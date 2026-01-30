Perú

Banda dedicada al robo de autopartes es detenida en plena Vía Expresa frente a estación Javier Prado del Metropolitano

Según la policía, uno de los detenidos registra antecedentes por el mismo delito, y las piezas halladas habrían sido trasladadas desde zonas de comercio informal hacia el sur de Lima

Dirincri captura a tres presuntos integrantes de banda de robo de autopartes en plena Vía Expresa de San Isidro. (Crédito: Canal N)

La Brigada de Robos de la Dirección de Investigación Criminal (DIRINCRI) detuvo este lunes a tres presuntos integrantes de una banda dedicada al robo y comercialización de autopartes, en un operativo realizado en plena Vía Expresa, frente a la estación Javier Prado del Metropolitano, en el distrito de San Isidro.

Según informó Canal N, los detenidos se movilizaban en dos vehículos. Uno de ellos remolcaba al otro, para simular una falla mecánica, con la intención de no levantar sospechas. Sin embargo, durante la inspección policial, los agentes hallaron en el vehículo remolcado varios costales que contenían autopartes de procedencia no justificada, lo que generó la intervención inmediata de los efectivos.

Banda de autopartes robadas es intervenida por la Policía en Vía Expresa frente a estación Javier Prado. (Foto composición: Infobae Perú/FB:@LDC Noticias Perú)

Modus operandi y hallazgo de autopartes

Los delincuentes habían organizado el transporte de las autopartes de forma estratégica. Mientras un vehículo hacía de “timonel”, el otro, que estaba siendo remolcado, ocultaba la mercadería robada. En el operativo se encontraron faros, tableros y piezas pequeñas de vehículos que son fáciles de trasladar y de comercializar en el mercado informal.

El vehículo donde se hallaron las piezas había sido robado días antes, lo que permitió a la policía iniciar un seguimiento desde el distrito de La Victoria, conocido por la concentración de comercio informal de autopartes. La investigación preliminar indica que las piezas podrían haber sido trasladadas hacia el sur de Lima para su venta ilegal, según informó la fuente periodística.

Detienen a sospechosos de robar y comercializar autopartes tras intervención policial en San Isidro. (Crédito: Canal N)

Antecedentes de los detenidos

De acuerdo con el citado medio, uno de los detenidos registra antecedentes por robo de autopartes. Los otros dos aún no tienen antecedentes registrados, pero permanecen a disposición de la policía mientras continúan las investigaciones. La intervención se realizó con total coordinación de la Brigada de Robos, que se encargó de la captura y aseguramiento de la mercadería.

Las autopartes incautadas habrían salido de zonas de comercio informal de La Victoria, como la avenida Iquitos, Manco Cápac y el jirón Antonio Raimondi, lugares conocidos por la venta de repuestos de dudosa procedencia. Los agentes presumen que los artículos robados serían comercializados en otras zonas de la capital.

Tres detenidos transportaban autopartes robadas simulando falla mecánica en Vía Expresa. (Foto composición: Infobae Perú/FB:@Puente Querecotillo)

Peritaje y congestión vehicular

Tras la captura, los efectivos de la DIRINCRI solicitaron la presencia del personal de la Dirección de Protección de Vehículos (DIPROVE), quienes realizarán el peritaje correspondiente a las piezas encontradas. Este procedimiento permitirá determinar el valor exacto de las autopartes y su procedencia, así como documentar el caso para las investigaciones legales.

El operativo causó congestión vehicular en la Vía Expresa, debido a que los carriles fueron reducidos temporalmente de cuatro a dos, lo que complicó el tránsito en la zona. Según Canal N, la intervención generó gran expectación entre los conductores y transeúntes que se encontraban en el lugar, mientras la policía continuaba con las diligencias y el interrogatorio a los detenidos para identificar a posibles cómplices.

Policía frustra traslado de autopartes robadas desde La Victoria hacia el sur de Lima. (Foto composición: Infobae Perú/FB@Puente Querecotillo)

Líneas de emergencia PNP

La Policía Nacional del Perú (PNP) pone a disposición del público una serie de números y canales para atención inmediata en caso de emergencias o delitos. El número principal de contacto es el 105, que funciona como central de emergencias para cualquier incidencia que requiere intervención policial urgente a nivel nacional. Además, los ciudadanos pueden comunicarse con la Policía de Carreteras marcando 110 para reportar accidentes, auxilio en vías nacionales o situaciones de tránsito que necesiten asistencia especializada de la PNP. Estos servicios son gratuitos y operan las 24 horas para garantizar una respuesta

Más allá de las líneas telefónicas de emergencia, existen canales para denuncias no urgentes y consultas ciudadanas. El Ministerio del Interior ha habilitado la “Central Única de Denuncias” a través del número gratuito 1818, que permite reportar casos como violencia, trata de personas o conductas indebidas de agentes policiales, y también cuenta con una plataforma web para anexar evidencias digitales. Esta línea complementa la atención presencial en comisarías y ofrece un canal alternativo para ciudadanos que necesiten realizar una denuncia sin que se trate de una emergencia de vida o muerte.

