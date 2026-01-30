Sicarios asesinan a balazos a un hombre que llevaba a su hijo en brazos en Ventanilla

La delincuencia cobra una nueva víctima en Ventanilla. Un padre de familia fue acribillado delante de su hijo de solo tres años. Familiares y amigos exigen justicia por el asesinato. Fuente: América Noticias

Un hombre identificado como José Estela Rosales, de 39 años, fue asesinado a balazos en la urbanización Ciudad Satélite, en el distrito de Ventanilla, Callao, mientras llevaba en brazos a su hijo de tres años. El crimen ocurrió la tarde del jueves, cuando ambos se dirigían a una tienda local situada en el pasaje Las Dalias, cerca de la avenida Las Dalias, según informaron fuentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) y familiares presentes en el lugar.

El ataque, que ha causado conmoción en la comunidad, se produjo a plena luz del día. Testigos relataron que dos sujetos a bordo de una motocicleta interceptaron a la víctima y dispararon hasta siete veces. José Estela Rosales, quien trabajaba como promotor de eventos, intentó proteger a su hijo en el instante del atentado. Pese a la violencia del suceso, el menor resultó ileso físicamente, aunque testigos y allegados subrayaron el fuerte impacto emocional que enfrentó al presenciar la muerte de su padre.

El asesinato de Estela Rosales es un reflejo de la ola de delincuencia que afecta a Ventanilla y a otros distritos del Callao. Residentes y dirigentes barriales denuncian que las medidas adoptadas por el gobierno no han logrado frenar la creciente criminalidad, que se manifiesta en atentados, robos y homicidios cada vez más frecuentes. La sensación de inseguridad se ha intensificado en los últimos meses, y el clamor ciudadano por respuestas efectivas se ha hecho más visible tras este nuevo hecho de sangre.

Ataque a balazos deja a un hombre muerto frente a su hijo menor en Ventanilla. Foto: Composición Infobae Perú (Imagen referencial)

Hombre es baleado mientras tenía a su hijo en brazos

El crimen ocurrió alrededor de las 17:00, cuando José Estela Rosales regresó de su jornada laboral y decidió llevar a su hijo a una tienda para comprarle galletas. Al llegar al establecimiento, fueron abordados por dos hombres en motocicleta. Uno de los atacantes descendió y abrió fuego en reiteradas ocasiones contra Estela Rosales, mientras el otro lo esperaba para facilitar la huida.

Según los reportes policiales, la víctima recibió al menos siete disparos. A pesar de la agresión, José Estela Rosales abrazó a su hijo en un intento desesperado por protegerlo, lo que permitió que el menor no sufriera heridas físicas. El niño, de solo 3 años, fue testigo presencial del asesinato, situación que ha generado preocupación por las secuelas psicológicas que podría afrontar.

Los peritos de Criminalística de la Policía Nacional del Perú acudieron al lugar para recolectar las evidencias necesarias. Una cámara de seguridad situada en el pasaje Las Dalias registró el momento del ataque, y las imágenes obtenidas serán clave para la identificación de los responsables y la reconstrucción precisa de los hechos. El cuerpo de Estela Rosales fue trasladado a la morgue del Callao para las diligencias de ley, mientras que las investigaciones preliminares continúan bajo la supervisión del fiscal de turno.

Asesinan a hombre mientras llevaba a su hijo en brazos en Ventanilla. Foto: Composición Infobae Perú

Familiares reclaman justicia por asesinato de padre de familia

Familiares de José Estela Rosales acudieron a la sede del Depincri de Ventanilla pocas horas después del asesinato, donde exigieron que las autoridades identifiquen a los autores del crimen y se haga justicia. El dolor y la indignación dominaron el ambiente, al tiempo que vecinos y conocidos acompañaban a la familia en su reclamo.

En la urbanización Ciudad Satélite, la conmoción se extendió entre los residentes, quienes manifestaron su temor ante la inseguridad que atraviesa el distrito. La comunidad exige la implementación urgente de un plan de acción efectivo y sostenido para recuperar la tranquilidad en la zona.

La investigación policial se centra actualmente en el análisis de las imágenes de videovigilancia y en la recopilación de testimonios de los testigos. Las autoridades resaltaron que el ataque fue directo y planeado, aunque no descartan ninguna hipótesis sobre el móvil del homicidio. La familia de la víctima solicitó que las diligencias continúen sin interrupciones y que se capture a los responsables.

La muerte de José Estela Rosales ha reavivado el debate en torno a la efectividad de las políticas de seguridad implementadas en el Callao. Mientras la comunidad exige acciones concretas, el caso se suma a la lista de crímenes que permanecen en la memoria colectiva, como símbolo de la urgencia de recuperar la paz y la seguridad en Ventanilla