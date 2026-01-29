Municipalidad de La Molina exige suspender obras en tramo de la Av. Javier Prado por generar “grave” caos vehicular

La Municipalidad de La Molina solicitó la suspensión inmediata de las obras en la avenida Javier Prado Este debido a los desvíos y las complicaciones en el tránsito para los vecinos

La Municipalidad de La Molina solicitó este jueves la suspensión inmediata de las obras en la avenida Javier Prado Este, una situación que ha provocado la implementación de desvíos y “graves complicaciones en el tránsito” para los vecinos de la zona.

La entidad distrital emitió un comunicado como respuesta al inicio de la llamada marcha blanca, que afecta el tramo comprendido entre las avenidas El Golf y Los Frutales.

La obra del viaducto es considerada fundamental para mejorar la circulación vehicular en este sector de Lima, según la municipalidad. No obstante, la gestión local indicó que la fase de desvíos solo ha “generado caos adicional al que ya viven los molinenses al contar solo con esta vía y el Cerro Centinela como salidas al resto de Lima”.

El comunicado municipal señala una serie de incumplimientos por parte de la empresa contratista Invermert, responsable de la financiación del proyecto. Entre las observaciones figuran la “falta de adecuada señalización, semaforización no calibrada de acuerdo al nuevo flujo vehicular, falta de efectivos policiales para aligeramientos y control del tránsito y falta de personal para controlar el paso de camiones y colectivos, que han invadido zonas residenciales”.

El municipio denunció incumplimientos de la empresa Invermert, como falta de señalización adecuada, semáforos no calibrados y ausencia de control policial y personal para el tránsito

Frente a este panorama, la comuna exigió a la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) y a Invermert “paralizar de manera inmediata esos trabajos, suspender los desvíos y reabrir totalmente la vía hasta que se subsanen las deficiencias descritas, por los incumplimientos mencionados, en salvaguarda de la tranquilidad y los derechos de nuestros vecinos”.

La gestión distrital reafirmó que la ejecución del viaducto es “impostergable”, aunque subrayó que el desarrollo de la obra debe asegurar condiciones adecuadas para los residentes y la normalidad del tránsito.

La construcción, que demandará una inversión superior a los 90 millones de soles, tiene un plazo estimado de 12 meses. El objetivo central es mejorar la conectividad y reducir los tiempos de viaje para los más de 146.000 residentes del sector, así como para quienes utilizan la vía para acceder a la carretera Central o la Panamericana Sur.

Luis Romero, gerente de Proyectos de Invermet, detalló que la infraestructura contará con dos carriles por sentido, como continuidad del viaducto existente cerca del óvalo Monitor, y se complementará con la adecuación de carriles a nivel, mejoras en veredas y sardineles, y una coordinación interinstitucional con la Policía Nacional, la ATU y la Municipalidad de La Molina, según Andina.

Plan de desvíos

El sistema de señalización fue diseñado para guiar a los usuarios y minimizar riesgos ante el incremento de vehículos en las rutas alternas. Este plan comenzó desde el pasado 26 de enero con una marcha blanca para que los conduces se familiaricen con el trayecto:

Las autoridades locales exigen a la Municipalidad Metropolitana de Lima y a Invermert paralizar los trabajos, suspender los desvíos y reabrir la vía hasta corregir las deficiencias identificadas

Para el sentido oeste-este, los vehículos particulares podrán optar por tres rutas principales: Av. Golf Los Incas – av. Raúl Ferrero – alameda del Corregidor – av. La Molina – av. Javier Prado. Av. Las Palmeras – Panamericana Sur – av. Separadora Industrial – av. La Molina – av. Javier Prado. Av. Golf Los Incas – av. Circunvalación del Golf Los Incas – La Fontana – av. La Molina – av. Javier Prado.

El transporte pesado deberá circular por av. Las Palmeras – Panamericana Sur – av. Separadora Industrial – av. La Molina – av. Javier Prado, mientras que el público mantendrá su recorrido habitual sobre la av. Javier Prado, evitando la zona de intervención.

Hacia el sentido este-oeste, las alternativas para autos particulares incluyen:

Av. La Molina – av. Separadora Industrial – Jr. Paseo de los Eucaliptos – Las Palmeras – av. Javier Prado.

Av. La Molina – La Fontana – av. Circunvalación del Golf Los Incas – av. Golf Los Incas – av. Javier Prado.

Av. La Molina – alameda del Corregidor – av. Raúl Ferrero – av. Club Golf Los Incas – av. Javier Prado.

El transporte de carga pesada deberá utilizar av. La Molina – av. Nicolás Ayllón – Panamericana Sur – Las Palmeras – av. Javier Prado, mientras que las unidades de transporte público solo modificarán su trayecto para evitar la zona de trabajos.