Senamhi: Ríos en Perú mantendrán caudales entre “normal” y “sobre lo normal” hasta mayo

Río Perené ubicado en Chanchamayo, Junín | Foto: Senamhi

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi), organismo adscrito al Ministerio del Ambiente (Minam), informó que los ríos a nivel nacional exhibirán caudales entre “normal” y “sobre lo normal” durante la temporada enero-mayo de 2026.

El pronóstico, presentado por el especialista en Hidrología César Pantoja, detalla que la Región Hidrográfica del Pacífico mantendría un comportamiento normal en la mayoría de sus afluentes, con excepción del río Pisco, donde se podrían registrar valores entre “debajo de lo normal” y “normal”.

En la Región Hidrográfica del Titicaca, los caudales tenderán a situarse entre “normal” y “sobre lo normal”, mientras que en la Región Hidrográfica del Amazonas se prevén condiciones similares, con flujos de agua que podrían superar los promedios habituales.

Estos datos, difundidos en el taller “Herramientas y servicios agrometeorológicos del Senamhi para la competitividad y gestión de riesgos climáticos del sector exportador”, buscan facilitar la planificación y gestión de los recursos hídricos en sectores estratégicos como la agricultura y la agroexportación.

El informe del Senamhi también resalta que el volumen de agua almacenado en los reservorios del país presenta un panorama heterogéneo. El norte de Perú muestra actualmente una situación más favorable, pero se proyecta que el almacenamiento aumente progresivamente en otras regiones gracias al inicio de la temporada de lluvias. Esta evolución permitirá optimizar la disponibilidad de agua para distintos usos, especialmente en aquellos territorios donde la demanda hídrica es alta.

La importancia del pronóstico radica en su utilidad para anticipar escenarios y tomar decisiones informadas en el sector agrario, promoviendo una gestión sostenible y responsable del agua.

Alerta roja en Cusco por crecida del río Mapacho y posible desborde. (Foto referencial: Infobae Perú)

Herramientas de monitoreo

En paralelo a los pronósticos hidrológicos, el Senamhi viene implementando sistemas de monitoreo sofisticados para reforzar la gestión del riesgo de desastres vinculados a lluvias intensas.

Una de las herramientas más relevantes es el Sistema de Monitoreo de Movimientos en Masa Potenciales generados por Lluvias Intensas (SILVIA), que permite detectar de manera temprana posibles activaciones de quebradas asociadas a precipitaciones excepcionales.

El sistema SILVIA analiza las lluvias recientes y evalúa la susceptibilidad del terreno a deslizamientos o flujos de lodo, identificando zonas en riesgo y facilitando la emisión de alertas de corto plazo.

Esta información permite a las autoridades y a la población anticipar situaciones de emergencia, especialmente en áreas vulnerables donde el aumento repentino del caudal puede provocar arrastre de materiales y afectar viviendas, infraestructura y vías de comunicación.

El Senamhi emite avisos sobre la posibilidad de activación de quebradas en las siguientes 24 horas, considerando las precipitaciones acumuladas y las características del suelo. Esta labor preventiva cobra especial relevancia en contextos de lluvias continuas y en territorios con historial de eventos de movimientos en masa.

El uso de herramientas como SILVIA y los pronósticos hidrológicos estacionales refuerza el compromiso institucional de brindar información científica y confiable para la prevención de desastres y la toma de decisiones en gestión de recursos.

En los próximos meses, la evolución de los ríos y la respuesta ante eventuales lluvias intensas continuarán bajo vigilancia, en un esfuerzo conjunto por garantizar la seguridad y el abastecimiento de agua en todo el territorio nacional.