Perú

Paciente de 55 años recibe el 2026 con nuevo hígado tras exitoso trasplante en EsSalud

Una compleja cirugía de más de ocho horas, realizada en el Hospital Guillermo Almenara, le devolvió la esperanza de vida a Freddy Taipe, quien padecía cirrosis hepática avanzada

Guardar
Trasplante de hígado en EsSalud
Trasplante de hígado en EsSalud permite que paciente de 55 años reciba el 2026 con una nueva vida. Foto: EsSalud

El Año Nuevo 2026 marcó un antes y un después en la vida de Freddy Taipe, un asegurado de 55 años que recibió un trasplante total de hígado en el Hospital Nacional Guillermo Almenara de EsSalud. La intervención, considerada una de las más complejas de la medicina moderna, se realizó con éxito gracias a la donación de un órgano y al trabajo coordinado de un equipo médico altamente especializado.

Durante dos años, Freddy convivió con la incertidumbre propia de una cirrosis hepática avanzada. Su rutina estuvo marcada por controles médicos constantes, evaluaciones especializadas y la espera de un órgano compatible. En ese proceso, el Hospital Almenara no solo le brindó atención clínica, sino también acompañamiento humano en una etapa crítica de su vida.

Tras cumplir con todos los criterios médicos exigidos, fue incluido en la lista de espera para trasplante, con la esperanza de que la oportunidad llegara a tiempo.

Foto: EsSalud
Foto: EsSalud

Un acto solidario que salvó una vida

El doctor Martín Padilla Machaca, jefe del Departamento de Trasplantes del Hospital Almenara, explicó que Freddy fue diagnosticado con cirrosis causada por enfermedad hepática grasa. Gracias al gesto solidario de los familiares de un donante cadavérico, que aceptaron la donación en medio del dolor, se pudo concretar el trasplante de hígado.

La cirugía se extendió por más de ocho horas y fue realizada por un equipo multidisciplinario. Según el especialista, el procedimiento se desarrolló sin mayores complicaciones y la evolución posoperatoria del paciente ha sido favorable, con un órgano que actualmente funciona de manera óptima.

Una cirugía de alta complejidad

El trasplante hepático es uno de los procedimientos más exigentes dentro de la medicina, ya que requiere infraestructura hospitalaria de alta complejidad, profesionales altamente capacitados y una coordinación precisa entre distintos servicios médicos. El caso de Freddy refleja ese esfuerzo conjunto, que permitió cerrar el 2025 y comenzar el 2026 con una vida salvada.

Con voz serena, Freddy expresó su agradecimiento al donante, a quien llama su “angelito”, a la familia que autorizó la donación y al personal de salud que lo acompañó en todo el proceso. Tras más de tres décadas de trabajo en una universidad privada, hoy mira el futuro con nuevos propósitos y el deseo de seguir aportando a la formación de jóvenes, ahora con una vida renovada.

Foto: EsSalud
Foto: EsSalud

Una acción que transforma vidas

El doctor Luis Canayo López, responsable de la Unidad de Procura del Hospital Almenara, destacó que cada donación representa un acto supremo de amor. “Estamos alegres porque un paciente extiende su vida y puede volver a soñar”, señaló.

Este trasplante se enmarca en el fortalecimiento de la capacidad asistencial de EsSalud, uno de los ejes de gestión institucional. Solo en 2025, el Seguro Social realizó 55 operativos de donación de órganos y tejidos, que hicieron posibles 468 trasplantes a nivel nacional.

Desde la institución se reconoció la solidaridad de las familias donantes y el trabajo profesional y humano de los equipos de salud, que permiten que historias como la de Freddy se conviertan en una segunda oportunidad de vida

Temas Relacionados

EssaludTrasplante de órganosAño nuevo 2026cirrosisperu-noticias

Más Noticias

Conoce dónde está la gasolina más barata de Lima este lunes 5 de enero

Además del costo promedio de los carburantes en la capital peruana, consulta los precios más bajos

Conoce dónde está la gasolina

¿Sporting Cristal cuenta con rival para la Tarde Celeste? Histórico club de Chile, a un paso de cerrar amistoso en Perú

El 3er equipo más valioso, en términos económicos, del pasado Campeonato Nacional de Chile se desplazará a suelo andino para afrontar una evaluación amistosa contra los ‘cerveceros’

¿Sporting Cristal cuenta con rival

César Acuña estalla contra Rafael López Aliaga: “No vamos a permitir que el peor alcalde de Lima sea presidente”

El exgobernador y el exalcalde intensifican su enfrentamiento político durante la campaña. Uno lo acusa de haber tenido la peor gestión en la capital, mientras el otro sostiene que ha dejado “parásitos” en el GORE.

César Acuña estalla contra Rafael

Tula Rodríguez descarta relación sentimental con Fernando Niño: “Primero que él tiene novia”

La exartista cómica aclaró que la química en pantalla con el actor argentino no traspasa la ficción y recordó que él mantiene una relación con Macla Yamada

Tula Rodríguez descarta relación sentimental

Melissa Paredes se indigna con Rodrigo Cuba por el mal corte de cabello de su hija: “¡Qué pasó, Dios mío!”

Influencer compartió el incómodo momento en redes sociales y no dudó en cuestionar la decisión del futbolista al permitir el corte improvisado

Melissa Paredes se indigna con
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

César Acuña estalla contra Rafael

César Acuña estalla contra Rafael López Aliaga: “No vamos a permitir que el peor alcalde de Lima sea presidente”

Rafael López Aliaga plantea retenes de guerra en Pataz y denuncia que PNP de la zona está “coimeada”

Presidenta del Poder Judicial: críticas a jueces por control difuso “carecen de sustento jurídico”

Beto Ortiz: “Keiko es necia, ‘Porky’ es piña y mi hipótesis es que Butters entró solo a dinamitar desde dentro Avanza País”

Confirman que Rafael López Aliaga mantiene deuda coactiva con Sunat por más de S/12,9 millones: empresa fue declarada “irregular”

ENTRETENIMIENTO

Tula Rodríguez descarta relación sentimental

Tula Rodríguez descarta relación sentimental con Fernando Niño: “Primero que él tiene novia”

Melissa Paredes se indigna con Rodrigo Cuba por el mal corte de cabello de su hija: “¡Qué pasó, Dios mío!”

Gisela Valcárcel abre las puertas de su casa frente al mar y emociona a sus seguidores: “Fruto de su esfuerzo”

Melissa Klug tras recibir Año Nuevo lejos de Jesús Barco: “Decisiones que me acerquen a la tranquilidad”

Rosángela Espinoza aclara los rumores sobre su soltería desde Brasil: “no me inventen novios”

DEPORTES

¿Sporting Cristal cuenta con rival

¿Sporting Cristal cuenta con rival para la Tarde Celeste? Histórico club de Chile, a un paso de cerrar amistoso en Perú

Ignacio Buse entra al Top 100 del ranking ATP: las figuras internacionales que lo felicitaron en redes sociales

Facundo Morando alza la voz ante amenazas en contra de jugadoras de la Liga Peruana de Vóley: “No se puede normalizar, hay que tomar acciones”

Luis Ramos reveló que jugar con Paolo Guerrero influyó en su fichaje por Alianza Lima, y advirtió: “Me tocó salir goleador en todos los equipos”

La fuerte medida que tomará Alianza Lima contra insultos y amenazas a sus jugadoras y comando técnico en redes sociales