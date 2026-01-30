Perú

Municipalidad de Lima brinda explicación sobre agresión a joven con discapacidad visual en Jirón de la Unión

Un video viral dejó en evidencia la desmedida intervención de fiscalizadores municipales contra un joven invidente que cantaba en el centro de Lima

Guardar
Los fiscalizadores intentaron retirar por la fuerza a invidente en Jirón de la Unión | Video: El Chico de las Noticias

La tarde del jueves 29 de enero, en el corazón del Jirón de la Unión, serenos y fiscalizadores de la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) intervinieron a un joven con discapacidad visual que se ganaba la vida cantando en la vía pública.

Todo su accionar quedó registrado en vídeo, el cual se viralizó en redes sociales. Las imágenes registran a dos trabajadores uniformados tratando de retirar al joven, utilizando la fuerza, mientras un tercero graba la escena. El incidente, presenciado por varios transeúntes, originó una ola de reacciones en plataformas digitales por el trato recibido por el cantante.

Durante el forcejeo, se escucharon voces de protesta de los presentes: “¡Oiga, lo vamos a grabar!” y “¡Abusivo! ¡Es una persona con discapacidad visual!”. Testigos señalaron que el joven no contaba con un puesto fijo y solía desplazarse por diferentes sectores del centro de Lima, interpretando canciones.

Según quienes grabaron el video, los fiscales municipales le quitaron un parlante de manera agresiva. El equipo fue devuelto más tarde por la intervención de ciudadanos que defendieron al joven.

Muchos cuestionaron la manera en que se efectuó la intervención y reclamaron empatía hacia las personas con discapacidad.

El propio joven agradeció la difusión del caso en cuentas populares, como la de El Chico de las Noticias, y manifestó su deseo de continuar trabajando de manera honrada.

Joven con discapacidad visual fue
Joven con discapacidad visual fue retirado por la fuerza de Jirón de la Unión| Foto captura: El Chico de las Noticias

Versión de la MML

Frente a la presión social, la Municipalidad Metropolitana de Lima difundió un comunicado en el que explicó los motivos del operativo realizado en la cuadra 5 del Jirón de la Unión.

Según la Gerencia de Fiscalización y Control, la intervención respondió a quejas reiteradas de vecinos y comerciantes por ruidos molestos y obstáculos en el libre tránsito peatonal.

El procedimiento fue ejecutado por personal de la Unidad de Operaciones Especiales (UNOE) y fiscalizadores municipales, quienes afirmaron que su labor buscaba “garantizar el orden” y “controlar el uso indebido del espacio público”.

El comunicado detalla que el retiro del parlante se produjo debido a que el equipo interrumpía el paso y generaba molestias por el volumen elevado.

Las autoridades municipales señalaron que, durante el operativo, se produjo un forcejeo por la negativa del joven a entregar el parlante, lo cual fue captado parcialmente en el video viral.

Añadieron que la intención del personal nunca fue agredir, y que la intervención se orientó a restablecer el orden conforme a las normas municipales vigentes.

La Municipalidad de Lima expresó su comprensión ante la preocupación generada por las imágenes y reafirmó su compromiso con el respeto a las personas con discapacidad, así como con los derechos humanos.

Además, anunció una revisión interna para evaluar si el procedimiento se ajustó a los protocolos establecidos.

Comunicado de la MML.
Comunicado de la MML.

Menos del 30% de las personas con discapacidad consigue un empleo formal

En el Perú, la participación de las personas con discapacidad en el mercado laboral formal sigue siendo baja: solo el 28,6 % de este grupo accede a un empleo formal, muy por debajo de países vecinos como Chile, México y Colombia, donde la participación laboral de personas con discapacidad se sitúa entre 45 % y 55 %.

Estos datos corresponden a cifras del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) al 2024. A pesar de algunos avances, la inclusión permanece como una brecha estructural importante en el país.

Aunque el número de personas con discapacidad empleadas formalmente alcanzó 13 062 en junio de 2025, la cifra representa el nivel más alto registrado hasta ahora y un aumento respecto al año anterior, aún es insuficiente para cerrar la distancia con las oportunidades laborales reales disponibles. Expertos señalan que este progreso no basta si no se acompaña de políticas activas que fomenten igualdad de oportunidades, accesibilidad en el trabajo y permanencia laboral para este colectivo.

