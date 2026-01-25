Samahara Lobatón reaparece en TikTok con nueva cuenta y mensaje sobre maternidad: “maternar es muy difícil”

La influencer peruana estrenó nuevo perfil en TikTok, donde compartió una tierna imagen junto a sus tres hijos y confesó cuánto la inspira la maternidad, recibiendo una ola de cariño y mensajes de apoyo de su comunidad (Instagram)

La influencer Samahara Lobatón reapareció en el espacio digital con la apertura de una nueva cuenta en TikTok, una decisión que marcó el inicio de una etapa distinta en su presencia pública.

A los 24 años, la creadora de contenido eligió presentarse con una publicación íntima, alejada del tono habitual de la controversia, para enfocarse en su rol como madre.

La reaparición ocurrió luego de que pusiera a la venta su antiguo usuario en esta plataforma y también en Instagram, lo que fue interpretado como un cierre simbólico de ciclos anteriores. En el video inaugural, Lobatón aparece junto a sus tres hijos y acompaña las imágenes con un mensaje que resalta la maternidad como eje central de su vida actual.

Una reaparición digital marcada por la maternidad

El regreso de Samahara Lobatón a TikTok se produjo en un contexto personal delicado, con atención mediática constante y una situación familiar expuesta públicamente. Aun así, la influencer optó por utilizar su nuevo perfil para transmitir un mensaje introspectivo, centrado en su experiencia como madre. En su primera publicación, compartió un video donde se la observa interactuando con sus hijos, en un ambiente doméstico que refuerza la cercanía del relato.

El texto que acompaña el material audiovisual resume el enfoque elegido para esta nueva etapa. “Maternar es muy difícil, pero desde que soy mamá, sé que es mi mayor vocación”, escribió Lobatón, una frase que se convirtió en el eje de la publicación y que fue replicada por usuarios en los comentarios. La influencer amplió esa reflexión con una declaración más extensa sobre su vínculo con sus hijos y el significado que tienen en su vida cotidiana.

“Amo ser mamá, amo a mis hijos, amo estresarme con ellos; son todo lo que está bien en mi vida”, añadió, destacando no solo los momentos de felicidad, sino también las exigencias que implica la crianza. El mensaje fue acompañado por un audio de fondo que reforzó el tono emocional del video. “Esta parte de mi vida, esta pequeña parte se llama felicidad”, se escucha en la grabación utilizada en la publicación.

La aparición de Lobatón en esta nueva cuenta fue presentada como su único perfil oficial en TikTok, una aclaración que buscó ordenar su presencia digital tras los cambios recientes en sus redes sociales. La decisión de comenzar con un contenido personal marcó distancia con otros episodios que la mantuvieron en el centro de la atención pública durante las últimas semanas.

Los hijos como eje del mensaje público

En el video difundido en TikTok, Samahara Lobatón aparece junto a sus tres hijos, quienes ocupan un lugar central tanto en las imágenes como en el discurso que acompaña la publicación. La influencer mira a los menores con gestos de afecto y cercanía, en una secuencia que refuerza el mensaje de protección y dedicación materna que quiso transmitir.

Entre los niños se encuentra su primogénita Xianna, nacida de su relación con el barbero Youna. También aparecen Ainara y Asael, los dos menores fruto de su vínculo con el cantante Bryan Torres. El más pequeño nació en octubre de 2025 en Estados Unidos, un dato que Lobatón ha compartido previamente en sus redes sociales.

La elección de mostrar a sus hijos en este momento no fue casual. La influencer atravesó un periodo de exposición mediática tras la difusión de denuncias y procesos judiciales relacionados con su expareja. En ese escenario, la publicación fue interpretada como una forma de reafirmar su rol maternal y su decisión de mantenerse enfocada en el bienestar de los menores.

Los usuarios que reaccionaron al video destacaron ese aspecto en los comentarios. Mensajes de apoyo y reconocimiento se multiplicaron en pocas horas, subrayando la imagen de resiliencia que Lobatón proyectó en esta reaparición digital. “Eres una guerrera; sigue adelante, tienes unos hermosos hijos”, escribió un seguidor. Otro comentario señaló: “Que nunca les faltes, eres una gran madre”. También se leyeron mensajes que apelaron a la protección de los niños, como “Cuida con tu vida a tus hijos y que sean felices solo a tu lado”.

La interacción en el nuevo perfil mostró un respaldo significativo por parte de sus seguidores, quienes valoraron el tono íntimo de la publicación y la elección de priorizar la maternidad en medio de una etapa compleja.