Lluvia de verano sorprende Lima: Senamhi pronostica que precipitación continuará por horas de forma intermitente

El verano comienza oficialmente en el Perú el jueves 21 de diciembre - crédito Andina

La tarde de este jueves 29 de enero se registró una lluvia de verano en varios distritos de Lima Metropolitana. La presencia de este fenómeno coincidió con un reciente pronóstico del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrografía del Perú (Senamhi).

Según los reportes, las gotas comenzaron a caer en Lima Este, especialmente en La Molina, Ate Vitarte y San Juan de Lurigancho, alrededor de las 5 de la tarde. Pocos minutos después, la lluvia se extendió a otros sectores de la ciudad, como Carabayllo, Comas, San Juan de Miraflores, Jesús María, Villa María del Triunfo, Cercado de Lima, entre otros.

“En Lima, se reporta cielo cubierto y lluvia generalizada proveniente de la sierra conforme a la anunciado en la nota de prensa. Se prevé que estas condiciones persistan durante las siguientes horas de forma intermitente”, indicó el Senamhi a través de sus canales oficiales.

De acuerdo al especialista Matt Nieto, este evento natural se manifestó como parte de la dinámica atmosférica al registrase “un cambio en la dirección de los vientos en capas medias (5 km)“, lo que permite el ingreso de aire húmedo desde los Andes hacia la costa peruana.

“Esta mecanismo favorece el aumento de la nubosidad, posibilidad de lluvia ligera en las próximas 48 horas y una leve disminución de las temperaturas diurnas”, publicó en su cuenta de X, red social antes conocida como Twitter.

Lluvias de verano llegarán a la costa peruana desde mañana, especialmente en sur, centro y norte. (Foto: Agencia Andina)

Hasta el 1 de febrero

Horas antes, el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú informó que, desde este jueves, se registrarán lluvias de verano en varias regiones de la costa peruana.

Estas precipitaciones, de carácter intermitente y disperso, afectarán a la ciudadanía todo el día y podrían prolongarse hasta el 1 de febrero en algunas localidades.

En un inicio, se anunció que las primeras lluvias impactarían la costa sur—incluyendo Arequipa, Moquegua y Tacna—mientras que en la costa centro y norte (Áncash, Lima, Ica, La Libertad, Lambayeque, Piura y Tumbes) se preveía su inicio desde el 30 de enero.

El incremento de la humedad y el desplazamiento de nubosidad desde la sierra hacia la costa favorecerán la aparición de este fenómeno, acompañadas de descargas eléctricas y ráfagas de viento cercanas a 35 km/h.

En la sierra central y sur se mantendrán precipitaciones de moderada a fuerte intensidad, con granizo y nieve en zonas por encima de los 2.800 y 3.800 metros sobre el nivel del mar, respectivamente.

Los departamentos con mayor probabilidad de verse afectados por estos eventos son Amazonas, Áncash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Lima, Moquegua, Pasco, Piura, Puno y Tacna.

Ante este panorama, el organismo adscrito al Ministerio del Ambiente (Minam) recomienda a la población mantenerse informada a través de los avisos meteorológicos y tomar precauciones ante posibles alteraciones en actividades agrícolas, tránsito y servicios básicos debido a las lluvias de verano.

Funciones del Senamhi

Monitoreo meteorológico: Realiza la observación y el registro continuo de las condiciones atmosféricas en todo el país, permitiendo anticipar fenómenos como lluvias, heladas y olas de calor.

Pronóstico del tiempo: Emite reportes diarios y avisos sobre el estado del clima, brindando información clave para la población, autoridades y sectores productivos.

Gestión hidrológica: Supervisa ríos, lagos y reservorios, generando alertas sobre inundaciones, sequías y posibles desbordes, fundamentales para la prevención de desastres.

Investigación científica: Desarrolla estudios sobre el comportamiento climático, variabilidad y cambio climático, aportando datos esenciales para la toma de decisiones en políticas ambientales y de desarrollo.

Capacitación y difusión: Ofrece talleres y campañas educativas dirigidas a la ciudadanía y a instituciones, para fortalecer la cultura de prevención y el conocimiento sobre riesgos meteorológicos e hidrológicos.

Soporte a la gestión pública: Proporciona información técnica a gobiernos y organismos, facilitando la planificación y respuesta ante emergencias climáticas.