Perú

Samahara Lobatón y Bryan Torres sorprenden al continuar viviendo juntos pese a investigación por agresión

La aún pareja sigue compartiendo el mismo domicilio, pese a la denuncia por agresión y a las diligencias pendientes, según imágenes que reavivan el debate público

A pesar de haber protagonizado un episodio de violencia, ambos siguen compartiendo la vivienda mientras interactúan con su hija, lo que mantiene al público atento al desarrollo de su situación doméstica (Amor y Fuego)

La relación entre Samahara Lobatón y Bryan Torres vuelve a situarse bajo el foco mediático tras la difusión de imágenes que los muestran dentro de la misma vivienda, pese al proceso iniciado por un presunto episodio de violencia.

Las escenas, registradas a plena luz del día y horas después, reflejan una convivencia que contrasta con la gravedad del caso y con las actuaciones aún por realizar.

Mientras Lobatón cumplía trámites en una dependencia policial, Torres permanecía en el inmueble, donde fue visto interactuando con la menor. La secuencia temporal y los silencios posteriores alimentaron preguntas sobre acuerdos internos y el estado real del vínculo.

Imágenes de convivencia y rutinas compartidas

Registros muestran a Bryan Torres
Registros muestran a Bryan Torres dentro del departamento, desplazándose con normalidad y compartiendo tiempo con su hija pese al caso en curso. (Amor y Fuego)

Las grabaciones muestran a Bryan Torres dentro del departamento que ambos habrían dejado de compartir tras conocerse el caso. Su presencia no aparece como ocasional. Se le observa desplazándose con normalidad, sin signos de prisa ni restricciones visibles, en un espacio que mantiene rasgos de hogar activo. En ese contexto, fue captado cargando a su hija, jugando con ella y recorriendo ambientes del inmueble durante la tarde.

El registro añade capas de interpretación. La escena se desarrolla cerca de las tres de la tarde, cuando Samahara Lobatón se encontraba fuera del lugar. Horas después, el ingreso y salida de personas cercanas refuerza la idea de una dinámica doméstica en funcionamiento. La aparente calma contrasta con el impacto público del caso y con la expectativa de distancia entre las partes.

La continuidad de estas rutinas generó reacciones inmediatas. Para algunos observadores, se trata de visitas paternales. Para otros, evidencia una convivencia sostenida. La ausencia de explicaciones oficiales mantiene abiertas ambas lecturas, mientras las imágenes se imponen como único insumo verificable del día.

Trámites, silencios y preguntas en la comisaría

Samahara Lobatón pasó varias horas
Samahara Lobatón pasó varias horas en la comisaría, mientras el silencio ante preguntas directas dejó sin aclarar el estado de la relación. (Amor y Fuego)

Durante la tarde y parte de la noche, Samahara Lobatón permaneció en una dependencia policial. El paso de las horas quedó marcado por intercambios breves con agentes y esperas prolongadas. En ese lapso, una familiar acudió al inmueble y se retiró tras recibir una mochila entregada por la trabajadora del hogar. La escena sugiere coordinación y cautela, sin confirmar si existió un encuentro directo con Torres.

No fue hasta cerca de las ocho de la noche cuando Lobatón salió de la comisaría. A su retorno, las cámaras registraron el momento en que ingresó al edificio. Minutos después, Bryan Torres apareció detrás de ella, ya dentro del mismo espacio. La secuencia incluye gestos de reserva. Ella avanza sin mirarlo. Él cruza a distancia corta. Las cortinas se cierran.

En ese trayecto, un periodista del programa formuló preguntas directas: “¿Cómo estás? ¿Has perdonado a Bryan? ¿Sigues viviendo con él? Tú has dicho que tu mamá está haciendo show. ¿Crees que ella está haciendo show?”. No hubo respuestas. El silencio, sostenido frente a interrogantes concretas, reforzó la incertidumbre sobre el estado del vínculo y las decisiones adoptadas tras la denuncia.

Diligencias pendientes y exposición pública

Con diligencias aún en curso,
Con diligencias aún en curso, la difusión de imágenes de aparente normalidad intensificó el debate sobre el alcance del proceso. (Amor y Fuego)

El caso mantiene diligencias por cumplir. Ese marco legal convive con una exposición pública intensa, alimentada por registros visuales y relatos cronológicos. La percepción de normalidad dentro del domicilio, en paralelo a un proceso abierto, reaviva el debate sobre los tiempos de la justicia y las dinámicas privadas.

Las imágenes nocturnas aportan un cierre parcial a la jornada. Bryan Torres permanece en el inmueble tras el retorno de Samahara Lobatón. No se advierten intentos de ocultamiento prolongados, más allá del cierre de cortinas. La convivencia, al menos esa noche, parece continuar.

La situación también impacta en el entorno familiar. La presencia de terceros, los desplazamientos controlados y los objetos que entran y salen del departamento dibujan una logística cotidiana que contrasta con la expectativa de separación inmediata. Sin comunicados ni declaraciones posteriores, el escenario queda dominado por lo observable.

El debate público se intensifica por la combinación de factores: una denuncia por agresión, trámites en curso, y escenas de vida doméstica que no se interrumpen. En ese cruce, la atención se concentra en las decisiones de la pareja y en el alcance real de las medidas adoptadas. La ausencia de aclaraciones prolonga la lectura fragmentada de los hechos y mantiene el tema en agenda, con cada imagen como nuevo punto de inflexión.

Claudio Borghi y su duro

Mano Menezes rechazó dirigir a

Exjefe del INPE lamenta "show"

Elecciones 2026: sería unos 2.482

Xiomy Kanashiro revela su buena
¿Eres miembro de mesa? Pago,

Xiomy Kanashiro revela su buena

Mano Menezes rechazó dirigir a

