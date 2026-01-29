¿Cómo funciona la vesícula biliar y qué puedes hacer para mantenerla libre de piedras?

Pequeños descuidos pueden traer afecciones silenciosas que afectan tu vida diaria Foto: ()Jesús Tovar Sosa/Infobae)

La vesícula biliar cumple un papel fundamental en la digestión al almacenar y liberar la bilis que facilita la descomposición de las grasas.

Mantener este órgano en buen estado resulta esencial para evitar la formación de cálculos biliares, una afección que puede generar molestias e incluso complicaciones graves.

Diversos factores, como la alimentación, el control del peso y los hábitos de vida, influyen directamente en la salud de la vesícula y contribuyen a prevenir la aparición de piedras, así como a preservar el adecuado funcionamiento del sistema digestivo, tal como señala información de Mayo Clinic.

La salud de la vesícula biliar es clave para una digestión eficaz, ya que almacena y libera bilis para descomponer las grasas. Foto: (iStock)

Los cuidados que debes tener con la vesícula biliar y qué previenen la formación de cálculos biliares

La vesícula biliar es un órgano pequeño ubicado debajo del hígado cuya función principal consiste en almacenar y concentrar la bilis, un líquido producido por el hígado que ayuda en la digestión de las grasas.

Durante la digestión, la vesícula libera bilis hacia el intestino delgado, facilitando la descomposición y absorción de lípidos.

Para mantener la vesícula biliar libre de piedras (cálculos biliares), especialistas recomiendan realizar las siguientes acciones:

Seguir una dieta equilibrada: Consumir alimentos ricos en fibra (frutas, verduras, cereales integrales) y limitar las grasas saturadas y los azúcares refinados ayuda a reducir el riesgo de formación de cálculos.

Evitar ayunos prolongados: Saltarse comidas o realizar ayunos extensos puede favorecer la concentración de la bilis y la formación de piedras.

Mantener un peso saludable: El sobrepeso y las fluctuaciones bruscas de peso aumentan el riesgo de cálculos biliares.

Realizar actividad física: El ejercicio regular favorece el metabolismo y ayuda al buen funcionamiento de la vesícula.

Controlar enfermedades metabólicas: La diabetes y los desórdenes de lípidos pueden influir en la formación de cálculos, por lo que es importante mantenerlos bajo control médico.

Evitar dietas muy bajas en calorías: Perder peso de manera muy rápida puede provocar desequilibrios en la composición de la bilis y favorecer la aparición de piedras.

Una alimentación rica en fibra y pobre en grasas saturadas contribuye a mantener la vesícula biliar libre de piedras.

Cuáles son las enfermedades o problemas de salud que puede dar una vesícula mal cuidada

Una vesícula biliar mal cuidada puede originar diversos problemas de salud, algunos de los cuales pueden requerir tratamiento médico o quirúrgico. Entre las principales enfermedades y complicaciones se encuentran:

Cálculos biliares (colelitiasis): Formación de piedras dentro de la vesícula, que pueden provocar dolor abdominal, náuseas, vómitos y obstrucción de los conductos biliares.

Colecistitis: Inflamación de la vesícula, generalmente causada por la obstrucción de un cálculo. Puede presentarse con dolor intenso, fiebre y, en casos graves, infección.

Colelitiasis asintomática: Presencia de piedras sin síntomas, que puede complicarse si las piedras se movilizan.

Coledocolitiasis: Paso de cálculos biliares hacia el conducto colédoco, lo que puede bloquear el flujo de bilis y causar ictericia e infecciones.

Colangitis: Infección de los conductos biliares, una complicación grave que puede producir fiebre alta, dolor abdominal y coloración amarilla de la piel.

Pancreatitis biliar: Inflamación del páncreas causada por el bloqueo de los conductos pancreáticos debido a cálculos biliares.

Vesícula biliar gangrenosa o perforación: En casos de inflamación severa, puede producirse la muerte del tejido o la ruptura de la vesícula, lo que constituye una urgencia médica.

Pólipos vesiculares: Crecimientos anormales en la vesícula que, en raras ocasiones, pueden malignizarse.

Cáncer de vesícula biliar: Aunque es poco frecuente, el riesgo aumenta en personas con antecedentes de inflamación crónica o cálculos de larga evolución.

La vesícula biliar mal cuidada puede dar lugar a pólipos, infecciones graves y, en casos poco frecuentes, cáncer de vesícula biliar. (Studika)

Estas afecciones pueden impactar de manera significativa la calidad de vida y, en algunos casos, poner en riesgo la salud general si no se atienden a tiempo.