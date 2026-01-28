Bryan Torres niega intento de feminicidio y su abogado pone en duda video de agresión: “No hay constancia de las agresiones”

El abogado señaló que, con la tecnología actual, incluso los medios y Melissa Klug pudieron ser sorprendidos. Infobae Perú / Captura TV - Panamericana Televisión.

La defensa de Bryan Torres volvió a pronunciarse públicamente en medio de la investigación por el presunto intento de feminicidio contra Samahara Lobatón, esta vez cuestionando de manera directa la validez del video de la agresión que se difundió en redes sociales y que motivó la denuncia formal.

El abogado del cantante, Christian Salas Beteta, afirmó que su patrocinado se ha declarado inocente y dejó entrever que las imágenes podrían no ser originales, al señalar que, en el contexto actual, incluso podrían haber sido editadas o manipuladas con inteligencia artificial.

Las declaraciones del letrado generaron inmediata controversia, no solo por el contenido del video —en el que se observa a un hombre asfixiando a una mujer con una almohada—, sino porque, según su versión, ni Bryan Torres ni Samahara Lobatón han reconocido la autenticidad del material. En ese marco, Salas Beteta sostuvo que no existen elementos suficientes para configurar el delito que se le imputa a su defendido.

¿Habría sido manipulado?

Durante sus declaraciones a la prensa, el abogado fue enfático al negar la acusación principal. “Efectivamente, o sea, el intento de feminicidio no ha existido”, señaló cuando fue consultado sobre la posición de Bryan Torres frente a los hechos. En su argumentación, el letrado insistió en que el contexto temporal y la reacción posterior de la presunta agraviada juegan un rol clave en la defensa. “A tal punto que ese día, el 1 de diciembre, no se denunció”, agregó.

Salas Beteta también hizo referencia a una declaración atribuida a la madre de Samahara. “Ella misma dijo: ‘mi hija jamás me contó que ese día hubo agresión’”, expresó, en un intento por desacreditar la versión de los hechos que hoy se investiga. Para la defensa, este punto resulta central, pues sostiene que no hubo un relato inicial que confirmara la existencia de violencia ese día.

Sin embargo, lo que más llamó la atención fue la postura del abogado respecto al video de la brutal agresión, pieza clave en la investigación. Lejos de reconocerlo como una prueba determinante, Salas Beteta puso en duda su origen y autenticidad. “Sería una prueba contundente si es que fuera de una fuente original y no estuviera editado”, afirmó, deslizando la posibilidad de que el material haya sido manipulado antes de su difusión pública.

En ese sentido, el abogado fue más allá y planteó un escenario que incrementó la polémica. “Hoy en día, con toda la tecnología que hay y edición, es posible que hayan sido sorprendidos, primero, los medios y segundo la señora Melissa Klug”, declaró. Con estas palabras, dejó entrever que el video podría haber sido alterado mediante herramientas tecnológicas avanzadas, sin descartar incluso el uso de inteligencia artificial, aunque sin presentar pruebas concretas que respalden esa hipótesis.

El pronunciamiento del abogado también abordó otro punto que había sido planteado días atrás por Melissa Klug, madre de Samahara, quien solicitó a las autoridades acelerar el proceso ante un eventual riesgo de fuga. Esta posibilidad fue rechazada tajantemente por la defensa de Bryan Torres. “No es posible”, afirmó Salas Beteta cuando se le consultó sobre esa opción.

El letrado explicó su postura señalando una serie de factores que, según él, invalidarían cualquier medida restrictiva. “No tienes a la supuesta agraviada, tienes un video no original, negado, editado y no hay constancia de las agresiones”, manifestó. Con esta frase, el abogado insistió en que no existirían elementos objetivos suficientes para sostener una acusación de tal gravedad ni para justificar una posible medida de coerción personal.

Estas declaraciones contrastan con lo expresado previamente por la defensa de Melissa Klug, que ha sostenido públicamente que el video es solo un fragmento de un material más extenso y que existen otros elementos que deberían ser incorporados a la investigación. No obstante, desde el entorno de Bryan Torres, la estrategia apunta a desacreditar la prueba audiovisual y a recalcar que no existe, hasta ahora, un reconocimiento explícito de los hechos por parte de Samahara.

