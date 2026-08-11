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Alerta por el puente Gambeta: su base expuesta genera preocupación por el acceso al aeropuerto Jorge Chávez ante el fenómeno El Niño

El alcalde del Callao advirtió que una crecida considerable podría afectar los puentes de acceso, mientras el municipio reclama trabajos de descolmatación

Un reportaje muestra la preocupante situación del Puente Gambetta en el Callao, cuyas bases están expuestas por la crecida del río Rímac. Conductores y ciudadanos expresan su malestar por la tardía reacción de las autoridades ante la amenaza del Fenómeno El Niño, que podría dejar incomunicado al Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. Exitosa
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La infraestructura vial que conecta el Callao con el nuevo Aeropuerto Internacional Jorge Chávez enfrenta una advertencia ante el posible incremento del caudal del río Rímac durante un episodio intenso del fenómeno El Niño. Entre los puntos bajo observación figura el puente Gambeta, cuya estructura cumple una función clave para el tránsito vinculado con el puerto y el aeropuerto.

El estado de las riberas y de las estructuras próximas al cauce forma parte de las observaciones recogidas en un informe difundido por Panorama. El reporte mostró acumulación de piedras, lodo y residuos en diversos sectores del río Rímac, además de zonas donde las condiciones del terreno próximo a los puentes generan preocupación por una eventual crecida.

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Uno de los aspectos revisados corresponde a las bases de los puentes y al efecto que podría producir la socavación sobre el terreno. Este proceso puede reducir la capacidad de soporte de los elementos estructurales cuando el agua incrementa su velocidad y modifica las condiciones del suelo alrededor de las cimentaciones.

La advertencia adquiere relevancia por la conexión terrestre con el nuevo terminal aéreo. El alcalde provincial del Callao, César Pérez, señaló que una crecida considerable del Rímac podría afectar los puentes de acceso, mientras la Municipalidad Provincial del Callao reclama trabajos pendientes de descolmatación en distintos puntos del cauce.

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Base del puente Gambeta queda expuesta ante el cauce del Rímac

Una crecida extraordinaria del Rímac podría afectar la principal conexión vehicular con el aeropuerto. Composición: Infobae
Una crecida extraordinaria del Rímac podría afectar la principal conexión vehicular con el aeropuerto. Composición: Infobae

El puente Gambeta figura entre las estructuras observadas por las condiciones de las riberas y del terreno próximo al río. El informe de Panorama expuso sectores donde el agua puede ejercer presión sobre las zonas de soporte ante un aumento del caudal.

La preocupación se concentra en la socavación, debido a su capacidad para alterar el terreno que sostiene las estructuras. El ingeniero civil Francisco Arellano explicó que este fenómeno puede comprometer la estabilidad de los puentes.

“La socavación, que es el desgaste del terreno, puede provocar una inestabilidad o el estribo puede perder capacidad de soporte, podría producir una rotación de la estructura”, señaló Arellano.

El especialista también explicó que una mayor velocidad del río puede incrementar el proceso de socavación. En el recorrido se observó, además, una geomalla deteriorada en uno de los sectores revisados, con tramos rotos y espacios sin cobertura.

Puentes Bailey concentran la conexión con el nuevo aeropuerto

Construirán dos puentes modulares más para acceso al nuevo aeropuerto Jorge Chávez y evitar caos vehicular| Infobae Perú/Paula Elizalde
Construirán dos puentes modulares más para acceso al nuevo aeropuerto Jorge Chávez y evitar caos vehicular| Infobae Perú/Paula Elizalde

El acceso vehicular al nuevo Aeropuerto Internacional Jorge Chávez desde la avenida Morales Suárez depende de los puentes Bailey, según el informe de Panorama. Estas estructuras también quedaron bajo observación ante la posibilidad de una crecida del Rímac.

César Pérez sostuvo que el arrastre de piedras y lodo podría incrementar la presión sobre los puentes. El alcalde también señaló la necesidad de retirar sedimentos y residuos acumulados en el cauce y sus alrededores.

La Municipalidad Provincial del Callao informó que utiliza maquinaria propia para labores de limpieza. De acuerdo con la versión de la comuna, parte de los residuos observados en las riberas proviene del depósito de basura en las inmediaciones del río.

Municipio reclama descolmatación del río Rímac

La Municipalidad Provincial del Callao atribuye al Gobierno Regional del Callao, mediante la Gerencia de Recursos Naturales y Medio Ambiente, la responsabilidad de ejecutar los trabajos de descolmatación del río.

César Pérez indicó que la concesionaria privada del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez destinó recursos para estas labores. Según su declaración, el monto comunicado asciende a cuatro millones y medio de soles y su administración corresponde al Gobierno Regional del Callao.

El alcalde también señaló que el gobierno regional informó sobre una licitación en curso y cuestionó que no se utilizara el mecanismo previsto para intervenciones durante una emergencia.

Frente a las observaciones, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones informó, según el reporte de Panorama, que el mantenimiento más reciente de los puentes Bailey ocurrió el 4 de agosto.

Las labores incluyeron limpieza de calzadas, veredas y señales, además del ajuste de los pernos ubicados en las estructuras de ingreso y salida.

Respecto de la posibilidad de problemas asociados con la socavación, un representante del MTC indicó que las bases de los puentes están ancladas a una profundidad de 25 metros. También señaló que durante las próximas semanas se ejecutarían trabajos relacionados con la descolmatación del río.

Basura y residuos también aparecen en las riberas

El recorrido mostró muebles, llantas, sacos y otros residuos en distintos puntos próximos al río Rímac. También se registraron sectores donde se quemaban residuos en las inmediaciones del cauce.

La presencia de estos materiales se suma a la acumulación de piedras y lodo observada en las riberas. Para la Municipalidad Provincial del Callao, la limpieza del cauce requiere acciones de descolmatación ante el escenario previsto por el fenómeno El Niño.

El material difundido también consignó que, durante eventos anteriores, se registraron caudales de hasta 150 metros cúbicos, según la información proporcionada por Luis, integrante del equipo consultado para el reporte.

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