcance en el plazo previsto”.