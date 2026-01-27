Abogado de Melissa Klug revela que Samahara Lobatón sigue conviviendo con Bryan Torres: “Sigue con él”

La defensa legal de Melissa Klug sostiene que la joven atraviesa un estado de negación y control que impide su colaboración con la Fiscalía. Infobae Perú / Captura TV - Exitosa.

La tensión alrededor del caso que involucra a Samahara Lobatón y Bryan Torres sumó un nuevo capítulo este 26 de enero, luego de que el abogado de Melissa Klug, Benji Espinoza, se pronunciara, ampliando sus declaraciones sobre el estado emocional de Samahara, el avance de la investigación fiscal y la exclusión de la empresaria chalaca como parte formal del proceso.

Sus palabras, dejaron en evidencia un escenario que, según explicó, responde a patrones frecuentes en casos de violencia de género.

Espinoza reiteró que, desde su perspectiva legal, Samahara es una víctima, aunque no lo reconozca como tal. “Samahara lamentablemente es víctima, pero no reconoce ser víctima”, afirmó, explicando que la joven se encuentra en un estado de negación y bajo un estado de control, situación que —según indicó— se ve reforzada por el hecho de que continúa viviendo con Bryan Torres.

Ante la consulta directa de la periodista de Exitosa sobre si la pareja seguía conviviendo, el abogado respondió sin titubeos: “Sigue con él”. Para Espinoza, esa sola circunstancia explica gran parte de las decisiones que Samahara ha tomado desde que el caso salió a la luz pública. “Por eso se explica todo lo que está pasando”, añadió.

El abogado sostuvo que este tipo de comportamiento no es aislado ni extraño en contextos de violencia. Por el contrario, explicó que se trata de un patrón recurrente en víctimas que aún no logran romper el vínculo con su agresor. Según detalló, mientras exista una relación de convivencia, la posibilidad de que la víctima declare con libertad se ve seriamente limitada, lo que afecta directamente el desarrollo de la investigación.

Ese escenario, indicó Espinoza, quedó nuevamente en evidencia durante las diligencias realizadas este mismo lunes. “Hoy ha habido la diligencia de declaración”, explicó, precisando que tanto él como Melissa Klug asistieron a la dependencia policial correspondiente. Durante esa comparecencia, según relató, Melissa brindó toda la información que conoce sobre el caso, explicó cómo obtuvo dicha información y aportó detalles relevantes que, a su juicio, no pueden ser ignorados por el Ministerio Público.

Uno de los puntos centrales de su declaración estuvo relacionado con el video de la presunta agresión que se difundió públicamente. Espinoza aclaró que las imágenes conocidas hasta ahora no reflejan la totalidad de lo ocurrido. “El video que se ve, que es de dos minutos con dieciséis segundos, es apenas un fragmento de todo un video amplio”, señaló, precisando que el material completo tendría una duración de más de veinte minutos. Para la defensa de Melissa Klug, este elemento resulta clave, ya que permitiría entender el contexto completo de los hechos.

En ese sentido, Espinoza afirmó que la Fiscalía debe actuar de inmediato para identificar la fuente original del video, obtener el registro completo y, en su momento, solicitar las medidas correspondientes al Poder Judicial. A su juicio, la demora o la falta de acción frente a este material podría comprometer seriamente la búsqueda de la verdad.

El abogado elevó aún más el tono de su intervención al referirse a las consecuencias legales que, según su análisis, debería enfrentar Bryan Torres. “A mí me queda claro que en cualquier país civilizado del mundo, en donde su sistema de justicia funcione, a Bryan Torres lo que le espera es la cárcel”, afirmó, incluso esbozando una risa nerviosa antes de reiterar su postura. “Bryan tiene que ir a la cárcel y tiene que ir a la cárcel, es más, primero preventivamente”, insistió.

Espinoza argumentó que en este caso se configura claramente la figura de prisión preventiva, debido a lo que calificó como un peligro de obstaculización de la investigación. Según explicó, mientras Bryan Torres permanezca en libertad y conviva con Samahara, existe un control directo sobre la fuente de prueba más importante del proceso: el testimonio de la víctima. “Mientras Bryan esté libre, Samahara no va a hablar. Y eso se llama peligro de obstaculización, cuando el agente tiene control sobre la fuente de prueba”, subrayó.

La entrevista avanzó hacia el terreno estrictamente legal cuando la periodista preguntó qué ocurrirá ahora, tras la negativa fiscal de considerar a Melissa Klug como parte de la investigación. Espinoza fue claro al señalar que, para el Ministerio Público, el tema estaría cerrado, pero no así para la defensa. “Para la fiscalía está cerrado”, afirmó, para luego cuestionar duramente el enfoque adoptado por dicha entidad.

Abogado advierte que no se estarían respetando principios fundamentales del derecho internacional

Según el abogado, la Fiscalía estaría desconociendo principios fundamentales del derecho internacional. “No entiende el conjunto de principios básicos de la víctima de la ONU, no entiende la jurisprudencia de la Corte Interamericana, el Tribunal Europeo”, sostuvo. Ante ello, anunció que el equipo legal de Melissa Klug recurrirá a otras instancias. “Nosotros vamos a ir por la vía judicial”, adelantó.

Entre las acciones previstas, Espinoza mencionó la tutela de derechos y la posibilidad de interponer una demanda constitucional de amparo, con el objetivo de que se reconozca la condición de Melissa Klug como parte perjudicada y se le permita participar activamente en el proceso. Mientras tanto, explicó que se comprometieron a entregar a la Fiscalía un conjunto adicional de información relevante para el caso.

Finalmente, el abogado remarcó que, aunque actualmente no formen parte formal de la investigación, exigirán conocer sus resultados. “Si no somos parte de la investigación, no podemos participar en los actos de investigación ni en las diligencias, pero sí tenemos que conocer los resultados de la investigación para tomar algún tipo de decisión”, concluyó

