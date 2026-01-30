Aislamiento total y control permanente: así es el régimen que enfrentará ‘El Monstruo’ en la Base Naval del Callao

Alias, 'El Monstruo' fue trasladado a la Base Naval del Callao. - Crédito: Andina

El ingreso de Erick Moreno Hernández al Centro de Reclusión de Máxima Seguridad de la Base Naval del Callao coloca su nombre en una lista reservada para internos bajo custodia excepcional del Estado. El recinto, conocido como CEREC, concentra a personas consideradas de alta peligrosidad y con capacidad de liderazgo criminal, bajo un esquema distinto al sistema penitenciario ordinario.

La Base Naval del Callao mantiene desde la década de 1990 un espacio diseñado para el aislamiento estricto y el control permanente. Por sus pabellones pasaron figuras como Abimael Guzmán y Víctor Polay, jefes de organizaciones subversivas que marcaron etapas de violencia en el país. La inclusión de nuevos internos responde a evaluaciones de riesgo y a la aplicación de normas específicas.

El régimen especial no solo implica encierro físico, sino una lógica de control total de desplazamientos, comunicaciones y vínculos externos. Cada medida busca limitar cualquier posibilidad de coordinación delictiva desde prisión, bajo supervisión directa de la Marina de Guerra y del Instituto Nacional Penitenciario (INPE).

Un penal diseñado para el aislamiento extremo

‘El Monstruo’ se sumará a la lista de criminales presos en la Base Naval del Callao, entre ellos integrantes de Sendero Luminoso, MRTA, y Vladimiro Montesinos. (Foto: Composición - Infobae/Renato Silva)

El CEREC se creó en 1993 como una instalación pensada para albergar a personas procesadas o condenadas por terrorismo, traición a la patria y otros delitos de alta gravedad. Con el paso de los años, el uso del recinto se amplió a internos sentenciados por tráfico ilícito de drogas y criminalidad organizada.

La seguridad se apoya en vigilancia permanente durante todo el día, con controles estrictos para cualquier movimiento interno. El contacto con el exterior queda limitado a visitas y llamadas bajo autorización previa y filtros de seguridad. Todo traslado requiere resoluciones judiciales y la intervención de unidades especializadas, como el Grupo de Operaciones Especiales del INPE.

La infraestructura responde a criterios de resistencia frente a fugas o intentos de rescate. El complejo se edificó con concreto armado especial, capaz de soportar explosivos, según la información oficial.

Las celdas presentan dimensiones reducidas: dos metros de ancho, tres de largo y tres de alto. La cama consiste en un bloque de cemento con un colchón. Cada espacio incluye un lavamanos y una letrina cuyo desagüe funciona desde el exterior, previo aviso del interno.

El régimen cerrado especial impone vigilancia constante y restricciones severas a la socialización. Los reclusos permanecen la mayor parte del tiempo en sus celdas, con salidas al patio sujetas a horarios definidos y supervisión directa.

Marco legal del régimen cerrado especial

La aplicación de estas medidas se vincula con el Decreto Supremo N.º 019-2025-JUS, que endurece las condiciones de encarcelamiento para quienes integran el régimen cerrado especial. Andina informó que la norma reduce las horas de patio y limita las visitas, ahora permitidas solo en locutorio y sin contacto físico.

El INPE también avanza en la adecuación de nuevos pabellones de máxima seguridad en penales como Ancón I, Challapalca y Cochamarca. En esos espacios ya se trasladó a 45 internos y se proyecta el ingreso de 400 más. En Ancón I, el pabellón especial admite 168 plazas operativas. Según Iván Paredes Yataco, la medida alcanza principalmente a sentenciados por extorsión, sicariato y secuestro. “Antes la salida al patio era todos los días, y podían estar en los pasadizos; ahora no, la salida es estrictamente al patio, por dos horas, dependiendo del régimen, pero inmediatamente regresan a su celda”, afirmó el funcionario.

Un régimen distinto al sistema común

El régimen aplicado en la Base Naval del Callao no corresponde al esquema ordinario del Código de Ejecución Penal. Se rige por el Decreto Supremo N.° 024-2001-JUS, validado por el Tribunal Constitucional como un modelo excepcional y más restrictivo.

No existe sistema progresivo. Los internos no acceden a etapas de mínima, mediana o semiabierta. El Tribunal precisó que la Constitución no obliga a la progresividad en todos los regímenes, por lo que la permanencia prolongada bajo estas condiciones no vulnera el marco constitucional.

Las visitas quedan fuertemente restringidas. Solo familiares con vínculo de segundo grado de consanguinidad pueden ingresar, con un máximo de tres personas por visita. Las visitas especiales de amigos u otros contactos requieren autorización expresa y controles rigurosos, dentro de un esquema orientado al aislamiento y al control total de las comunicaciones.