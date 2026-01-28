‘El Monstruo’ y su futuro en prisión: Challapalca es solo una opción y el INPE definirá su reclusión

‘El Monstruo’ y su futuro en prisión: Challapalca es una opción, pero el INPE decidirá

El penal de Challapalca ha sido mencionado como el posible destino de Erick Moreno Hernández, alias ‘El Monstruo’, tras su extradición al Perú. Sin embargo, pese a los anuncios iniciales y a la expectativa generada, el lugar donde será finalmente recluido aún no está definido. La legislación vigente establece que esta decisión no corresponde a la Policía Nacional, sino al sistema penitenciario, a través de la Junta de Clasificación del Instituto Nacional Penitenciario (INPE).

Ubicado en las alturas de Tacna, Challapalca es conocido por su régimen de máxima seguridad y por las extremas condiciones en las que permanecen los internos considerados de alta peligrosidad. Estas características han llevado a que sea señalado como una alternativa para Moreno Hernández, aunque su eventual internamiento allí dependerá de una evaluación técnica que se realizará una vez que quede a disposición del sistema judicial y penitenciario.

Imágenes del momento exacto en que Erick Moreno, alias 'El Monstruo', es trasladado por las autoridades paraguayas para ser extraditado a Perú. X.com

Directo a la cárcel

El primer pronunciamiento público del general PNP Víctor Revoredo, jefe de la División de Extorsiones, se produjo el 24 de enero, en el marco de las declaraciones sobre el operativo de traslado de Moreno Hernández. En esa ocasión, las autoridades informaron que el procedimiento contaba con un plan estratégico reservado y una coordinación transnacional.

En ese contexto, Revoredo aseguró que, una vez que el extraditado llegue al país, será conducido directamente a un penal de alta seguridad. “Este irrecuperable no tiene espacio. Se irá directamente a Challapalca, donde la sociedad lo olvidará de por vida”, precisó.

Hallan sin vida a interno en Challapalca: INPE activa protocolos y Fiscalía investiga. Infobae Perú / Captura: IG

No obstante, las propias autoridades remarcaron que la definición del establecimiento penitenciario en el que será internado Erick Moreno Hernández corresponde a la Junta de Clasificación del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), conforme al procedimiento legal vigente.

Perfil criminal y debido proceso

Días después, el 27 de enero, el general Víctor Revoredo volvió a referirse al futuro penitenciario de Moreno Hernández, esta vez poniendo énfasis en el debido proceso y en los límites de la intervención policial. En esa declaración, reconoció que la decisión final no está en manos de la Policía.

“Sí, bueno, definitivamente nosotros, acá todo esto, todo una cadena de un debido proceso. El, INPE, el Poder Judicial son los últimos que Ministerio de Justicia, perdón, son los últimos que determinan el lugar, pero por el perfil criminal (...) este irrecuperable debe ser trasladado a Challapalca de por vida, y que la sociedad lo olvide, porque este irrecuperable traicionó al Perú”, expresó.

Informe detalla la extradición de Erick Moreno Hernández, alias 'El Monstruo', desde Paraguay a Perú. El operativo de traslado incluye dos escalas técnicas, una en Bolivia y otra en Arequipa, antes de su reclusión en el penal de máxima seguridad de Challapalca.| Willax Noticias

Estas declaraciones se produjeron en un contexto en el que el ministro de Justicia, Walter Martínez, también recordó que, tras su llegada al Perú, Moreno Hernández deberá pasar por el control de identidad ante el Poder Judicial y luego ser derivado al INPE, cuya Junta de Clasificación evaluará su situación legal, condenas vigentes y procesos pendientes.

Traslado desde Paraguay

La extradición de Erick Moreno Hernández se concretó tras un operativo de alta seguridad ejecutado por las autoridades paraguayas. Desde la madrugada del 28 de enero, la Policía de ese país desplegó un amplio dispositivo para garantizar la entrega del cabecilla de la organización criminal ‘Los Injertos del Cono Norte’ a las autoridades peruanas.

Durante el traslado, el interno fue conducido con grilletes y un chaleco antibalas con la palabra “Detenido”, como parte de una coordinación transnacional reservada. El objetivo fue minimizar cualquier riesgo durante su desplazamiento y asegurar que el procedimiento se realice sin incidentes.

Con su llegada al Perú, se cierra una etapa de persecución internacional y se abre otra vinculada a su procesamiento judicial y a la definición de su régimen penitenciario.