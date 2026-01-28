Perú

Bryan Torres niega intento de feminicidio y su abogado pone en duda video de agresión: “No hay constancia de las agresiones”

¿Sería IA? El abogado señaló que, con la tecnología actual, incluso los medios y Melissa Klug pudieron ser sorprendidos

Guardar
El abogado señaló que, con la tecnología actual, incluso los medios y Melissa Klug pudieron ser sorprendidos. Infobae Perú / Captura TV - Panamericana Televisión.

La defensa de Bryan Torres volvió a pronunciarse públicamente en medio de la investigación por el presunto intento de feminicidio contra Samahara Lobatón, esta vez cuestionando de manera directa la validez del video de la agresión que se difundió en redes sociales y que motivó la denuncia formal.

El abogado del cantante, Christian Salas Beteta, afirmó que su patrocinado se ha declarado inocente y dejó entrever que las imágenes podrían no ser originales, al señalar que, en el contexto actual, incluso podrían haber sido editadas o manipuladas con inteligencia artificial.

Las declaraciones del letrado generaron inmediata controversia, no solo por el contenido del video —en el que se observa a un hombre asfixiando a una mujer con una almohada—, sino porque, según su versión, ni Bryan Torres ni Samahara Lobatón han reconocido la autenticidad del material. En ese marco, Salas Beteta sostuvo que no existen elementos suficientes para configurar el delito que se le imputa a su defendido.

“No ha existido intento de
“No ha existido intento de feminicidio”: abogado de Bryan Torres cuestiona video contra Samahara Lobatón. Infobae Perú / Captura TV - Panamericana Televisión.

¿Habría sido manipulado?

Durante sus declaraciones a la prensa, el abogado fue enfático al negar la acusación principal. “Efectivamente, o sea, el intento de feminicidio no ha existido”, señaló cuando fue consultado sobre la posición de Bryan Torres frente a los hechos. En su argumentación, el letrado insistió en que el contexto temporal y la reacción posterior de la presunta agraviada juegan un rol clave en la defensa. “A tal punto que ese día, el 1 de diciembre, no se denunció”, agregó.

Salas Beteta también hizo referencia a una declaración atribuida a la madre de Samahara. “Ella misma dijo: ‘mi hija jamás me contó que ese día hubo agresión’”, expresó, en un intento por desacreditar la versión de los hechos que hoy se investiga. Para la defensa, este punto resulta central, pues sostiene que no hubo un relato inicial que confirmara la existencia de violencia ese día.

Sin embargo, lo que más llamó la atención fue la postura del abogado respecto al video de la brutal agresión, pieza clave en la investigación. Lejos de reconocerlo como una prueba determinante, Salas Beteta puso en duda su origen y autenticidad. “Sería una prueba contundente si es que fuera de una fuente original y no estuviera editado”, afirmó, deslizando la posibilidad de que el material haya sido manipulado antes de su difusión pública.

“No ha existido intento de
“No ha existido intento de feminicidio”: abogado de Bryan Torres cuestiona video contra Samahara Lobatón. Infobae Perú / Captura TV - Panamericana Televisión.

En ese sentido, el abogado fue más allá y planteó un escenario que incrementó la polémica. “Hoy en día, con toda la tecnología que hay y edición, es posible que hayan sido sorprendidos, primero, los medios y segundo la señora Melissa Klug”, declaró. Con estas palabras, dejó entrever que el video podría haber sido alterado mediante herramientas tecnológicas avanzadas, sin descartar incluso el uso de inteligencia artificial, aunque sin presentar pruebas concretas que respalden esa hipótesis.

El pronunciamiento del abogado también abordó otro punto que había sido planteado días atrás por Melissa Klug, madre de Samahara, quien solicitó a las autoridades acelerar el proceso ante un eventual riesgo de fuga. Esta posibilidad fue rechazada tajantemente por la defensa de Bryan Torres. “No es posible”, afirmó Salas Beteta cuando se le consultó sobre esa opción.

El letrado explicó su postura señalando una serie de factores que, según él, invalidarían cualquier medida restrictiva. “No tienes a la supuesta agraviada, tienes un video no original, negado, editado y no hay constancia de las agresiones”, manifestó. Con esta frase, el abogado insistió en que no existirían elementos objetivos suficientes para sostener una acusación de tal gravedad ni para justificar una posible medida de coerción personal.

