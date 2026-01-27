Defensa legal de Melissa Klug advierte video completo probaría agresión de Bryan Torres contra Samahara Lobatón

Tentativa de feminicidio: defensa de Melissa Klug señala a Bryan Torres y alerta sobre video no difundido. Infobae Perú / Captura TV - Exitosa.

La denuncia impulsada por Melissa Klug, a través de su abogado Benji Espinoza, ha expuesto un escenario que, según la defensa, revela nuevamente la violencia de género, una presunta tentativa de feminicidio y una serie de decisiones fiscales que estarían limitando el acceso pleno a la verdad y la justicia.

En declaraciones brindadas a Exitosa, el letrado sostuvo que el pasado 1 de diciembre de 2025, por la tarde, Bryan Torres habría intentado acabar con la vida de Samahara Lobatón.

“El 1 de diciembre del 2025 por la tarde, Bryan Torres casi mata a Samahara Lobatón. Su intención era esa. No solo la llena de golpes, sino que la asfixia en un determinado momento. Eso se ve en el video, que es una prueba directa de la agresión y de la tentativa de feminicidio en su contra”, afirmó Espinoza, subrayando que las imágenes conocidas públicamente corresponden solo a un fragmento del material total.

Abogado de Melissa Klug insiste en tentativa de feminicidio y pide evaluar video completo del ataque. Infobae Perú / Captura TV - Exitosa.

Samahara Lobatón llamó a su mamá tras agresión

Según explicó, tras ese violento episodio, Samahara Lobatón llamó a su madre, quien acudió de inmediato. Sin embargo, la joven no le relató la agresión. “Samahara nunca le dice lo que le había pasado, solo le cuenta de una infidelidad”, precisó el abogado. Fue entonces cuando Melissa Klug, sin conocer la magnitud de lo ocurrido, ayudó a su hija a sacar a Bryan Torres del entorno cercano.

Después de ese día, el caso quedó envuelto en un silencio que se prolongó por semanas. “A partir de ahí no se sabe nada hasta enero, recién, de este año, cuando se difunde un video”, relató Espinoza. De acuerdo con su versión, fue la empresaria quien tomó ese material, lo colocó en un USB, presentó la denuncia formal ante la Policía y participó activamente en las diligencias iniciales de investigación, convirtiéndose en la persona que puso en marcha el proceso penal.

Pese a ello, la Fiscalía decidió excluir a Melissa Klug como parte perjudicada del delito, argumentando que la única agraviada es la modelo, por ser mayor de edad. Esta decisión fue duramente cuestionada por la defensa. “Siendo Melissa la denunciante, pedimos ser considerados parte perjudicada del delito cometido por Bryan Torres en agravio de su hija. La Fiscalía ha dicho que no, que la única agraviada es Samahara, y no entiende bien el alcance de la ley procesal penal”, sostuvo Espinoza.

Abogado de Melissa Klug insiste en tentativa de feminicidio y pide evaluar video completo del ataque. Infobae Perú / Captura TV - Exitosa.

El abogado explicó que el artículo 94.1 del Código Procesal Penal distingue entre la parte ofendida, quien recibe directamente la acción del delito, y la parte perjudicada, quien sufre sus consecuencias. “¿Quién es la parte perjudicada por el delito? La parte que sufre las consecuencias del delito. Habría que ir en contra del sentido común para exigirle a una madre que no sufra cuando a su hija la han masacrado”, enfatizó.

La exclusión de Melissa Klug resulta aún más delicada, según la defensa, debido a la situación emocional en la que se encontraría Samahara Lobatón. En diálogo con el periodista de Exitosa, se señaló que la joven “todavía está encapsulada, no quiere hablar, no aterriza en lo que ha pasado”. Espinoza profundizó en esta idea y explicó que Samahara estaría atravesando un estado de negación, una condición frecuente —según dijo— en víctimas de violencia de género.

“Samahara está en un estado de negación, como pasa con muchas víctimas de violencia de género, lamentablemente. Está en un estado de aislamiento familiar. Ve a su mamá, a Melissa Klug, como su enemiga. Cree que la mamá quiere quitarle a sus hijos, cree que es su enemiga, cree que el problema lo ha generado la mamá. La mamá que va y denuncia es ahora la enemiga de su hija”, relató.

Abogado de Melissa Klug insiste en tentativa de feminicidio y pide evaluar video completo del ataque. Infobae Perú / Captura TV - Exitosa.

Esta situación, de acuerdo con el abogado, ha generado una falta de colaboración con las autoridades. “En ese estado, evidentemente, no va a haber ninguna colaboración de Samahara. Se le pidió que declare y guardó silencio. Se le ha ordenado un examen psicológico y no se habría sometido a dicha evaluación”, indicó.

Espinoza también describió un episodio ocurrido durante una diligencia policial en el domicilio de la joven. “Cuando llegaron a su casa y Bryan Torres estaba ahí, estaban sus hijas. Le pidieron que declare contra su agresor y dijo: ‘No, porque están mis hijas’. Luego fue a la policía, no estaban sus hijas y, sin embargo, guardó silencio”, explicó.

“Entonces, Samahara está obstruyendo la investigación. No quiere que se sepa la verdad, porque este es el caso de una víctima que no reconoce ser víctima”, sostuvo.

Abogado de Melissa Klug insiste en tentativa de feminicidio y pide evaluar video completo del ataque. Infobae Perú / Captura TV - Exitosa.