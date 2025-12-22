Facundo y Mateo Oliva Cayo sorprenden junto a Danna Paola en el show de Bad Bunny en Ciudad de México

La presencia de Facundo y Mateo Oliva Cayo en uno de los conciertos de Bad Bunny en la Ciudad de México captó miradas cuando fueron vistos junto a la cantante y actriz mexicana. (TikTok)

Facundo y Mateo Oliva Cayo, hijos de la actriz peruana Fiorella Cayo, sorprendieron al público al aparecer en un espacio privilegiado durante uno de los shows que Bad Bunny ofreció en la capital mexicana. Las imágenes los muestran compartiendo momentos con Danna Paola, figura central del pop latino y de la ficción juvenil, lo que desató especulaciones y comentarios en redes sociales.

La escena ocurrió en el marco de la gira del artista puertorriqueño en México, una serie de ocho conciertos realizados en el Estadio GNP que reunió a miles de asistentes y a diversas personalidades del espectáculo. En ese contexto, la aparición de los hijos de Fiorella Cayo junto a una artista de proyección internacional se convirtió en uno de los episodios más comentados fuera del escenario.

Desde Perú, los seguidores de la familia Cayo celebraron la visibilidad de los jóvenes en un evento de tal magnitud. La combinación del fenómeno Bad Bunny con la presencia de Danna Paola y los hijos de una actriz peruana consolidó el momento como uno de los más replicados en plataformas digitales durante esas fechas.

Aparición inesperada

Facundo y Mateo Oliva Cayo fueron captados cerca del escenario durante el concierto de Bad Bunny en México, coincidiendo con Danna Paola y generando intriga entre asistentes y usuarios en redes. (TikTok)

Las imágenes difundidas muestran a Facundo y Mateo Oliva Cayo ubicados en una zona cercana al escenario, donde también se encontraba Danna Paola. Aunque no existe confirmación de un vínculo cercano entre ellos, la coincidencia bastó para despertar curiosidad entre los asistentes y los usuarios en redes sociales.

Algunos comentarios apuntaron a que podrían haber coincidido en un espacio reservado para invitados especiales o en un encuentro organizado por la producción del evento. Otros plantearon la posibilidad de que compartieran un acceso similar, como experiencias exclusivas ofrecidas durante los conciertos. Ninguna de estas hipótesis fue confirmada, pero el intercambio de imágenes alimentó el interés colectivo.

La gira de Bad Bunny en México se caracterizó por convocar a figuras del entretenimiento en cada una de sus fechas. Actores, músicos e influencers se dejaron ver entre el público, reforzando el carácter mediático de los conciertos. En ese escenario, la presencia de los hijos de Fiorella Cayo junto a una artista como Danna Paola adquirió una relevancia particular para el público peruano.

Reacciones y comentarios en redes sociales

El video generó mensajes elogiosos hacia los hijos de Fiorella Cayo y también hacia Danna Paola, a quien muchos describieron como cercana y accesible con quienes la rodeaban. (TikTok)

Las plataformas digitales se llenaron de mensajes que destacaron la actitud y educación de Facundo y Mateo Oliva Cayo. Usuarios resaltaron la naturalidad con la que se desenvolvieron en un entorno rodeado de celebridades.

“Esos chicos son súper educaditos y buena onda, deseo que les vaya super bien”, escribió un internauta. Otro comentario señaló: “Lo que sucede es que tienen muchos contactos de artistas extranjeros”.

También hubo mensajes dedicados a Danna Paola, a quien describieron como cercana y accesible. Para varios seguidores, el hecho de compartir espacio con los hijos de Fiorella Cayo reforzó la imagen cordial de la cantante mexicana, valorada tanto por su carrera musical como por su trabajo actoral.

Facundo y Mateo Oliva Cayo, trayectorias en desarrollo

Más allá del episodio viral, Facundo y Mateo Oliva Cayo avanzan en caminos propios, uno enfocado en la música y la actuación, el otro consolidando su presencia digital. (YouTube)

Facundo Oliva Cayo, el mayor de los hermanos, ha mostrado interés sostenido por el mundo artístico. A los 19 años inició un camino que combina música y actuación. En 2020 debutó como cantante con un cover de un tema de una serie juvenil, experiencia que marcó el inicio de su exposición pública.

Sobre su vínculo con la música, Facundo explicó en una ocasión: “Con la música uno siempre podrá expresar y sentir todo. Elegí esta canción porque me gusta la letra y la hice mía. Traté de sacar una versión un poco con mi estilo sin deformarla mucho porque me gusta como es”. Además de su actividad musical, alcanzó notoriedad al interpretar a Matteo Ganoza en una serie de televisión peruana de alta audiencia.

En redes sociales, Facundo construyó una comunidad amplia gracias a publicaciones vinculadas a viajes y proyectos creativos. También participó en producciones musicales compartidas con otros artistas jóvenes, algunas de las cuales alcanzaron millones de reproducciones.

Mateo Oliva Cayo, el menor, desarrolló su presencia digital en plataformas de streaming y redes sociales. A través de transmisiones en vivo vinculadas a videojuegos y contenido audiovisual, logró captar la atención de seguidores que valoran su cercanía y espontaneidad. En TikTok comparte videos relacionados con moda y viajes, con frecuentes referencias a estancias en Argentina.