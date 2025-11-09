Perú

¿Penal de máxima seguridad? Inpe descubre sofisticados dispositivos de comunicación ocultos en un baño de Challapalca

Un operativo realizado en el centro penitenciario ubicado en Tacna reveló la existencia de avanzada tecnología para comunicaciones no autorizadas, hallada por el Inpe en una celda del área de máxima seguridad

Challapalca. (Inpe)
Challapalca. (Inpe)

Un operativo realizado el 5 de noviembre en el penal de Challapalca, ubicado en la región de Tacna, permitió a las autoridades del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) descubrir sofisticados dispositivos de comunicación ocultos en una celda, lo que evidenció métodos avanzados para evadir los controles internos del recinto. Esta intervención responde a los esfuerzos para enfrentar la extorsión y las actividades ilícitas que surgen desde los establecimientos penitenciarios, según informó el INPE a través de un comunicado oficial difundido el 8 de noviembre.

Hallazgo en un operativo coordinado y secreto

Según detalló el Instituto Nacional Penitenciario (INPE), la operación se desarrolló gracias a información de inteligencia sobre la presencia de artículos prohibidos en el pabellón 1, segundo piso, lado “A”, celda 11. Personal penitenciario, en conjunto con trabajadores de mantenimiento de las celdas, perforó la zona del inodoro con equipo manual hasta visualizar un envoltorio cubierto en plástico blanco. Ante el hallazgo, el área fue inmovilizada y la intervención remitida de inmediato al Ministerio Público y la Policía Nacional del Perú (PNP) para las acciones legales correspondientes.

El comunicado resaltó que, bajo la supervisión de la Fiscalía Penal de Turno de Tarata, agentes de policía retiraron y trasladaron los envoltorios hallados a las oficinas del destacamento policial en Challapalca, donde comenzó la apertura de las evidencias.

Tecnología incautada: equipos y conectividad en una celda

Durante la diligencia, las autoridades lograron incautar dos placas reuter, dos dispositivos repetidores de wifi, dos interconectores de cable ethernet, un transformador, dos cables RJ45 con conector, dos cables USB, un cargador de celular, dos pares de audífonos, dos teléfonos móviles y quince fundas protectoras de audífono, de acuerdo con la información difundida por el INPE. Estos elementos, refuerzan la hipótesis de que existía un esquema destinado a facilitar la comunicación hacia el exterior y, posiblemente, la comisión de extorsiones a distancia.

Medidas posteriores y traslado de internos involucrados

El presidente de INPEIván Paredes Yataco, declaró que esta intervención “representa una acción firme y coordinada contra las actividades ilícitas” detectadas en el recinto, en declaraciones recogidas por el portal institucional del INPE. Según sus palabras, los internos identificados como responsables serán trasladados al penal de Cochamarca, situado en la región de Pasco, reconocido como otro establecimiento de alta seguridad en el sistema penitenciario nacional.

Custodiados por agentes de seguridad,
Custodiados por agentes de seguridad, los internos vinculados a organizaciones criminales fueron conducidos hacia el aeropuerto de Juliaca.

Challapalca: un penal de máxima seguridad bajo la lupa

El penal de Challapalca, ubicado a más de 4.600 metros sobre el nivel del mar en una zona aislada de la región Tacna, es considerado uno de los penales de mayor seguridad en Perú. Está destinado principalmente al alojamiento de reclusos catalogados como de alta peligrosidad y se caracteriza por su infraestructura reforzada y condiciones extremas, que buscan dificultar la posibilidad de fuga o comunicación no autorizada. No obstante, la reciente incautación de equipos de alta tecnología ha puesto de relieve los desafíos permanentes que enfrenta la administración penitenciaria, incluso en los recintos más estrictos del país.

El Instituto Nacional Penitenciario ha reiterado su compromiso con la seguridad y transparencia en la gestión penitenciaria, señalando que intensificará los operativos y controles para prevenir nuevas vulneraciones dentro de las cárceles peruanas. La colaboración entre los distintos órganos del Estado forma parte de una política focalizada en combatir la inseguridad ciudadana asociada con las actividades delictivas que se generan desde los centros penitenciarios.

