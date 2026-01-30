Fiorella Cayo orgullosa de sus hijos tras firmar con la disquera de Bad Bunny: “No son talentos improvisados”

Facundo y Mateo Oliva Cayo inician una nueva etapa internacional bajo el nombre artístico de FAMA. Infobae Perú / Captura: Radio La Zona.

Fiorella Cayo atraviesa uno de los momentos más emocionantes de su vida personal y familiar. La actriz y comunicadora no solo celebra el crecimiento artístico de sus hijos, sino que también ha decidido salir a defender públicamente a sus hijos Facundo y Mateo Oliva Cayo tras haber firmado con Rimas Entertainment, la poderosa disquera internacional que llevó a la cima a Bad Bunny y que hoy maneja a figuras de alcance global.

El anuncio, que llenó de orgullo a la artista peruana, también desató una ola de reacciones en redes sociales, donde junto a los aplausos aparecieron comentarios cuestionando el talento y el recorrido de los jóvenes músicos.

Lejos de quedarse callada, la actriz decidió responder con firmeza y emoción, defendiendo el trabajo silencioso, constante y disciplinado que sus hijos han construido desde muy pequeños. Bajo el nombre artístico de FAMA, Facundo y Mateo ya comenzaron a lanzar música propia y a mostrarse como un dúo que apuesta por una identidad auténtica, algo que, según su madre, fue precisamente lo que conquistó a la disquera puertorriqueña.

Hijos de Fiorella Cayo firman con Rimas Entertainment y ella responde a las críticas. Infobae Perú / Captura: TikTok.

Fiorella Cayo defiende a sus hijos y dice que no son improvisados

Durante una entrevista en Radio La Zona, la recordada exintegrante de Torbellino fue clara al referirse a las críticas que circularon especialmente en TikTok, donde algunos usuarios pusieron en duda el origen y el mérito del fichaje.

“No son talentos improvisados. Me da risa que en TikTok digan: ‘¿Y estos chicos a qué se dedican?’. No tienen idea de todo lo que se han preparado”, expresó, visiblemente indignada, pero también orgullosa del camino recorrido por sus hijos.

Fiorella explicó que el éxito que hoy empiezan a cosechar no es producto de la casualidad ni de un apellido conocido, sino de años de formación artística exigente, sacrificios personales y una disciplina que, según ella, no cualquiera podría sostener. En su relato, destacó que Mateo, desde muy pequeño, mostró una vocación clara por la música.

“Mateo, a los 7 años, ya llevaba más de 30 horas semanales de clases entre canto, instrumentos y grabaciones”, reveló, subrayando el nivel de compromiso que asumió siendo apenas un niño.

En el caso de Facundo, la preparación también ha sido constante y rigurosa. Fiorella detalló que su hijo mayor ha llevado durante varios años clases de canto y actuación, además de desarrollar una carrera artística en Madrid, ciudad donde pudo nutrirse de diversas influencias musicales y escénicas.

“Los dos cantan, bailan, actúan. Son artistas completos”, afirmó Fiorella con convicción. “Están creando música maravillosa y estoy orgullosísima”, agregó, dejando claro que su rol como madre no le impide reconocer con objetividad el talento y la preparación de Facundo y Mateo.

Fiorella Cayo confiesa <b>cómo</b> sus hijos fueron elegidos por <b>la</b> disquera de Bad Bunny

La actriz también compartió, por primera vez, cómo se dio el esperado fichaje con la disquera que hoy representa a algunos de los artistas más influyentes de la música urbana y alternativa. Según contó, el encuentro fue tan sencillo como poderoso.

Facundo y Mateo llegaron solo con una guitarra y una canción recién compuesta, sin producción, sin artificios y sin poses prefabricadas. “Cantaron a capela, sin miedo”, relató Fiorella, destacando la valentía de presentarse tal cual son ante ejecutivos de una industria altamente competitiva.

Ese momento, según la artista, fue decisivo. “Todo el equipo se quedó enamorado de ellos. Cantaron con el alma. No se amilanaron. Fueron con todo”, recordó emocionada. La reacción fue tan positiva que la respuesta no tardó en llegar. “Mañana mismo te envío la propuesta”, fue la frase que, según Fiorella, selló el inicio de esta nueva etapa en la carrera de sus hijos.

La firma con Rimas Entertainment no solo representa una oportunidad profesional de alto nivel para FAMA, sino también una validación internacional del proyecto artístico que vienen construyendo. En un contexto donde las redes sociales suelen emitir juicios rápidos y superficiales, Fiorella Cayo aprovechó la exposición mediática para recordar que el talento real suele forjarse lejos de las cámaras, en horas de ensayo, estudio y perseverancia.

La actriz también reflexionó sobre la facilidad con la que se desmerece el esfuerzo ajeno en plataformas digitales, especialmente cuando se trata de hijos de figuras públicas. Sin victimizarse, dejó claro que el apellido no garantiza oportunidades, y que incluso puede convertirse en una carga cuando no se reconoce el trabajo detrás de los logros.

Hoy, Facundo y Mateo Oliva Cayo comienzan a escribir su propia historia en la industria musical bajo el nombre de FAMA, respaldados por una disquera de peso mundial y por una madre que no duda en defenderlos con argumentos, hechos y una trayectoria que respalda sus palabras. Para Fiorella, más allá del contrato firmado, el verdadero triunfo es ver a sus hijos vivir del arte con honestidad, preparación y pasión, demostrando que los sueños sí se construyen, paso a paso.

