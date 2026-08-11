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Temperaturas récord y noches cálidas: Senamhi alerta sobre los efectos del Fenómeno El Niño en la costa peruana

El aumento sostenido de temperaturas diurnas y nocturnas, junto a cambios en la pesca y recomendaciones de prevención, marcan la evidencia del fenómeno El Niño Costero según reportes del Senamhi y la Comisión Multisectorial Enfen

Aumento sin precedentes: Ola de calor persistente desde finales de noviembre debido al Fenómeno de El Niño Costero en Lima y otras localidades peruanas. (Composición: Infobae / Andina)
Aumento sin precedentes: Ola de calor persistente desde finales de noviembre debido al Fenómeno de El Niño Costero en Lima y otras localidades peruanas. (Composición: Infobae / Andina)
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El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) confirmó que los efectos del fenómeno El Niño Costero se manifiestan con temperaturas inusualmente elevadas en la costa del Perú.

Según datos oficiales, el 10 de agosto se registraron valores diurnos extraordinariosTumbes (Rica Playa) alcanzó 37,2 °CPiura (La Esperanza) 31,3 °CLambayeque (Jayanca) 33,4 °C y La Libertad (Talla) 30 °C. En la zona centro-sur, Lima (Huayán) marcó 28,4 °CArequipa (La Haciendita) 27,7 °CIca (Río Grande) 31,4 °C y Tacna (Ite) 25 °C.

Estas cifras muestran un patrón de calor extremo que se prolonga durante el día y la noche. El Senamhi recomendó a la población proteger la piel con bloqueadores, utilizar gorros de ala ancha, sombrillas, lentes de sol y ropa de manga larga.

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“El uso de prendas ligeras y la hidratación constante forman parte de las recomendaciones para enfrentar las altas temperaturas”, señaló la entidad a través de sus canales oficiales.

Lima Este y Lima Norte se prevén como las áreas más afectadas por el incremento de temperaturas, pronosticando niveles extremos de hasta 31°C. (Andina)
Lima Este y Lima Norte se prevén como las áreas más afectadas por el incremento de temperaturas, pronosticando niveles extremos de hasta 31°C. (Andina)

Noches cálidas y pronóstico de continuidad del fenómeno

Las temperaturas nocturnas también permanecen elevadas en gran parte de la costa. Según el Senamhi, Tumbes (Rica Playa) reportó 24,6 °C, Piura (Bernal) 22,6 °C, Lambayeque (Reque) 23 °C y La Libertad (Trujillo) 21,5 °C.

Otras ciudades como Lima (Jesús María) registraron 20,4 °CArequipa (Camaná) 18,4 °CIca (Palpa) 15,7 °CMoquegua (Ilo) 18 °C y Tacna (Ite) 17,9 °C. Frente a este escenario, la entidad recomendó refrescarse antes de dormir, usar ropa ligera y ventilar los ambientes para evitar efectos adversos en la salud.

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La Comisión Multisectorial del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (Enfen), en su comunicado oficial n.° 13, informó que en la región Niño 1+2 es probable la continuación del fenómeno El Niño Costero hasta abril de 2027 y que, por el momento, se espera que el evento mantenga una magnitud fuerte.

“No se descarta la magnitud extraordinaria hacia finales de 2026”, advierte el comunicado. Además, para el trimestre julio-septiembre, las temperaturas del aire se mantendrían muy por encima de sus valores habituales en toda la costa, mientras que en el norte se prevén lluvias de normales a superiores a lo normal.

Cambios en la pesca y recomendaciones ante riesgos

El Enfen también alertó sobre el impacto del fenómeno El Niño Costero en los recursos pesqueros. Si las condiciones cálidas persisten, se espera que la anchoveta permanezca cerca del litoral y a mayor profundidad, con un mayor gasto energético.

Además, se prevé la llegada de especies indicadoras de aguas ecuatoriales y oceánicas, como pez sierra, ayamarca, samasa, barrilete, atún aleta amarilla, melva, picudos y tiburones.

El pronóstico hidrológico indica que los ríos de la vertiente del Pacífico mantendrán caudales dentro de rangos normales, aunque las autoridades insisten en que se deben considerar los escenarios de riesgo para la gestión de desastres.

El Enfen exhortó a las autoridades y la población a mantenerse informados a través de canales oficiales y a tomar medidas preventivas de acuerdo con los avisos meteorológicos y pronósticos estacionales.

La comisión multisectorial confirmó que mantendrá el monitoreo permanente de las condiciones oceánicas, atmosféricas e hidrológicas, y anunció que el próximo informe oficial se emitirá el viernes 14 de agosto de 2026.

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