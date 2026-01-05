Paciente de 55 años recibe el 2026 con nuevo hígado tras exitoso trasplante en EsSalud

Trasplante de hígado en EsSalud permite que paciente de 55 años reciba el 2026 con una nueva vida. Foto: EsSalud

El Año Nuevo 2026 marcó un antes y un después en la vida de Freddy Taipe, un asegurado de 55 años que recibió un trasplante total de hígado en el Hospital Nacional Guillermo Almenara de EsSalud. La intervención, considerada una de las más complejas de la medicina moderna, se realizó con éxito gracias a la donación de un órgano y al trabajo coordinado de un equipo médico altamente especializado.

Durante dos años, Freddy convivió con la incertidumbre propia de una cirrosis hepática avanzada. Su rutina estuvo marcada por controles médicos constantes, evaluaciones especializadas y la espera de un órgano compatible. En ese proceso, el Hospital Almenara no solo le brindó atención clínica, sino también acompañamiento humano en una etapa crítica de su vida.

Tras cumplir con todos los criterios médicos exigidos, fue incluido en la lista de espera para trasplante, con la esperanza de que la oportunidad llegara a tiempo.

Foto: EsSalud

Un acto solidario que salvó una vida

El doctor Martín Padilla Machaca, jefe del Departamento de Trasplantes del Hospital Almenara, explicó que Freddy fue diagnosticado con cirrosis causada por enfermedad hepática grasa. Gracias al gesto solidario de los familiares de un donante cadavérico, que aceptaron la donación en medio del dolor, se pudo concretar el trasplante de hígado.

La cirugía se extendió por más de ocho horas y fue realizada por un equipo multidisciplinario. Según el especialista, el procedimiento se desarrolló sin mayores complicaciones y la evolución posoperatoria del paciente ha sido favorable, con un órgano que actualmente funciona de manera óptima.

Una cirugía de alta complejidad

El trasplante hepático es uno de los procedimientos más exigentes dentro de la medicina, ya que requiere infraestructura hospitalaria de alta complejidad, profesionales altamente capacitados y una coordinación precisa entre distintos servicios médicos. El caso de Freddy refleja ese esfuerzo conjunto, que permitió cerrar el 2025 y comenzar el 2026 con una vida salvada.

Con voz serena, Freddy expresó su agradecimiento al donante, a quien llama su “angelito”, a la familia que autorizó la donación y al personal de salud que lo acompañó en todo el proceso. Tras más de tres décadas de trabajo en una universidad privada, hoy mira el futuro con nuevos propósitos y el deseo de seguir aportando a la formación de jóvenes, ahora con una vida renovada.

Foto: EsSalud

Una acción que transforma vidas

El doctor Luis Canayo López, responsable de la Unidad de Procura del Hospital Almenara, destacó que cada donación representa un acto supremo de amor. “Estamos alegres porque un paciente extiende su vida y puede volver a soñar”, señaló.

Este trasplante se enmarca en el fortalecimiento de la capacidad asistencial de EsSalud, uno de los ejes de gestión institucional. Solo en 2025, el Seguro Social realizó 55 operativos de donación de órganos y tejidos, que hicieron posibles 468 trasplantes a nivel nacional.

Desde la institución se reconoció la solidaridad de las familias donantes y el trabajo profesional y humano de los equipos de salud, que permiten que historias como la de Freddy se conviertan en una segunda oportunidad de vida