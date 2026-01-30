Perú

Menor de 8 años recibe trasplante de hígado y supera grave enfermedad

La paciente fue diagnosticada con atresia de vías biliares al poco tiempo de nacer; pese a una cirugía inicial, desarrolló cirrosis, síndrome hepatopulmonar y otras complicaciones severas

La recuperación de Kayla fue posible gracias a un seguimiento médico riguroso y un acompañamiento integral que garantizó su estabilidad tras la cirugía - Créditos: INSNSB.

Kayla, originaria de Chepén en la región La Libertad, logró superar una de las etapas más difíciles de su vida tras recibir un trasplante de hígado en el Instituto Nacional de Salud del Niño San Borja (INSNSB).

A los pocos meses de nacida, los médicos detectaron atresia de vías biliares, lo que obligó a intervenirla quirúrgicamente mediante el procedimiento de Kasai.

Pese a la operación, la niña desarrolló una serie de complicaciones que incluyeron cirrosis y síndrome hepatopulmonar, cuadros que complicaron su salud y requirieron atención especializada. Danika Bazán, su madre, se encontró ante una realidad incierta, pues le advirtieron que la única alternativa para su hija sería acceder a un trasplante hepático.

La evolución de la enfermedad puso a prueba la fortaleza de Kayla y de su entorno más cercano. La menor fue derivada al INSNSB, donde un equipo multidisciplinario asumió la responsabilidad de su tratamiento.

Además de los problemas hepáticos, la paciente presentó desnutrición, hipertensión abdominal, episodios de sangrado y dificultades respiratorias, según confirmó la doctora Melva Benavides, líder del área de Donación y Trasplante de la institución.

Durante meses, la familia aguardó la posibilidad de un donante compatible. En julio de 2025, Kayla fue incluida en la lista de espera, lo que marcó un nuevo capítulo en su batalla.

La oportunidad se concretó el 10 de noviembre, cuando una familia solidaria autorizó la donación de un órgano, permitiendo que los especialistas llevaran a cabo el trasplante en la capital peruana. El procedimiento resultó exitoso y representó un punto de inflexión en el pronóstico de la niña.

Kayla, una niña de Chepén, superó graves complicaciones hepáticas tras recibir un trasplante de hígado en el Instituto Nacional de Salud del Niño San Borja - Créditos: INSNSB.

La recuperación incluyó una estricta vigilancia médica y el acompañamiento constante de profesionales de distintas áreas. El INSNSB mantuvo el monitoreo necesario para evitar complicaciones posoperatorias, lo que hizo posible que Kayla pudiera dejar atrás el hospital en buen estado general.

La directora general del instituto, Zulema Tomas, subrayó el valor de la donación de órganos y llamó a las familias a considerar este gesto que puede salvar vidas. “La generosidad de quienes deciden donar permite que más niños puedan tener una nueva oportunidad”, resaltó la funcionaria.

Hoy, Kayla se alista para regresar a su hogar en Chepén, rodeada del cariño de su madre y con la esperanza renovada.

Trasplante de órganos

Durante 2025, el trasplante de riñón se consolidó como el procedimiento de órganos más realizado en Perú, con 112 intervenciones, en su mayoría provenientes de donantes cadavéricos, según la Dirección General de Donaciones, Trasplantes y Banco de Sangre (Digdot) del Ministerio de Salud.

Esta cifra evidencia la magnitud de la insuficiencia renal crónica, asociada principalmente a diabetes, hipertensión y enfermedades hereditarias. Los principales hospitales públicos y de EsSalud cuentan con equipos acreditados para llevar a cabo estas cirugías, brindando una oportunidad vital a pacientes que dependen de hemodiálisis.

El segundo tejido más solicitado es la córnea, con más de 5.000 personas en lista de espera. La baja disponibilidad de órganos y tejidos responde a la escasa declaración de voluntad de donación en el Documento Nacional de Identidad. El Minsa impulsa campañas de sensibilización y promueve alianzas institucionales para fortalecer la cultura de donación y mejorar el acceso a trasplantes en el país.

