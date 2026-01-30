Perú

Postergan obra en av. Javier Prado: Municipalidad de Lima retrocede ante pedidos de suspensión de trabajos

La municipalidad conformará una Comisión Técnica Evaluadora que revisará de manera exhaustiva el plan de desvíos y solo autorizará el reinicio de la obra si se garantiza una solución eficiente y respetuosa de la tranquilidad vecinal

La nueva Vía Rápida Javier
La nueva Vía Rápida Javier Prado forma parte de un paquete de proyectos para mejorar la transitabilidad en Lima, pero la gestión municipal subraya que estos avances no deben afectar la calidad de vida de los residentes - Créditos: Andina.

La Municipalidad Metropolitana de Lima anunció la postergación de la etapa de “marcha blanca” y del inicio de la construcción de la obra nueva Vía Rápida Javier Prado (Frutales – El Golf).

De acuerdo con el comunicado publicado por la entidad edil, la decisión responde a la preocupación manifestada por vecinos, conductores y transeúntes de la zona, quienes expresaron su incomodidad ante los inconvenientes generados por el proyecto.

La MML especificó que el lunes 26 de enero se había dado inicio a la etapa de pruebas, conforme al cronograma establecido y en cumplimiento de los compromisos contractuales que el Fondo Metropolitano de Inversiones (INVERMET) mantiene con el Consorcio Golf Los Incas. Sin embargo, la actual gestión municipal subrayó que “prevalece el bienestar ciudadano”.

La Municipalidad de Lima suspende
La Municipalidad de Lima suspende obras de la nueva vía rápida - Créditos: MML.

Por esta razón, recalcó que “a pedido expreso de nuestro Alcalde Metropolitano, Renzo Reggiardo Barreto, se ha dispuesto postergar la ‘marcha blanca’ y el consecuente inicio de la construcción de la vía”.

El comunicado detalla que la Municipalidad de Lima conformará de inmediato una “Comisión Técnica Evaluadora del Plan de Desvíos”, que será responsable de revisar exhaustivamente el estudio y análisis de la transitabilidad en los desvíos previstos para la obra.

“La ‘marcha blanca’ y las intervenciones se reiniciarán únicamente cuando esta comisión emita su informe técnico favorable, garantizando así una solución eficiente que respete la tranquilidad de los vecinos”, precisa el pronunciamiento.

La comuna limeña recuerda en el mensaje dirigido a la opinión pública que la nueva Vía Rápida Javier Prado (Frutales – El Golf) forma parte de un paquete de proyectos destinados a mejorar la transitabilidad en Lima, pero enfatiza que “estos avances no deben realizarse a costa del bienestar de la ciudadanía”.

La entidad remarcó su compromiso de priorizar la tranquilidad de los vecinos y reiteró que el reinicio de la obra dependerá estrictamente del informe técnico que emita la comisión evaluadora.

La decisión de postergar la
La decisión de postergar la obra responde a la prioridad del bienestar ciudadano - Créditos: Andina.

Nueva Vía rápida Javier Prado

La futura infraestructura contempla la edificación de un paso a desnivel que dará continuidad al viaducto instalado previamente en la zona del óvalo Monitor. El diseño prevé dos carriles por sentido, con el objetivo de optimizar la fluidez vehicular y facilitar el desplazamiento en uno de los principales corredores de Lima.

El plan integral también abarca la modernización de carriles a nivel, la mejora de veredas y sardineles, así como la implementación de un esquema de desvío vehicular elaborado en coordinación con la Policía Nacional del Perú (PNP), la Autoridad de Transporte Urbano (ATU) y la Municipalidad de La Molina.

Con una inversión estimada en más de S/90 millones, el proyecto apunta a beneficiar a más de 146.000 personas, ya que permitirá reducir los tiempos de viaje y aliviar la congestión en los accesos hacia la carretera Central y la Panamericana Sur. Se espera que la intervención tenga un impacto positivo en la calidad de vida de los residentes y de quienes transitan diariamente por este sector.

