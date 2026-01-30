Perú

Jackeline Salazar se pronuncia tras llegada de ‘El Monstruo’ al Perú y recordó el trauma que aún la acompaña

La empresaria secuestrada en 2024 confesó que revivir el caso sigue siendo emocionalmente difícil

La víctima del secuestro ocurrido en la Panamericana Norte compartió un mensaje cargado de emoción. Infobae Perú / Captura TV - Panamericana Televisión

La llegada de Erick Moreno Hernández, alias “El Monstruo”, al Perú no solo marcó un nuevo capítulo en uno de los casos criminales más impactantes de los últimos años, sino que también removió profundas heridas emocionales en una de sus víctimas más visibles. Jackeline Salazar, empresaria que fue secuestrada en 2024 por la organización criminal “Los Injertos del Norte”, decidió romper su silencio tras el arribo del presunto cabecilla al país para enfrentar a la justicia peruana.

El retorno de “El Monstruo” al territorio nacional, luego de su extradición, volvió a poner en el centro de la atención pública un caso que conmocionó al país por la violencia empleada y por el perfil de la víctima. Para Jackeline Salazar, sin embargo, no se trató solo de una noticia judicial, sino de un episodio que la obligó a revivir uno de los momentos más traumáticos de su vida.

A través de sus redes sociales, la empresaria compartió un mensaje cargado de emoción, dejando en evidencia que el proceso de recuperación sigue siendo complejo. “No pensé que iba a ser tan difícil, ahora me tiembla todo”, expresó, describiendo la reacción física y emocional que experimentó al enterarse de la llegada de quien es señalado como responsable directo de su secuestro.

Sus palabras reflejan el impacto psicológico que dejan este tipo de delitos, incluso mucho tiempo después de ocurridos. La llegada de Erick Moreno Hernández al Perú no solo representa un avance en el plano judicial, sino también un detonante emocional para quienes fueron víctimas directas de la violencia de la organización criminal que presuntamente lideraba.

En otro momento de su testimonio, Jackeline explicó que su intención inicial era realizar una publicación breve, pero que el peso de los recuerdos terminó por sobrepasarla. “No creí que iba a ser tan difícil, iba a escribir pequeños párrafos, pero sentía que necesitaba botarlo, soltar lo que siento; siento que esto me ayuda en el proceso de sanar”, señaló, dejando claro que compartir su experiencia forma parte de un camino personal de reconstrucción emocional.

La empresaria fue secuestrada el 13 de mayo de 2024, en un hecho que generó gran conmoción nacional. El rapto ocurrió en plena Panamericana Norte, una de las vías más transitadas del país, lo que evidenció el nivel de audacia y organización de la banda criminal. Durante varios días, Jackeline permaneció en cautiverio, mientras su familia y las autoridades desplegaban esfuerzos desesperados para dar con su paradero.

Finalmente, un intenso operativo policial permitió su rescate, marcando un momento de alivio para sus seres queridos, pero no el fin de las secuelas que dejó la experiencia. Desde entonces, el caso se convirtió en uno de los más representativos de la lucha contra el crimen organizado, la extorsión y los secuestros agravados en el país.

La figura de “El Monstruo” ha sido asociada por las autoridades a una serie de delitos graves, y su nombre se convirtió en sinónimo de temor en diversas zonas de Lima y el norte del país. Para Jackeline Salazar, su llegada al Perú abre la esperanza de que se conozca toda la verdad detrás de lo ocurrido y de que se haga justicia no solo por ella, sino por todas las víctimas que dejó la organización criminal.

El caso, además, tiene un componente especialmente doloroso para la empresaria, ya que involucra a un familiar directo. Entre los presuntos implicados en el secuestro figura el tío de Jackeline Salazar, quien actualmente cumple prisión preventiva. La defensa del familiar sostiene su inocencia y ha señalado que las declaraciones de Erick Moreno Hernández serán determinantes para esclarecer los hechos.

Según se ha informado, la estrategia legal apunta a que “El Monstruo” brinde detalles clave sobre la estructura de la organización criminal y el grado de participación de cada uno de los involucrados. Para la familia de Jackeline, este aspecto del proceso resulta particularmente sensible, ya que mezcla el dolor de la traición con la necesidad de conocer la verdad completa.

