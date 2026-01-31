Alerta por radiación ultravioleta extrema en playas limeñas este fin de semana

La exposición prolongada sin protección puede causar daños severos en la piel y los ojos - Créditos: Andina.

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi), adscrito al Ministerio del Ambiente (Minam), emitió una advertencia sobre el incremento de la radiación ultravioleta en la franja costera de Lima Metropolitana para el sábado 31 de enero y domingo 1 de febrero.

Según el organismo, se esperan índices de exposición solar que superan los niveles usuales, lo que representa un peligro potencial para quienes acudan a las zonas balnearias de la región.

El reporte del Senamhi detalla que para el sábado, en el sector norte de la ciudad, áreas como Chacra Mar, Ancón, Santa Rosa y Ventanilla experimentarán un Índice Ultravioleta (IUV) de hasta 11, calificado como extremadamente alto.

En estas ubicaciones, las temperaturas mínimas rondarán los 20 °C, mientras que las máximas alcanzarán 25 °C. Esta situación implica un riesgo considerable para la piel y los ojos, especialmente si la permanencia bajo el sol es prolongada.

Las zonas del norte, centro y sur del litoral limeño presentarán niveles de IUV que representan riesgos serios para la salud - Créditos: Andina.

En el centro del litoral limeño, el pronóstico indica valores cercanos a 10 en el IUV, lo que corresponde a una radiación considerada muy alta. Para estas playas, las temperaturas oscilarán entre los 20 °C en las primeras horas y 25 °C en el pico del día. El sur, por su parte, experimentará un IUV que llegaría a 9, también dentro de la categoría de peligro elevado, con registros térmicos mínimos de 19 °C y máximos de 24 °C.

La tendencia continuará el domingo 1 de febrero, con condiciones similares a lo largo de la costa capitalina. El norte mantendrá un valor de 11, con temperaturas que variarán entre 20 °Cy 26 °C.

En el sector central, se prevé que el índice solar alcance igualmente el valor de 11, acompañado de mínimas próximas a 20 °C y máximas de 26 °C. Las playas del sur no estarán exentas, ya que el IUV se situará en torno a 10, con temperaturas que fluctuarán entre 19 °C y 25 °C.

Los especialistas del Senamhi recuerdan que los valores de IUV superiores a 8 indican un nivel de radiación muy alto, y aquellos que igualan o superan 11 representan una amenaza extrema para la salud.

El Senamhi advierte sobre índices de radiación ultravioleta extremadamente altos en las playas de Lima Metropolitana este fin de semana - Créditos: Andina.

Bajo estas circunstancias, la exposición sin protección puede ocasionar daños severos en la piel y los ojos, incrementando la probabilidad de quemaduras solares y otras afecciones asociadas a la radiación.

Frente al escenario previsto, las autoridades aconsejan limitar las actividades al aire libre entre las 9:00 y las 16:00, emplear bloqueador solar, cubrirse con prendas adecuadas, utilizar sombreros de ala ancha y gafas con filtro ultravioleta, además de asegurar una hidratación constante. Estas medidas buscan reducir los riesgos derivados de la radiación solar excesiva durante el fin de semana en las playas limeñas.

Funciones del Senamhi

Monitorear y analizar las condiciones meteorológicas, hidrológicas y climáticas a nivel nacional.

Emitir pronósticos y alertas sobre el tiempo, clima, lluvias, temperaturas, vientos y fenómenos extremos.

Gestionar la red de estaciones y equipos para la recolección de datos atmosféricos e hídricos.

Proporcionar información técnica a entidades públicas, privadas y a la ciudadanía para la toma de decisiones.

Desarrollar investigaciones científicas relacionadas con meteorología e hidrología.

Contribuir a la gestión de riesgos y prevención de desastres naturales.

Apoyar la planificación de actividades agrícolas, pesqueras, energéticas y de salud pública mediante asesoría climática.