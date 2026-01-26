El volante nacional también estaría implicado en el caso de indisciplina en Uruguay. (Video: Fútbol Satélite)

La denuncia por presunto abuso sexual presentada por una joven argentina contra Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña continúa generando consecuencias dentro de Alianza Lima. En las últimas horas, surgió la información de que el club ‘blanquiazul’ separaría de manera indefinida a un jugador más, Pedro Aquino, luego de que se conociera que estuvo presente en los hechos ocurridos durante la pretemporada realizada en Uruguay.

El volante nacional no estaría relacionado con la acusación penal que se investiga en Argentina; no obstante, su presencia en el lugar de los hechos lo habría involucrado en la situación de indisciplina en el hotel de concentración, motivo por el cual el área deportiva de la institución evalúa aplicarle una medida preventiva, en línea con las decisiones adoptadas previamente dentro del plantel.

La situación fue revelada por el periodista Kevin Pacheco durante el podcast ‘Fútbol Satélite’, donde explicó que Alianza Lima logró corroborar la participación de Aquino en el episodio, lo que habría llevado al área deportiva del club a evaluar su separación indefinida del equipo.

“Ha existido un diálogo con el área deportiva y finalmente Alianza ha logrado confirmar que Pedro Aquino estuvo en la habitación, pero no fue parte de ni tomar alcohol ni del supuesto delito del que se acusa. Por la información que tengo, Alianza Lima lo va separar indefinidamente”, indicó el periodista deportivo.

Pedro Aquino también sería separado de Alianza Lima tras verse implicado en el caso de indisciplina en Uruguay. Crédito: Prensa AL

Según la información expuesta, el volante nacional habría tenido participación únicamente en la falta disciplinaria dentro del hotel, mas no en el presunto delito de abuso sexual. Pese a ello, la institución habría optado por aplicar una medida preventiva mientras continúan las investigaciones y evaluaciones internas del caso.

Hasta el momento, Alianza Lima no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre el tema. No obstante, desde el entorno del club se espera que la situación sea clarificada en las próximas horas a través de un comunicado institucional, en el que se precise el alcance de la eventual medida y y el marco bajo el cual se habría decidido apartar al futbolista.

Un nuevo golpe para Alianza Lima

La situación representa un nuevo golpe para Alianza Lima en plena etapa de planificación deportiva, considerando que Aquino es uno de los jugadores con mayor experiencia internacional y habitual convocado a la selección peruana. Su posible alejamiento se suma al complejo escenario que atraviesa el club, tanto a nivel deportivo como institucional.

Mientras el caso continúa su curso en el ámbito judicial, la institución blanquiazul mantiene una postura firme de tolerancia cero frente a los actos de indisciplina, priorizando el cumplimiento de sus normas internas y la protección de su imagen. En ese sentido, cualquier decisión se enmarcará en los procedimientos que el club considera necesarios.

El proceso aún se encuentra en desarrollo y podría traer nuevas repercusiones en los próximos días, tanto para los futbolistas involucrados como para la institución. En paralelo, Pablo Guede y sus dirigidos continúan con la preparación de cara al inicio oficial de la temporada 2026, enfocados en los objetivos deportivos trazados.

Alianza Lima se prepara para el inicio de la Liga 1 2026. Crédito: REUTERS/Paloma Del Solar

¿Cuándo debuta Alianza Lima en la Liga 1 2026?

Tras su presentación oficial en Matute, Alianza Lima volverá a la acción oficial el próximo viernes 30 de enero, cuando visite a Sport Huancayo por la primera fecha del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. El encuentro está programado para disputarse desde las 12:00 del mediodía (hora peruana) en el estadio IPD Huancayo.

Este compromiso marcará el inicio del camino ‘blanquiazul’ en una temporada que genera gran expectativa entre sus hinchas, tanto por los objetivos deportivos trazados como por el contexto que rodea al club en el arranque del año. El equipo dirigido por Pablo Guede buscará comenzar el torneo con el pie derecho en una plaza tradicionalmente exigente.