Turismo slow en Perú: Los 10 destinos poco explorados que debes conocer si quieres escapar de las rutas turísticas

Para disfrutar al máximo del Carnaval de Cajamarca, se recomienda reservar alojamiento con anticipación, llevar ropa cómoda y estar listo para sumergirse en un ambiente lleno de color y tradición. (Andina)

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El turismo slow viene ganando espacio entre los viajeros que buscan algo distinto a los circuitos tradicionales: menos lugares en poco tiempo y más oportunidades para conocer paisajes, comunidades y expresiones culturales sin prisas. En ese contexto, Perú cuenta con una amplia variedad de destinos poco explorados que permiten descubrir escenarios naturales y sitios arqueológicos alejados de las rutas más concurridas.

Desde las formaciones rocosas de la sierra hasta lagunas escondidas, cataratas y paisajes que parecen sacados de otro planeta, existen alternativas para quienes quieren organizar una escapada diferente. Lima, Tacna, Pasco, Puno, Ica, Junín, Cusco y Arequipa reúnen algunos de estos lugares, muchos de ellos todavía fuera de los recorridos habituales de los turistas.

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¿Qué es el turismo slow y por qué gana espacio entre los viajeros?

Visita Hatun Rumiyoc y contempla la famosa Piedra de los Doce Ángulos. Un tesoro arquitectónico en el corazón de Cusco. (David Stanley)

El turismo slow plantea una manera diferente de recorrer un destino. En lugar de intentar visitar la mayor cantidad posible de atractivos en pocos días, esta tendencia propone reducir el ritmo, permanecer más tiempo en cada lugar y prestar atención a aspectos que suelen pasar desapercibidos durante los viajes convencionales.

La idea también está vinculada con una relación más cercana con el entorno. Caminar por una comunidad, conocer sus costumbres, probar productos locales, observar el paisaje o recorrer un atractivo natural sin apresurarse forman parte de una experiencia en la que el trayecto adquiere tanta importancia como el punto de llegada.

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En el caso peruano, esta modalidad encuentra oportunidades en destinos que todavía no concentran grandes cantidades de visitantes. Son lugares donde la naturaleza tiene un papel central y, en varios casos, el acceso requiere más tiempo o planificación que los circuitos turísticos tradicionales.

Uno de ellos son Los Yuracochas, en la provincia limeña de Huarochirí. La cadena de cerros es conocida por su semejanza con la Montaña de Siete Colores de Cusco y permite observar desde sus partes altas paisajes de la sierra central, además del nevado Rajuntay y la laguna Yuracocha. Para llegar se debe viajar desde Lima hasta San Mateo y considerar una caminata de varias horas.

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En Tacna, los Géiseres de Candarave ofrecen otro escenario poco habitual. El lugar reúne numerosas fuentes termales, lagunas y géiseres en medio de un paisaje altoandino donde destaca el volcán Yucamani. El recorrido desde la ciudad de Tacna demanda varias horas por carretera, por lo que se trata de una alternativa que requiere organizar el viaje con anticipación.

Otro destino que puede incorporarse a una ruta de viaje pausada es el Bosque de Piedras de Huayllay, en Pasco. Ubicado a más de 4.300 metros sobre el nivel del mar, el complejo posee extensas formaciones rocosas que adoptan diferentes siluetas. Aunque forma parte de los principales atractivos naturales de la región, su gran extensión permite recorrer distintos sectores y dedicar tiempo a observar sus paisajes.

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Diez destinos poco explorados para una ruta diferente por Perú

Rodeada de imponentes montañas, la Laguna Llanganuco ofrece a las parejas un lugar mágico para disfrutar del amor en medio de la belleza natural de los Andes, creando recuerdos que perdurarán para siempre. (Andina)

En la costa, sierra y selva también existen espacios que pueden convertirse en alternativas para quienes buscan lugares poco conocidos de Perú. Cada uno tiene características particulares y, en algunos casos, requiere desplazamientos largos o caminatas, por lo que la experiencia está más vinculada con la exploración que con una visita rápida.

1. Los Yuracochas, Lima. Este conjunto de montañas se encuentra en Huarochirí y destaca por sus tonalidades y formaciones que recuerdan a la famosa montaña arcoíris cusqueña. El recorrido desde San Mateo incluye varias horas de caminata y ofrece vistas de la sierra central.

2. Géiseres de Candarave, Tacna. El valle reúne más de 80 fuentes entre géiseres y aguas termales. El paisaje está acompañado por el volcán Yucamani y se encuentra a aproximadamente 168 kilómetros de la ciudad de Tacna por la ruta hacia Tarata y Candarave.

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3. Bosque de Piedras de Huayllay, Pasco. Sus miles de hectáreas albergan enormes formaciones pétreas moldeadas por procesos naturales durante millones de años. El complejo se encuentra a gran altitud y es uno de los escenarios más singulares de la sierra central.

4. Catarata de Panahua, Arequipa. En Orcopampa se encuentra esta caída de agua de aproximadamente 50 metros de altura. Durante los meses más fríos puede presentar formaciones de hielo, convirtiendo el paisaje en uno de los atractivos naturales más particulares de la zona.

Para un Día de San Valentín lleno de magia y belleza natural, el Valle y Cañón del Colca ofrece un paisaje impresionante y la oportunidad de conectarse con las costumbres tradicionales de la región. (Andina)

5. Cañón de Tinajani, Puno. A pocos kilómetros de Ayaviri, este espacio combina quebradas, pequeñas corrientes de agua y gigantescas formaciones rocosas. También existen vestigios funerarios de antiguas poblaciones del altiplano. El paisaje cambia notablemente durante el atardecer.

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6. Laguna de Morón, Ica. Mientras Huacachina concentra buena parte de la atención turística de la región, esta laguna ubicada cerca de Pisco ofrece un escenario completamente diferente. El oasis está rodeado de dunas, vegetación y aves, y el acceso implica desplazarse hacia el poblado de Bernales para continuar el recorrido.

7. Punta Lomitas, Ica. Esta zona costera destaca por la combinación de dunas, formaciones rocosas, cuevas y paisajes marinos. Su ubicación y las condiciones del camino hacen que el desplazamiento requiera mayor planificación que una visita convencional a las playas de la región.

8. Catarata Bayoz, Junín. En la Selva Central, cerca de Perené, se encuentra esta caída de agua de aproximadamente 60 metros. El recorrido combina carretera y desplazamientos locales hasta llegar al sector donde comienza el acceso al atractivo.

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9. Río Rojo, Cusco. Cerca de Palcoyo existe un cauce que adquiere una intensa tonalidad rojiza, especialmente después de las lluvias, debido a la presencia y acumulación de minerales provenientes de las montañas cercanas. El fenómeno convierte al lugar en uno de los paisajes más particulares de la región cusqueña.

10. Choqolaqa, Arequipa. También conocido como la Nueva Arequipa, este bosque de piedras ubicado en la zona de Tisco presenta enormes formaciones rocosas que crean un paisaje de aspecto inusual. El acceso requiere varias horas de desplazamiento y posteriormente un tramo adicional hasta llegar al atractivo.

Estos destinos muestran que una experiencia de turismo slow en Perú no necesariamente implica buscar lugares completamente desconocidos, sino elegir recorridos que permitan dedicar más tiempo a cada paisaje. Para los viajeros interesados en alejarse de las rutas más concurridas, la diversidad geográfica del país ofrece opciones que van desde escenarios altoandinos y bosques de piedras hasta oasis, cataratas y espacios naturales de la costa.

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