Estas declaraciones contrastan con lo expresado previamente por la defensa de Melissa Klug, que ha sostenido públicamente que el video es solo un fragmento de un material más extenso y que existen otros elementos que deberían ser incorporados a la investigación. No obstante, desde el entorno de Bryan Torres, la estrategia apunta a desacreditar la prueba audiovisual y a recalcar que no existe, hasta ahora, un reconocimiento explícito de los hechos por parte de Samahara.

Abogado de Melissa Klug insiste
Abogado de Melissa Klug insiste en tentativa de feminicidio y pide evaluar video completo del ataque. Infobae Perú / Captura TV - Exitosa.

Temas Relacionados

Bryan TorresSamahara LobatónMelissa Klugperu-entretenimiento

Más Noticias

Resultados de la Kábala: números ganadores del 27 de enero de 2026

Como cada martes, La Tinka informa los números ganadores del sorteo millonario de la Kábala. Estos son los resultados

Resultados de la Kábala: números

Resultados ganadores del Gana Diario este 27 de enero de 2026

¿Se rompió el pozo millonario este martes? Revise si resultó el afortunado ganador del premio mayor

Resultados ganadores del Gana Diario

Demuelen los restos del puente que “no se cayó, se desplomó” tras casi una década y preparan áreas de recreación en San Juan de Lurigancho

En 2017, el puente colapsó durante el Niño Costero y la zona quedó abandonada. Ahora, el espacio será transformado en áreas deportivas y de uso comunitario

Demuelen los restos del puente

Bettina Oneto desmiente a Rodrigo González y rechaza acusaciones contra Sergio Galliani: “No he denunciado ni respaldo linchamientos”

La actriz niega haber acusado a Galliani de malos tratos y asegura que el audio que envió a “Peluchín” era privado.

Bettina Oneto desmiente a Rodrigo

Rodrigo González se reafirma en sus declaraciones de ‘Camucha’ Negrete contra Sergio Galliani: “Yo no miento y tengo pruebas”

El conductor defiende su versión sobre los presuntos malos tratos de Galliani a “Camucha” y asegura que tiene pruebas. Además, responde a la familia Negrete.

Rodrigo González se reafirma en
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Patricia Chirinos reaparece con fractura

Patricia Chirinos reaparece con fractura mientras aguarda que el JNE confirme si la deja fuera de las elecciones 2026

Suspenden por seis meses a Patricia Benavides: ¿por qué caso se declaró fundada la medida cautelar contra la fiscal suprema?

Patricia Juárez acusa a Rafael López Aliaga y Renovación Popular de buscar la desestabilización: “Es parte de su inmadurez política”

Keiko Fujimori: Solo un “hecho flagrante” hará que Fuerza Popular deje de respaldar a José Jerí tras reuniones con empresario chino

Minería ilegal en el Congreso: proponen quitar la curul a parlamentarios sentenciados

ENTRETENIMIENTO

Bettina Oneto desmiente a Rodrigo

Bettina Oneto desmiente a Rodrigo González y rechaza acusaciones contra Sergio Galliani: “No he denunciado ni respaldo linchamientos”

Rodrigo González se reafirma en sus declaraciones de ‘Camucha’ Negrete contra Sergio Galliani: “Yo no miento y tengo pruebas”

Miguel Trauco pensaba casarse a fines del 2026, pero su prometida eliminó fotos de ellos tras denuncia

Christian Cueva hace polémica publicación en redes contra Pamela López y menciona a exfutbolistas

Laura Huarcayo revive ‘Bienvenida la tarde’ en ‘MQM’: este fue el reencuentro de los exintegrantes tras 10 años

DEPORTES

Jorge Fossati se interesa en

Jorge Fossati se interesa en asumir la dirección técnica de Chile: “Es obvia la respuesta; miraría con buenos ojos”

Tras los problemas en los Bolivarianos, Lima 2027 busca lograr todos sus objetivos: “Estamos trabajando para que se cumpla al 100%”

Alianza Lima apela a la unión para superar el difícil momento que atraviesa: “Cuando el ruido es fuerte, es cuando elegimos estar juntos”

“Estamos enfocados en lo que realmente importa”: la tajante postura de Jairo Vélez ante delicada situación en Alianza Lima

El Medio Oriente, la nueva vitrina de Emilio Saba, Adrián Ugarriza, Fernando Pacheco y Alexander Succar para relanzar sus carreras