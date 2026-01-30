Municipalidad de Lima brinda explicación sobre agresión a joven con discapacidad visual en Jirón de la Unión

Los fiscalizadores intentaron retirar por la fuerza a invidente en Jirón de la Unión | Video: El Chico de las Noticias

La tarde del jueves 29 de enero, en el corazón del Jirón de la Unión, serenos y fiscalizadores de la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) intervinieron a un joven con discapacidad visual que se ganaba la vida cantando en la vía pública.

Todo su accionar quedó registrado en vídeo, el cual se viralizó en redes sociales. Las imágenes registran a dos trabajadores uniformados tratando de retirar al joven, utilizando la fuerza, mientras un tercero graba la escena. El incidente, presenciado por varios transeúntes, originó una ola de reacciones en plataformas digitales por el trato recibido por el cantante.

Durante el forcejeo, se escucharon voces de protesta de los presentes: “¡Oiga, lo vamos a grabar!” y “¡Abusivo! ¡Es una persona con discapacidad visual!”. Testigos señalaron que el joven no contaba con un puesto fijo y solía desplazarse por diferentes sectores del centro de Lima, interpretando canciones.

Según quienes grabaron el video, los fiscales municipales le quitaron un parlante de manera agresiva. El equipo fue devuelto más tarde por la intervención de ciudadanos que defendieron al joven.

Muchos cuestionaron la manera en que se efectuó la intervención y reclamaron empatía hacia las personas con discapacidad.

El propio joven agradeció la difusión del caso en cuentas populares, como la de El Chico de las Noticias, y manifestó su deseo de continuar trabajando de manera honrada.

Versión de la MML

Frente a la presión social, la Municipalidad Metropolitana de Lima difundió un comunicado en el que explicó los motivos del operativo realizado en la cuadra 5 del Jirón de la Unión.

Según la Gerencia de Fiscalización y Control, la intervención respondió a quejas reiteradas de vecinos y comerciantes por ruidos molestos y obstáculos en el libre tránsito peatonal.

El procedimiento fue ejecutado por personal de la Unidad de Operaciones Especiales (UNOE) y fiscalizadores municipales, quienes afirmaron que su labor buscaba “garantizar el orden” y “controlar el uso indebido del espacio público”.

El comunicado detalla que el retiro del parlante se produjo debido a que el equipo interrumpía el paso y generaba molestias por el volumen elevado.

Las autoridades municipales señalaron que, durante el operativo, se produjo un forcejeo por la negativa del joven a entregar el parlante, lo cual fue captado parcialmente en el video viral.

Añadieron que la intención del personal nunca fue agredir, y que la intervención se orientó a restablecer el orden conforme a las normas municipales vigentes.

La Municipalidad de Lima expresó su comprensión ante la preocupación generada por las imágenes y reafirmó su compromiso con el respeto a las personas con discapacidad, así como con los derechos humanos.

Además, anunció una revisión interna para evaluar si el procedimiento se ajustó a los protocolos establecidos.

Menos del 30% de las personas con discapacidad consigue un empleo formal

En el Perú, la participación de las personas con discapacidad en el mercado laboral formal sigue siendo baja: solo el 28,6 % de este grupo accede a un empleo formal, muy por debajo de países vecinos como Chile, México y Colombia, donde la participación laboral de personas con discapacidad se sitúa entre 45 % y 55 %.

Estos datos corresponden a cifras del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) al 2024. A pesar de algunos avances, la inclusión permanece como una brecha estructural importante en el país.

Aunque el número de personas con discapacidad empleadas formalmente alcanzó 13 062 en junio de 2025, la cifra representa el nivel más alto registrado hasta ahora y un aumento respecto al año anterior, aún es insuficiente para cerrar la distancia con las oportunidades laborales reales disponibles. Expertos señalan que este progreso no basta si no se acompaña de políticas activas que fomenten igualdad de oportunidades, accesibilidad en el trabajo y permanencia laboral para este colectivo.