Perú

Fiorella Cayo orgullosa de sus hijos tras firmar con la disquera de Bad Bunny: “No son talentos improvisados”

La artista aseguró que el talento, la disciplina y la preparación de sus engreídos fueron claves para el fichaje

Guardar
Facundo y Mateo Oliva Cayo inician una nueva etapa internacional bajo el nombre artístico de FAMA. Infobae Perú / Captura: Radio La Zona.

Fiorella Cayo atraviesa uno de los momentos más emocionantes de su vida personal y familiar. La actriz y comunicadora no solo celebra el crecimiento artístico de sus hijos, sino que también ha decidido salir a defender públicamente a sus hijos Facundo y Mateo Oliva Cayo tras haber firmado con Rimas Entertainment, la poderosa disquera internacional que llevó a la cima a Bad Bunny y que hoy maneja a figuras de alcance global.

El anuncio, que llenó de orgullo a la artista peruana, también desató una ola de reacciones en redes sociales, donde junto a los aplausos aparecieron comentarios cuestionando el talento y el recorrido de los jóvenes músicos.

Lejos de quedarse callada, la actriz decidió responder con firmeza y emoción, defendiendo el trabajo silencioso, constante y disciplinado que sus hijos han construido desde muy pequeños. Bajo el nombre artístico de FAMA, Facundo y Mateo ya comenzaron a lanzar música propia y a mostrarse como un dúo que apuesta por una identidad auténtica, algo que, según su madre, fue precisamente lo que conquistó a la disquera puertorriqueña.

Hijos de Fiorella Cayo firman
Hijos de Fiorella Cayo firman con Rimas Entertainment y ella responde a las críticas. Infobae Perú / Captura: TikTok.

Fiorella Cayo defiende a sus hijos y dice que no son improvisados

Durante una entrevista en Radio La Zona, la recordada exintegrante de Torbellino fue clara al referirse a las críticas que circularon especialmente en TikTok, donde algunos usuarios pusieron en duda el origen y el mérito del fichaje.

No son talentos improvisados. Me da risa que en TikTok digan: ‘¿Y estos chicos a qué se dedican?’. No tienen idea de todo lo que se han preparado”, expresó, visiblemente indignada, pero también orgullosa del camino recorrido por sus hijos.

Fiorella explicó que el éxito que hoy empiezan a cosechar no es producto de la casualidad ni de un apellido conocido, sino de años de formación artística exigente, sacrificios personales y una disciplina que, según ella, no cualquiera podría sostener. En su relato, destacó que Mateo, desde muy pequeño, mostró una vocación clara por la música.

Hijos de Fiorella Cayo firman
Hijos de Fiorella Cayo firman con Rimas Entertainment y ella responde a las críticas. Infobae Perú / Captura: TikTok.

Mateo, a los 7 años, ya llevaba más de 30 horas semanales de clases entre canto, instrumentos y grabaciones”, reveló, subrayando el nivel de compromiso que asumió siendo apenas un niño.

En el caso de Facundo, la preparación también ha sido constante y rigurosa. Fiorella detalló que su hijo mayor ha llevado durante varios años clases de canto y actuación, además de desarrollar una carrera artística en Madrid, ciudad donde pudo nutrirse de diversas influencias musicales y escénicas.

Los dos cantan, bailan, actúan. Son artistas completos”, afirmó Fiorella con convicción. “Están creando música maravillosa y estoy orgullosísima”, agregó, dejando claro que su rol como madre no le impide reconocer con objetividad el talento y la preparación de Facundo y Mateo.

Hijos de Fiorella Cayo firman
Hijos de Fiorella Cayo firman con Rimas Entertainment y ella responde a las críticas. Infobae Perú / Captura: TikTok.

Fiorella Cayo confiesa <b>cómo</b> sus hijos fueron elegidos por <b>la</b> disquera de Bad Bunny

La actriz también compartió, por primera vez, cómo se dio el esperado fichaje con la disquera que hoy representa a algunos de los artistas más influyentes de la música urbana y alternativa. Según contó, el encuentro fue tan sencillo como poderoso.

Facundo y Mateo llegaron solo con una guitarra y una canción recién compuesta, sin producción, sin artificios y sin poses prefabricadas. “Cantaron a capela, sin miedo”, relató Fiorella, destacando la valentía de presentarse tal cual son ante ejecutivos de una industria altamente competitiva.

Ese momento, según la artista, fue decisivo. “Todo el equipo se quedó enamorado de ellos. Cantaron con el alma. No se amilanaron. Fueron con todo”, recordó emocionada. La reacción fue tan positiva que la respuesta no tardó en llegar. “Mañana mismo te envío la propuesta”, fue la frase que, según Fiorella, selló el inicio de esta nueva etapa en la carrera de sus hijos.

