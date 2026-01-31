Perú

Abren nuevo parque de diversiones en Costa Verde: la entrada es gratis y solo estará disponible hasta mediados de febrero

La propuesta reúne atracciones para todas las edades, áreas gastronómicas y espacios de entretenimiento, en un ambiente que aprovecha la vista al mar y se suma como una alternativa recreativa temporal en la ciudad

Playland Park es una atracción temporal que se caracteriza por brindar acceso gratuito y una diversa oferta de juegos mecánicos en un entorno privilegiado junto al mar. Foto: composición Infobae Perú/Instagram/slytherin.peru

Un nuevo parque de diversiones abrió sus puertas en la Costa Verde y rápidamente se ha convertido en un punto de encuentro para familias, parejas y grupos de amigos. Se trata de Playland Park, un espacio temporal que destaca por ofrecer ingreso libre y una variada propuesta de juegos mecánicos frente al mar, lo que suma el atractivo del paisaje, especialmente al atardecer.

El recinto recibe una alta afluencia de público, sobre todo los fines de semana. En una visita realizada por un creador de contenido un domingo, se evidenció una asistencia masiva, con largas colas para acceder tanto a la compra de entradas como a los juegos, lo que marca el ritmo de la experiencia para quienes deciden acudir en días de mayor demanda.

La entrada es gratis y los juegos cuestan S/ 10 cada uno.

Acceso, precios y facilidades

El ingreso al parque es gratuito, aunque el uso de cada juego tiene un costo individual de S/ 10. El lugar cuenta con estacionamiento para los visitantes, con una tarifa de S/ 20, lo que facilita la llegada en vehículo propio y evita mayores complicaciones logísticas en una zona concurrida de la ciudad.

Para adquirir los tickets de los juegos, los asistentes pueden pagar en efectivo o con tarjeta. Sin embargo, en horarios de alta afluencia se generan colas prolongadas solo para la compra de entradas, con esperas que pueden superar la media hora antes de siquiera acceder a los juegos disponibles.

Variedad de juegos y zonas temáticas

Playland Park ofrece atracciones para todas las edades. Hay juegos dirigidos a niños, opciones familiares y también propuestas más extremas, como ruletas, martillos y otros mecanismos de mayor intensidad. Esta diversidad permite que distintos públicos encuentren alternativas acordes a sus preferencias dentro del mismo espacio.

Además de los juegos mecánicos, el parque incluye zonas complementarias, como un área de comidas con food trucks, espacios para eventos y una zona de terror. Durante los fines de semana, se percibe también la realización de shows en vivo, lo que amplía la oferta de entretenimiento más allá de las atracciones tradicionales.

Playland Park es un espacio temporal con ingreso libre y juegos mecánicos frente al mar. Foto: Instagram/slytherin.peru

Tiempos de espera y recomendaciones

Uno de los principales puntos a considerar es el tiempo de espera. En días de alta concurrencia, las colas para algunos juegos pueden extenderse por una o incluso dos horas, lo que limita la cantidad de atracciones que se pueden disfrutar en una sola visita, sobre todo si se llega entrada la noche y el horario de cierre se acerca.

Ante este escenario, la principal recomendación es acudir entre semana o llegar con suficiente anticipación si se planea visitar el parque un fin de semana. De ese modo, es posible aprovechar mejor la experiencia y reducir los tiempos muertos, ya que el costo accesible de los juegos hace que la propuesta resulte atractiva, siempre que se cuente con tiempo y paciencia para las esperas.

