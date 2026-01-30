Perú

‘Hombres G’ regresa a Perú: fecha, lugar y todos los detalles de su concierto

La icónica banda del rock en español se presentará en el Estadio Nacional, prometiendo una noche de grandes éxitos y reencuentro con el público peruano.

El Estadio Nacional de Lima
El Estadio Nacional de Lima será escenario del esperado show de Hombres G, en el marco de la gira “Los Mejores Años de Nuestra Vida”.

La legendaria banda española Hombres G regresará al Perú para ofrecer un único concierto el 29 de octubre en el Estadio Nacional de Lima, evento que promete reunir a miles de fanáticos peruanos en una noche dedicada a celebrar más de cuatro décadas de historia musical. El anuncio de la presentación ha generado gran expectativa, reavivando el fervor por una de las agrupaciones más emblemáticas del rock en español.

La llegada de Hombres G a Lima forma parte de la gira internacional ‘Los Mejores Años de Nuestra Vida’, un tour que repasa la extensa carrera del grupo y refuerza su estrecho lazo con el público latinoamericano. El tour acompaña el reciente estreno del largometraje documental homónimo, que recorre la trayectoria de la banda y demuestra que, tras más de 40 años, sigue en plena vigencia. Esta nueva etapa musical se presenta como una celebración de la amistad, la vida y la música, valores que han distinguido al grupo desde sus inicios y que hoy continúan resonando con fuerza en sus seguidores.

El concierto en el Estadio Nacional será un repaso por los grandes éxitos de la banda, con un repertorio que incluirá clásicos como “Devuélveme a mi chica”, “Te quiero”, “Venezia” y “Marta tiene un marcapasos”. Estos temas, convertidos en himnos generacionales, han acompañado a varias generaciones y mantienen su vigencia en las listas de reproducción de los fanáticos del rock en español.

David Summers y Rafa Gutiérrez,
David Summers y Rafa Gutiérrez, integrantes de Hombres G, celebrarán junto a miles de fans peruanos más de cuatro décadas de trayectoria musical.

¿Cuándo inicia la venta de entradas?

La preventa de entradas estará disponible los días 4 y 5 de febrero desde las 10:00 a.m. en la plataforma Teleticket, ofreciendo hasta un 15% de descuento con tarjetas Interbank. La expectativa por el evento se refleja en la respuesta del público, que anticipa una alta demanda y un lleno total en uno de los recintos más importantes del país.

Hombres G mantiene su formación original, integrada por David Summers, Rafa Gutiérrez, Dani Mezquita y Javi Molina. Juntos han vendido millones de discos y recorrido escenarios de todo el mundo, consolidándose como referentes indiscutibles del pop-rock en español. A lo largo de su carrera, la banda ha sabido adaptarse a los cambios de la industria musical sin perder su esencia, lo que le ha permitido sumar nuevas generaciones de seguidores en cada país que visita.

El vínculo de Hombres G con el Perú es especialmente fuerte. En sus anteriores visitas, la banda logró convocar a más de 200 mil personas, consolidándose como uno de los espectáculos internacionales más exitosos del país. El Estadio Nacional, que ha sido testigo de sus memorables presentaciones, volverá a ser el escenario de una celebración masiva que reafirma la relación emocional entre el grupo y el público peruano.

La cita en Lima promete ser una experiencia cargada de nostalgia, energía y celebración, en la que los asistentes podrán revivir momentos emblemáticos y cantar junto a la banda los éxitos que marcaron una época. Además del repaso por los temas clásicos, se espera que Hombres G incluya en su repertorio algunas sorpresas y nuevas versiones, adaptadas al formato de un show pensado para grandes estadios.

Hombres G anuncia su regreso
Hombres G anuncia su regreso a Lima con un concierto en el Estadio Nacional, programado para el 29 de octubre de 2026.

¿Cómo adquirir tus entradas en Teleticket?

Este es el paso a paso para comprar tus entradas a través de esta página web

  • Ingresa al sitio oficial de Teleticket: Ve directamente a www.teleticket.com.pe en tu navegador.
  • Crea tu cuenta de usuario: Si es tu primera vez en la plataforma, deberás completar un registro con tus datos personales y correo electrónico válido. Recibirás un email para activar tu cuenta.
  • Confirma tu registro: Haz clic en el enlace recibido por correo para validar tu cuenta y poder acceder a la venta.
  • Busca el evento de Hombres G: Una vez logueado, utiliza el buscador o navega en la sección de conciertos hasta encontrar el espectáculo. Haz clic sobre el banner del evento para acceder a las opciones de compra.
  • Únete a la cola virtual: Teleticket implementa una espera virtual donde, por orden de llegada, se otorgan los turnos. No recargues la página y permanece conectado. Una desconexión podría hacerte perder tu lugar.
  • Selecciona tu ubicación: Cuando sea tu turno, elige la zona que prefieras según los asientos y precios disponibles. Presiona “reservar asiento” y luego “comprar”.
  • Completa el pago: Ingresa los datos de tu tarjeta (si tienes el beneficio Interbank, utilízalo para el descuento) y procede con la compra.
  • Verifica tus tickets: Finalizado el proceso, recibirás la confirmación y tus entradas aparecerán en la sección “Mis E-Tickets” de tu cuenta Teleticket.
La banda española Hombres G
La banda española Hombres G promete una noche cargada de nostalgia y grandes éxitos para su reencuentro con el público peruano.

