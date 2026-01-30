Perú

El ‘Flaco’ Granda y Romina Vega serán los nuevos compañeros de ‘Tato’ Luna: fecha y hora del estreno de ‘Desvelados’

El programa regresa con un formato dinámico y la incorporación de nuevas voces, ofreciendo análisis, humor y cobertura especial de la actualidad futbolística nacional e internacional.

“Desvelados por el Mundial” presenta a su nuevo equipo. América TV

América Multimedia anunció el regreso de ‘Desvelados’ para su temporada 2026, presentando un renovado equipo de conductores que acompañará al público en la antesala del Mundial.

La nueva edición del programa, rebautizada como 'Desvelados por el Mundial’, marca el inicio de una etapa sin la presencia de Korina Rivadeneira, quien se despidió del espacio a fines de 2025 tras estar al frente del formato nocturno.

El canal, identificado como la señal oficial del hincha peruano y comprometido con la cobertura del evento futbolístico más importante del año, apuesta por una propuesta en vivo, dinámica y participativa. La conducción recaerá en Renato “Tato” Luna, un rostro familiar para la audiencia de América TV, quien regresa al espacio con entusiasmo. Lo acompañan Romina Vega, que vuelve a la casa televisiva tras un periodo de ausencia, y el periodista deportivo Giancarlo “El Flaco” Granda, reconocido por su trayectoria en medios deportivos.

El ‘Flaco’ Granda y Romina Vega se unen a ‘Tato’ Luna en la conducción. América TV

El equipo lo completa Mateo Garrido Lecca, comediante y comunicador con experiencia en stand-up, radio, teatro y plataformas digitales, que suma su estilo particular a la dinámica del programa.

¿Cuándo se estrena ‘Desvelados por el Mundial’?

Desde el martes 3 de febrero, el programa se emitirá de lunes a viernes a las 11:45 p. m., inmediatamente después de América Noticias Edición Central. El formato incluye información deportiva, cobertura de ligas nacionales e internacionales, reportajes especiales, juegos en vivo y la posibilidad de que el público participe y gane premios desde cualquier punto del país.

En esta nueva etapa, ‘Desvelados por el Mundial’ se perfila como un espacio de encuentro nocturno para los fanáticos del fútbol, integrando entretenimiento, análisis, debate y una cobertura exhaustiva de la actualidad futbolística. El ciclo, de espíritu ágil y moderno, busca acompañar a los televidentes en la cuenta regresiva hacia la gran cita mundialista, combinando el seguimiento a la selección peruana con las novedades de las principales ligas y la presencia de invitados especiales.

Emocionado por su regreso a la TV

Renato ‘Tato’ Luna destacó el valor personal de su regreso al programa. “Arrancar de esta manera en América me tiene realmente entusiasmado. Es un espacio donde he crecido mucho y volver a hacerlo rodeado de amigos hace que todo tenga un valor especial. La idea es ir construyendo, noche a noche, ese clima de expectativa que se vive antes de un Mundial”, afirmó el conductor.

Por su parte, Giancarlo ‘El Flaco’ Granda manifestó su entusiasmo por integrarse al proyecto en una temporada clave para el fútbol. “Sumarme a este equipo es una gran oportunidad. Se respira un clima distinto cuando se viene un Mundial y eso contagia muchas ganas de trabajar y aportar. Buscamos que el público encuentre un espacio para informarse sin solemnidad, con un lenguaje cercano y dinámico. El fútbol también se disfruta desde la conversación y el buen humor”, comentó.

“Desvelados por el Mundial” es el nombre de la nueva temporada del programa de ‘Tato’ Luna.

Romina Vega, quien regresa a América TV, expresó su alegría por reencontrarse con la audiencia y con el canal que considera su casa. “Volver a América es como regresar a un lugar donde uno se siente cómoda y querida. Este proyecto llega en un momento especial y me ilusiona muchísimo ser parte de esta nueva etapa”, señaló. Además, remarcó el espíritu del programa: “Queremos que el público se regale un momento para desconectarse del día, divertirse, informarse y compartir esta pasión que mueve a todo el país cuando hay fútbol de por medio”.

El espacio ofrecerá análisis de la actualidad futbolística local e internacional, debates sobre los temas de interés para el hincha peruano, entrevistas con figuras del deporte y reportajes sobre academias de fútbol, jóvenes promesas y peruanos que destacan en el extranjero. La producción también pondrá énfasis en la cobertura de eventos especiales y en la interacción con el público, que podrá formar parte activa del contenido a través de concursos y dinámicas en tiempo real.

Korina Rivadeneira se despidió de Desvelados el 2025, programa que conducía con Tato Luna.