Hijos de Fiorella Cayo firman
Hijos de Fiorella Cayo firman con Rimas Entertainment y ella responde a las críticas. Infobae Perú / Captura: TikTok.

La firma con Rimas Entertainment no solo representa una oportunidad profesional de alto nivel para FAMA, sino también una validación internacional del proyecto artístico que vienen construyendo. En un contexto donde las redes sociales suelen emitir juicios rápidos y superficiales, Fiorella Cayo aprovechó la exposición mediática para recordar que el talento real suele forjarse lejos de las cámaras, en horas de ensayo, estudio y perseverancia.

La actriz también reflexionó sobre la facilidad con la que se desmerece el esfuerzo ajeno en plataformas digitales, especialmente cuando se trata de hijos de figuras públicas. Sin victimizarse, dejó claro que el apellido no garantiza oportunidades, y que incluso puede convertirse en una carga cuando no se reconoce el trabajo detrás de los logros.

Hoy, Facundo y Mateo Oliva Cayo comienzan a escribir su propia historia en la industria musical bajo el nombre de FAMA, respaldados por una disquera de peso mundial y por una madre que no duda en defenderlos con argumentos, hechos y una trayectoria que respalda sus palabras. Para Fiorella, más allá del contrato firmado, el verdadero triunfo es ver a sus hijos vivir del arte con honestidad, preparación y pasión, demostrando que los sueños sí se construyen, paso a paso.

Hijos de Fiorella Cayo firman
Hijos de Fiorella Cayo firman con Rimas Entertainment y ella responde a las críticas. Infobae Perú / Captura: TikTok.

Temas Relacionados

Fiorella CayoFacundo OlivaBad BunnyMateo Olivaperu-entretenimiento

Más Noticias

Clima hoy en Perú: temperaturas para Lima este 30 de enero

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo en Perú

Clima hoy en Perú: temperaturas

Predicción del clima en Piura para este 30 de enero

La diversidad climatológica en Perú es tal que se tienen identificados 38 estados del tiempo a lo largo del país

Predicción del clima en Piura

Clima en Perú: el pronóstico del tiempo para Iquitos este 30 de enero

El clima en Perú resulta por las condiciones geográficas: sus costas, montañas y selva

Clima en Perú: el pronóstico

Clima hoy en Perú: temperaturas para Cuzco este 30 de enero

La diversidad climatológica en Perú es tal que se tienen identificados 38 estados del tiempo a lo largo del país

Clima hoy en Perú: temperaturas

Prepárase antes de salir: Este es el pronóstico del clima en Arequipa este viernes

El clima en Perú resulta por las condiciones geográficas: sus costas, montañas y selva

Prepárase antes de salir: Este
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

“Es un tema político”: José

“Es un tema político”: José Luna plantea indultar a Pedro Castillo, pese a admitir que dio un golpe de Estado y vacarlo

¿Eres miembro de mesa? Pago, beneficios, multas y otros datos que necesitas saber para las Elecciones 2026

Ordenan levantar secreto bancario de José Luna: las razones detrás de la medida contra el candidato de Podemos

López Aliaga afirma que José Jerí no combate la criminalidad por tener como “cómplices” a José Luna, Keiko Fujimori y César Acuña

ANC abre nueva investigación contra José Domingo Pérez: ¿qué dijo sobre el caso Cócteles que podría considerarse una falta muy grave?

ENTRETENIMIENTO

Jefferson Farfán reaparece en redes

Jefferson Farfán reaparece en redes tras ganar juicio a Melissa Klug por 300 mil dólares

Pamela López es confundida con Pamela Franco delante de su hija durante concurso de baile

Melissa Klug reaparece con mensajes de fe luego de revés legal: “Llegará el día que Dios ponga todo en su lugar”

Deysi Araujo revela carta notarial que le prohíbe ingresar a áreas comunes: “Me están quitando mis derechos”

María Pía Copello lanza su primer programa streaming: fecha, hora de estreno y quiénes lo conforman

DEPORTES

A qué hora juega Alianza

A qué hora juega Alianza Lima vs Sport Huancayo HOY: partido por fecha 1 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026

Mano Menezes rechazó dirigir a una selección que participará en el Mundial 2026 para asumir las riendas de Perú: ¿a qué se debió esa decisión?

Mano Menezes es el nuevo técnico de la selección peruana: dirigirá a la ‘bicolor’ para las Eliminatorias 2030

Alianza Lima vs San Martín: día, hora y canal TV del clásico por la fecha 4 de la Liga Peruana de Vóley 2025/26

Dónde ver las semifinales del Australian Open 2026 en Perú: canal TV y streaming en vivo de los duelos decisivos