Temas Relacionados

MMLMunicipalidad de LimaJirón de la UniónSerenazgoPersonas con discapacidadperu-noticias

Más Noticias

Jugador de Sport Huancayo culpó a la falta del VAR del triunfo de Alianza Lima: “Genera suspicacias en el primer gol”

Ricardo Salcedo indicó que la pelota había salido antes de la jugada que derivó en el penal otorgado a los ‘blanquiazules’, el cual fue convertido por Paolo Guerrero

Jugador de Sport Huancayo culpó

Partidos de Liga 1 2026 serán transmitidos con normalidad tras Alianza Lima vs Sport Huancayo: 1190 Sports llegó a un acuerdo con clubes

El comentarista deportivo Diego Rebagliati aseguró que el UTC vs Atlético Grau y los demás compromisos de la fecha 1 del Torneo Apertura pasarán por la señal de L1 Max

Partidos de Liga 1 2026

Triunfo de Alianza Lima 2-1 ante Sport Huancayo con goles de Paolo y Guerrero y Alan Cantero en el Torneo Apertura de la Liga 1 2026

El elenco ‘blanquiazul’ logró un importante triunfo ante los de Huancayo. El partido se desarrolló como se tenpia previsto, pese a que no hubo transmisión en vivo de L1MAX debido a que el equipo local reclamó el pago atrasado de la televisora

Triunfo de Alianza Lima 2-1

Las series más vistas en Netflix Perú para pasar horas frente a la pantalla

Esta plataforma de streaming tiene un amplio catálogo de historias que han mantenido a los espectadores enganchados

Las series más vistas en

Liga 1 2026 arrancó con problemas: Alianza Lima vs Sport Huancayo no fue transmitido en vivo por deuda de 1190 Sports con los equipos

El canal encargado de la televisación del encuentro no pudo ingresar al estadio IPD de Huancayo hasta el final del encuentro por orden de la Liga 1 y la FPF por incumplimiento contractual

Liga 1 2026 arrancó con
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Carlos Zeballos justifica patrimonio millonario

Carlos Zeballos justifica patrimonio millonario y sueldo de congresistas: “Recibimos 23 mil soles líquidos al mes”

Tomás Gálvez: José Jerí dio el consentimiento para levantar su secreto de las comunicaciones

José Jerí fue interrogado por la Fiscalía en Palacio de Gobierno por el caso ‘Chifagate’

Óscar Arriola seguirá como jefe de la PNP: PJ confirma que destitución de Jorge Angulo es nula, pero no volverá al cargo

Ya existen votos en el Congreso para censurar a José Jerí por el caso ‘Chifagate’, asegura Carlos Zeballos

ENTRETENIMIENTO

Las series más vistas en

Las series más vistas en Netflix Perú para pasar horas frente a la pantalla

Concierto de Hombre G en Perú: ¿cuándo es la preventa para su show en el Estado Nacional?

María Pía Copello lanza su primer programa streaming: fecha, hora de estreno y quiénes lo conforman

Flor Bromley, la peruana nominada al Grammy 2026 por un proyecto que busca empoderar a las niñas: “La música puede educar”

‘Hombres G’ regresa a Perú: fecha, lugar y todos los detalles de su concierto

DEPORTES

Triunfo de Alianza Lima 2-1

Triunfo de Alianza Lima 2-1 ante Sport Huancayo con goles de Paolo y Guerrero y Alan Cantero en el Torneo Apertura de la Liga 1 2026

Liga 1 2026 arrancó con problemas: Alianza Lima vs Sport Huancayo no fue transmitido en vivo por deuda de 1190 Sports con los equipos

Los goles de Alianza Lima para su victoria ante Sport Huancayo por fecha 1 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026

Partidos de Liga 1 2026 serán transmitidos con normalidad tras Alianza Lima vs Sport Huancayo: 1190 Sports llegó a un acuerdo con clubes

Resultados de la fecha 1 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026: así van los partidos del campeonato